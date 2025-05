Stream Deck+ y USB-Hub, complementos perfectos

Analizamos el USB Hub de elgato, un accesorio que te añade 4 puertos USB 5Gbps y un puerto de carga de 65W al fantástico Stream Deck+, perfecto para los que tenemos problemas de USB en nuestro ordenador y no queremos tener que añadir más aparatos a nuestro escritorio.

Si eres de los que encuentra imprescindible el Stream Deck+, elgato ha lanzado dos accesorios que lo complementan y lo hacen aún mejor. Ya os hablamos del XLR Dock, un accesorio que se acopla al Stream Deck+ y te permite conectar directamente a él un micrófono XLR y hacer uso del software de elgato para el control de tus mezclas en vídeos y streamings, además de controlarlo todo mediante los diales y botones del Stream Deck+. Hoy es el turno del segundo accesorio, el USB Hub.

Este USB Hub no añade ningún tipo de funcionalidad al Stream Deck en el sentido de poder controlar otros dispositivos, ni es necesario configurar nada en su software. Pero hace algo que a muchos les puede venir incluso mejor: añadir 4 puertos USB de 5Gbps, dos lectores de tarjetas SD y microSD y un puerto de carga de hasta 65W a tu Stream Deck.

Características

2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 de hasta 5Gbps, potencia de carga de 4,5W

2 Puertos USB-C 3.2 Gen 1 de hasta 5Gbps, potencia de carga de 7,5W

1 Puerto de conexión al ordenador USB 3.2 Gen 1, Tipo C, potencia de carga 65W

1 Puerto de alimentación 100W PD3.0 (fuente de alimentación no incluída)

Lector de tarjetas SD y microSD UHS-I

Dimensiones 88 × 76 × 58 mm (ancho × fondo × alto)

Peso 89g

Incluye cable de conexión USB-C a USB-C 3.2 10Gbps longitud 1 metro

Para colocar el USB Hub en nuestra unidad Stream Deck+ tenemos que retirar la base de ésta, pero el procedimiento no puede ser más simple. Desatornillamos los dos ´únicos tornillos de la base, colocamos el USB Hub y volvemos a colocar la base. En 2 minutos máximo lo tendremos todo listo para funcionar. La misión de este accesorio es poner más puertos USB a nuestra disposición, como un USB Hub convencional, pero hacerlo sin ocupar más espacio en nuestro escritorio ni ocupar un USB más de nuestro ordenador. Con el mismo cable que conectamos nuestro Stream Deck ahora tendremos además todos esos puertos adicionales a los que podemos conectar discos duros, webcams, altavoces, otros Stream Deck, micróf0nos USB… cualquier accesorio que utilice este tipo de conexión, en definitiva.

Aunque cada uno de los puertos permite tasas de transferencia de 5Gbps, hay que tener en cuenta que el total de los 4 puertos sólo permite un máximo de 5Gbps, así que todo se repartirá entre los accesorios que conectemos. En mi caso personal he conectado una webcam Obsbot Tiny 4K, el disco duro SSD donde mi Mac Studio hace sus copias de Time Machine y los altavoces Logitech G560, y todo ha funcionado a la perfección.

Otro detalle importante: la alimentación del USB Hub. La propia conexión USB al ordenador le suministra energía al Hub, pero puede que dependiendo de los accesorios que conectes, si alguno requiere mayor energía, debas utilizar una fuente de alimentación adicional para el Hub. Sí que la necesitarás 100% si vas a conectar un portátil al Hub para poder hacer uso de esa potencia de carga de 65W. Elgato recomienda que utilices una fuente de alimentación de 100W PD3.0 para que todo funcione perfectamente, pero no se incluye en la caja. En mi caso no he necesitado esa alimentación adicional, pero lo he usado con un Mac Studio. Tenlo en cuenta.

Por último tenemos las ranuras SD y microSD. Mi Mac Studio ya tiene una ranura SD en el frontal, pero el Mac mini por ejemplo no las tiene, así que pueden ser muy útiles sobre todo si pasáis contenido de vuestra cámara al ordenador con frecuencia. No son de una gran velocidad, nos quedamos con unas especificaciones UHS-I (104MB/s). Hubieran sido mejores unas ranuras UHS-II (312MB/s) pero bueno, salvo que seas un usuario muy pro que transfiere archivos muy pesados no creo que esto sea un factor limitante.

Opinión del editor

El USB Hub es perfecto para aquellos que necesiten más puertos USB. Un accesorio simple, con montaje fácil y rápido, y con unas especificaciones bastante decentes par ala mayoría de los usuarios que lo que buscan es poder conectar sus periféricos al ordenador sin tener que usar más cable sin ocupar más espacio de su escritorio. Sencillo y eficaz, su precio es de 69,97€ en Amazon (enlace)

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €69,97 80% USB Hub

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Compacto y fácil de montar

4 puertos USB para datos y 1 USB para carga

Hasta 65W de carga para tu portátil

Lector de tarjetas SD y microSD en el lateral