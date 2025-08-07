Switchbot Lock Ultra con teclado Vision, abriendo tu puerta por la cara

Analizamos la cerradura inteligente Lock Ultra de Switchbot, que junto con el Vision Keypad nos ofrece el sistema de seguridad para la puerta de casa más avanzado que podemos encontrar en la domótica doméstica, con desbloqueo facial, compatibilidad Matter y fácilmente instalable en cualquier puerta sin tener que cambiar de cerradura.

Contenido de la Caja

SwitchBot Lock Ultra:

Unidad principal de la cerradura con cuerpo metálico y diseño moderno.

Adaptadores intercambiables para distintos cilindros (compatibilidad 99,9%).

Placas adhesivas y piezas decorativas, incluyendo adhesivos efecto madera.

Batería recargable principal.

Herramientas para montaje (destornillador, plantillas, llaves hexagonales).

Manual y guía rápida de instalación.

Keypad Vision:

Teclado numérico inteligente con escáner facial 3D, sensor de huellas y lector NFC.

Kit de montaje con tornillos, adhesivos 3M y plantillas.

Cable de carga USB-C para batería interna de 5,000 mAh.

para batería interna de 5,000 mAh. Tarjeta NFC de acceso incluida.

Manual de usuario y guía de configuración.

Características Principales

Autonomía: Cerradura: batería recargable con duración de 9 a 12 meses en uso habitual, más batería de respaldo (500 aperturas) y supercondensador para 5 aperturas extra en caso de agotarse. Keypad Vision: batería interna recargable (5,000 mAh) con autonomía cercana a 1 año , recarga por USB-C.

Conectividad: Bluetooth 5.0 para conexión directa con smartphone. Wi-Fi mediante SwitchBot Hub para control remoto y acceso desde cualquier lugar. Tecnología NFC integrada . Compatible con el protocolo Matter para integración en múltiples plataformas domóticas (requiere hub).

Funciones destacadas: Motor ultrasilencioso y rápido (respuesta en menos de 0,3 segundos ). Autocierre programable y alertas de puerta mal cerrada. Registro y consulta de historial de accesos desde la app. Cifrado AES-128 y almacenamiento local de datos biométricos para mayor seguridad y privacidad.



Compatibilidad con Plataformas Domóticas

La SwitchBot Lock Ultra se integra perfectamente dentro de los ecosistemas de hogar inteligente más populares, siempre que se utilice junto con el SwitchBot Hub que habilita la conectividad Wi-Fi y el protocolo Matter. Esto incluye compatibilidad con Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings y Home Assistant, entre otros. Gracias a estas compatibilidades, puedes incluir la cerradura en escenas y automatizaciones complejas, como programar el cierre automático de la puerta, recibir notificaciones inmediatas ante intentos de acceso no autorizados, o incluso activarla por sensores de presencia. La versatilidad que otorga Matter facilita una integración fluida y estable en prácticamente cualquier sistema domótico actual, con un control unificado para mejorar la experiencia del usuario.

Pero si la domótica no te interesa y lo único que quieres es una cerradura inteligente, puedes hacer uso de la Lock Ultra y el teclado Vision sin el más mínimo problema, sin ningún Hub necesario. Pierdes todo lo relativo al acceso remoto y automatizaciones, pero siempre puedes dejar eso para más tarde si tu idea es únicamente usar la cerradura.

Instalación

La instalación es uno de los puntos fuertes del dispositivo, ya que no requiere cambiar la cerradura ni modificar la puerta. La SwitchBot Lock Ultra se adapta fácilmente a la mayoría de cilindros europeos y americanos gracias a los adaptadores incluidos, haciéndola compatible con deadbolt, mortise y otras variantes comunes. Lo único que debes comprobar es que cuentes con un cilindro de doble embrague (se puede abrir por un lado con una llave introducida en el otro).

El montaje, generalmente rápido (menos de 10 minutos), puede realizarlo cualquier persona con mínimas nociones, apoyándose en las instrucciones y vídeos tutoriales. Para cilindros o puertas poco comunes, SwitchBot ofrece adaptadores personalizados impresos en 3D. Por otra parte, el Keypad Vision se instala con tornillos o adhesivo 3M resistente a la intemperie, lo que permite colocarlo tanto en interiores como en exteriores sin problemas.

Uso de la App (SwitchBot)

La app SwitchBot ofrece una experiencia intuitiva y completa para gestionar la cerradura. Permite añadir múltiples usuarios con diferentes niveles de permiso (propietarios, invitados temporales…), controlado de manera remota si tienes el Hub conectado.

Los modos de desbloqueo incluyen apertura vía móvil (Bluetooth o remoto), PIN personalizable (códigos permanentes y de un solo uso), huella digital registrada en el teclado, desbloqueo facial con el escáner 3D del Keypad Vision, y acceso por NFC. La app permite además programar horarios automáticos de apertura/cierre, recibir alertas en tiempo real sobre actividad sospechosa o puertas mal cerradas, y consultar un historial completo y detallado de accesos y eventos. Las actualizaciones de firmware se realizan de forma inalámbrica y automática, garantizando seguridad y mejoras continuas sin complicaciones.

Opinión del editor

En el día a día, la SwitchBot Lock Ultra junto al Keypad Vision ofrece un uso rápido, cómodo y silencioso. El motor eléctrico responde con velocidad y bajo nivel sonoro, mejorando notoriamente versiones anteriores. El reconocimiento facial es especialmente destacado, permitiendo un desbloqueo sin contacto e inmediato, aunque para un rendimiento óptimo es necesaria una correcta instalación, y en algún momento puede haber errores si al sensor de reconocimiento facial le da directamente el sol. Pero en general la respuesta del teclado a los diferentes modos de identificación es muy buena y rápida. La capacidad para crear accesos temporales y personalizados resulta muy útil para familias, alquileres turísticos o personal doméstico, con control y monitorización instantánea desde el móvil. La autonomía de la cerradura y el teclado es excelente, y los sistemas de respaldo energético añaden seguridad para evitar quedarse sin acceso.

La cerradura está disponible de forma individual y en packs que incluyen los diferentes teclados y hubs:

Switchbot Lock Ultra + KeyPad Vision + Hub Mini por 299€ (cupón de 45€ de descuento) (enlace)

(enlace) Switchbot Lock Ultra + Keypad + Hub Mini por 249€ (cupón de 45€ de descuento) (enlace)

(enlace) Otros Kits y opciones en web de Switchbot (enlace)

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional 159,99 a 299,99 80% Lock Ultra

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 80%

Pros Compatible con todas las cerraduras

Rápida y más silenciosa que otros modelos

Acabados de muy buena calidad

Autonomía excelente con baterías de reserva

Compatible con todas las plataformas domóticas

Fiable, rápida y con diferentes kits de compra disponibles