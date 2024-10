SRGE UAG 3 en 1, la base de carga perfecta para tus viajes

Probamos una base de carga 3 en 1 que romperá con todas los prejuicios que tienes con este tipo de cargadores. Incluye todo lo que necesitas, materiales de calidad, acabados TOP y una bolsa de transporte perfecta para llevar todos tus accesorios en tu maleta.

Con todos los dispositivos que llevamos siempre con nosotros en el día a día, llevar todo lo necesario para recargarlos cuando nos vamos de viaje puede ser todo un reto. Con la nueva base de carga 3 en 1 de UAG esto ya no será un problema, y además llevarás un producto de calidad con las mejores especificaciones y que cuidará de las baterías de tus dispositivos a la vez que te permitirá tenerlos siempre a punto para su uso. Diseñado para poder recargar de forma simultánea tu iPhone, Apple Watch y AirPods (o otros auriculares con carga inalámbrica), tiene un diseño plegable tan delgado que apenas ocupa espacio, y su diseño tipo cartera es realmente elegante, manteniéndose plegada gracias a los imanes que incluye. Además al comprar la base se incluye el cable USB-C a USB-C y el adaptador de corriente, además de adaptadores para los enchufes de todo el mundo y una bonita bolsa de transporte muy bien acabada con cierre con cremallera.

El adaptador de corriente es de 25W, lo que le da la energía suficiente como para poder recargar los tres dispositivos de forma simultánea y además hacerlo, en el caso del iPhone, con una potencia de 15W, la carga más rápida que permiten la mayoría de modelos hasta la fecha (Apple acaba de lanzar una carga rápida de 25W pero sólo para los iPhone 16 y con un cargador MagSafe también nuevo). En el caso del Apple Watch, la carga que ofrece esta base no es rápida. Un detalle importante es que el cable USB-C a USB-C que se incluye no es el típico cable que viene en la cajas, hablamos de uno de calidad, de nylon trenzado con conectores reforzados… no es nada habitual esto cuando compramos una base de viaje.

El sistema magnético compatible con MagSafe de esta base de UAG permite usar el modo StandBy del iPhone, por lo que podremos ponerlo en el escritorio o en la mesita de noche, ver las notificaciones, usarlo como despertador y poder controlar nuestros aparatos domóticos gracias a los widgets que se pueden instalar. También es perfecto si quieres disfrutar de contenido multimedia en tu iPhone al poder ponerlo en horizontal. La parte destinada a recargar los AirPods también es magnética, lo que sirve para que mis AirPods Pro 2 queden perfectamente colocados con sólo dejarlos caer en el pequeño cuadrado del cargador. Todos estos imanes que tiene la base sirven para que cuando la plegamos todo quede perfectamente cerrado.

Además de incluir el adaptador de corriente de 25W con un puerto USB-C y el cable USB-C a USB-C de nylon trenzado, se incluyen adaptadores para enchufes de todo el mundo. Podrás viajar a Estados Unidos, Reino Unido, cualquier país de Europa y Australia, porque se incluyen todos estos enchufes. Pero además la bolsa de transporte es muy diferente a las clásicas bolsas de tela con un cordón. Aquí hablamos de una bolsa de transporte de buena calidad, con cierre de cremallera, bolsillos interiores y capacidad para poder alojar no sólo lo que se incluye en la caja, también otros cargadores y cables, para que lo tengas todo perfectamente recogido en tu maleta.

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €$169,95 80% SRGE 3 en 1

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Adaptador de corriente 25W incluido

Bolsa, cable y adaptadores de enchufe de todo el mundo

Carga de 15W para iPhone



Contras Sin carga rápida para Apple Watch

UAG nos ofrece un cargador de viaje diferente a lo que has visto hasta ahora. Diferente por la calidad de los acabados, por las prestaciones que ofrece y por su diseño. Pero también diferente porque se incluye absolutamente todo lo que necesitas, y no sólo para cumplir con lo mínimo, lo hace con calidad en todos los elementos, incluso la bolsa de transporte que es la mejor que he visto hasta ahora. Su precio es de $169,95 (enlace) con gastos de envío gratuitos a todo el mundo.