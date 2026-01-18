Tras años dominando las listas de descargas en móviles, Subway Surfers se prepara para dar un salto importante con la llegada de su secuela Subway Surfers City al iPhone. El popular endless runner tendrá una nueva entrega que busca mantener la base de lo que lo hizo famoso e introducir suficientes cambios como para enganchar de nuevo a quienes llevan tiempo sin abrir el juego.

La nueva propuesta no se limita a un simple lavado de cara. Subway Surfers City aterrizará en la App Store el jueves 26 de febrero, con modos inéditos y mecánicas que intentan refrescar la fórmula que millones de jugadores en España y en toda Europa conocen de memoria. Todo ello manteniendo su enfoque de partidas rápidas, controles sencillos y una jugabilidad pensada para ratos cortos… que muchas veces se alargan más de la cuenta.

Un lanzamiento clave en la App Store para uno de los grandes clásicos

El estudio SYBO, responsable de la saga, ha confirmado que Subway Surfers City llegará oficialmente a iOS el jueves 26 de febrero y ya se puede reservar desde la App Store. De este modo, los jugadores podrán predescargar el título para tenerlo listo en su iPhone el mismo día del estreno sin tener que estar pendientes de la hora de publicación.

El interés por esta secuela no es casual. El Subway Surfers original se considera el juego móvil más descargado de todos los tiempos, con más de 4.500 millones de descargas acumuladas y una base estable de entre 100 y 150 millones de usuarios activos mensuales. Es una cifra difícil de igualar incluso para muchos títulos de gran presupuesto, y explica por qué el anuncio de un nuevo capítulo ha llamado tanto la atención.

Para quienes se acercan por primera vez a la franquicia, la propuesta sigue siendo reconocible: controlar a un personaje que corre de forma automática esquivando obstáculos, recogiendo monedas y power-ups mientras aumenta la velocidad y la dificultad. Los controles se basan en toques y deslizamientos sobre la pantalla, lo que facilita jugar prácticamente en cualquier momento, ya sea en el transporte público, en una pausa rápida o entre clase y clase.

Aunque la fórmula base sigue siendo la del endless runner clásico, la secuela quiere ir un paso más allá. SYBO insiste en que Subway Surfers City no es solo una actualización, sino una entrega completa con novedades de peso, pensada tanto para quienes llevan años corriendo sobre raíles como para los que apenas han oído hablar del juego.

Nuevas mecánicas: pisotones, escudos de chicle y más sorpresas

Una de las grandes diferencias respecto al título original estará en las acciones disponibles durante la carrera. Subway Surfers City introduce un movimiento de pisotón que permitirá descubrir ventajas ocultas en el escenario, algo que puede cambiar la forma en la que los jugadores exploran los niveles y trazan las mejores rutas para maximizar puntuaciones o conseguir objetos concretos.

Junto a este gesto, el juego incorporará también un escudo de chicle elástico que actuará como protección y a la vez potenciará la capacidad de salto del personaje. Con este tipo de mejoras se busca que las partidas tengan algo más de profundidad estratégica y que no todo se limite a esquivar hacia izquierda o derecha, sino a decidir cuándo conviene activar cada habilidad.

Desde SYBO adelantan que estas son solo algunas de las incorporaciones que se verán en el lanzamiento. La compañía habla de “muchas más sorpresas” pensadas para quienes llevan años jugando y quieren nuevas formas de exprimir el juego. Esto abre la puerta a que, con el tiempo, lleguen eventos temporales, objetos adicionales o variantes en las carreras que vayan ampliando el contenido disponible en iPhone y, previsiblemente, en otros dispositivos.

Todo ello se apoya en un apartado gráfico renovado, con nuevos escenarios urbanos y personajes, así como obstáculos inéditos que diferenciarán claramente esta entrega de la original. Aunque no se han detallado todos los cambios visuales, el objetivo es que se note que estamos ante una secuela y no ante una simple expansión.

Tres modos de juego para alargar la vida de Subway Surfers City

Además de las nuevas mecánicas, uno de los puntos donde más va a cambiar la experiencia en el iPhone es en la estructura de juego. Subway Surfers City incorporará tres modos diferenciados, pensados para ofrecer variedad y objetivos distintos más allá de correr sin parar.

El primero es Classic Endless (Infinito Clásico), que mantiene la fórmula de siempre: una carrera sin final en la que el jugador trata de lograr la mayor puntuación posible, recoger monedas, conseguir potenciadores y descubrir rutas alternativas incluso cuando ya lleva cientos o miles de partidas a sus espaldas.

El segundo modo es City Tour, un formato finito basado en niveles con objetivos concretos. Aquí, en lugar de correr indefinidamente, los jugadores avanzan por distintos distritos de la ciudad, explorando zonas específicas, buscando estrellas ocultas y completando misiones predefinidas. Esta estructura puede resultar especialmente atractiva para quienes prefieren sesiones con un principio y un final claros.

Por último, estará disponible el modo Eventos, una rotación de carreras y pruebas con duración limitada diseñadas para poner a prueba a los usuarios más avanzados. En este tipo de desafíos será habitual que se pida dominar al máximo las nuevas mecánicas, como el pisotón o el escudo de chicle, o superar condiciones especiales de carrera que obliguen a ajustar la estrategia.

Entre los tres modos, la idea es que tanto los jugadores ocasionales como los más dedicados encuentren una forma de jugar que encaje con el tiempo y la implicación que le quieran dedicar. Desde desafíos puntuales hasta sesiones más largas intentando exprimir cada rincón de la ciudad, la oferta será más amplia que en la entrega original.

Disponibilidad, reserva en iPhone y versión Subway Surfers+

Respecto a la llegada a iOS, Subway Surfers City estará disponible para descargar desde la App Store el jueves 26 de febrero, con opción de reserva previa ya activa para usuarios de iPhone. Al reservar el juego, se añadirá a la biblioteca y se descargará automáticamente en cuanto se desbloquee su lanzamiento, algo cómodo para quien no quiera estar pendiente del calendario.

El juego se lanzará como continuación directa del Subway Surfers clásico, que sigue disponible en la App Store para todo aquel que quiera recordar la experiencia original antes de que aterrice la nueva ciudad. Es una forma sencilla de comprobar si el estilo de juego encaja antes de lanzarse de lleno a la secuela.

Además de la versión estándar, SYBO mantendrá una edición exclusiva denominada Subway Surfers+, accesible a través de Apple Arcade y de las suscripciones Apple One. Esta variante suele ofrecer ventajas como ausencia de publicidad y acceso completo al contenido sin compras adicionales, algo que puede resultar interesante para quienes ya pagan por el servicio de juegos de Apple.

La llegada de Subway Surfers City se producirá, además, en un contexto de bastante movimiento en el catálogo de Apple Arcade. Apple ha anunciado que añadirá títulos de peso como Civilization VII al servicio, reforzando así la oferta para quienes juegan de forma habitual en iPhone y iPad y buscan algo más que pequeñas partidas sueltas.

Un fenómeno global que quiere volver a enganchar en España y Europa

Que esta secuela llegue al iPhone no es un detalle menor si se tiene en cuenta que buena parte del éxito de Subway Surfers se ha construido precisamente en móviles, con Europa y España como mercados muy activos. Muchos usuarios recuerdan el juego como uno de sus primeros títulos en la App Store, algo que puede influir en que le den una oportunidad a esta nueva entrega.

En el día a día, es probable que Subway Surfers City vuelva a colarse en los tiempos muertos habituales: en el metro, en el autobús, entre clase y clase o mientras se espera una cita. Su planteamiento sigue encajando con sesiones cortas y otros juegos casuales, pero la inclusión de modos con objetivos y eventos limitados puede animar a partidas algo más largas, especialmente cuando haya desafíos temporales interesantes.

El reto para SYBO será equilibrar las nuevas ideas sin perder la sensación de sencillez que hizo tan popular al juego original. Demasiados cambios podrían alejar a quienes solo buscan un pasatiempo rápido, mientras que pocas novedades podrían dejar fría a la comunidad que espera una evolución clara de la fórmula.

La combinación de la base clásica de endless runner, las mecánicas adicionales de pisotón y escudo de chicle, y los tres modos de juego apuntan a que Subway Surfers City llegará al iPhone con una propuesta más completa, pensada tanto para la nostalgia como para enganchar a nuevos jugadores. Habrá que ver si, una vez disponible en la App Store, es capaz de repetir la hazaña de su predecesor en número de descargas y en presencia constante en el top de juegos móviles.