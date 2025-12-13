Te han mentido, el primer logo de Apple no fue una manzana

Hoy en día basta ver una silueta de manzana mordida para identificar un producto de Apple. No hace falta texto, ni colores, ni marcos. Esa forma es suficiente para activar en nuestra cabeza todo el universo de la marca (diseño minimalista, hardware cuidado, software propio, innovación y un estilo muy claro). Sin embargo, lo que muchos no recuerdan es que el logotipo que hoy todos reconocemos no fue siempre así. De hecho, el primer logotipo de Apple no sólo era completamente diferente, sino que apenas duró un año. Y lo más llamativo: aquel primer emblema no lo diseñó un estudio ni un publicista profesional, sino el tercer cofundador de la compañía, el casi olvidado Ronald Wayne.

El primer logotipo: Newton, la manzana y un diseño imposible

En 1976 Apple Computer Co acababa de nacer y aún no existía la estética limpia y moderna que asociamos hoy a la compañía. Jobs y Wozniak estaban volcados en el Apple I, y el pequeño equipo necesitaba una identidad visual para presentarse como empresa. Wayne, que actuaba como una figura más experimentada dentro del grupo, se ofreció a crear el logotipo. Y lo que salió de ahí fue algo muy diferente a lo que cualquiera podría imaginar ahora.

El primer logotipo representaba a Isaac Newton sentado bajo un manzano, justo en el instante previo al descubrimiento de la gravedad (según la famosa anécdota de la manzana que cae sobre su cabeza). Todo ello dentro de un marco decorado con un estilo casi victoriano, acompañado de un texto que rodeaba la ilustración. El resultado era más propio de una etiqueta de sidra artesanal o de una marca del siglo XIX que de una empresa de informática que pretendía revolucionar el mercado.

Aun así, aquel logo reflejaba algo del espíritu original de Apple. Newton simbolizaba creatividad, descubrimiento, innovación y el deseo de desafiar lo establecido. Pero era un logotipo tan complejo, tan recargado y tan difícil de reproducir que apenas duró un suspiro. Jobs lo vio claro desde el principio: era imposible imprimirlo en pequeño, difícil de transferir a un producto y poco adecuado para representar a una empresa joven que quería destacar en un mercado tecnológico cada vez más competitivo.

Jobs quería simplicidad (y modernidad)

Ronald Wayne siempre defendió ese diseño como un homenaje a la curiosidad científica. Pero Steve Jobs pensaba de otra manera. A sus ojos, Apple necesitaba un emblema simple, limpio, que funcionara en cualquier tamaño y que rompiera con los patrones visuales tradicionales. Jobs entendía algo que se convirtió después en un pilar fundamental de la marca: la simplicidad comunica mejor que cualquier decoración excesiva.

Según varias entrevistas de la época, Jobs describió el logotipo de Newton como “demasiado complejo y anticuado”. Y tenía razón. Apple no podía permitirse un símbolo que pareciera salido de un libro de siglos pasados. Necesitaban algo que pudiera imprimirse en la carcasa de un ordenador, que se viera bien en anuncios, que fuese fácil de recordar y que transmitiera modernidad. Así nació la búsqueda de un nuevo diseño.

1977: la manzana arcoíris que cambió la historia del diseño

Un año después de su fundación, Apple encargó un rediseño profesional. El trabajo recayó en Rob Janoff, un diseñador gráfico que entendió perfectamente lo que Jobs quería. Janoff creó la famosa manzana mordida que conocemos hoy, acompañada de un conjunto de franjas de colores horizontales. Esa versión multicolor se utilizó durante décadas y se convirtió en uno de los logotipos más reconocibles del siglo XX.

¿Por qué los colores? La explicación es más técnica de lo que parece. El Apple II, el ordenador que Apple estaba a punto de lanzar, sería el primero del mercado con pantalla a color. El logotipo arcoíris era un guiño directo a esa capacidad y reforzaba la idea de que Apple ofrecía algo revolucionario. Además, los colores daban al logo un aspecto más amigable, más cercano, menos intimidante para un público que aún veía la informática personal como algo extraño.

La mordida de la manzana también ha generado muchas interpretaciones (conexiones con Alan Turing, metáforas sobre el conocimiento, referencias bíblicas y un sinfín de teorías), pero Janoff siempre aclaró que el motivo era puramente práctico: sin la mordida, la silueta podía confundirse con una cereza. Nada más. A veces los mitos nacen simplemente porque queremos que nazcan.

De la manzana arcoíris al minimalismo absoluto

Con el tiempo, Apple abandonó las franjas de color. A partir de 1998, coincidiendo con el regreso de Steve Jobs y el lanzamiento del iMac original, el logo pasó por varias etapas monocromáticas (negro, blanco, plateado, efecto cristal). La forma no cambió, pero sí su tratamiento visual. La razón es sencilla: la modernidad ya no se transmitía con colores brillantes, sino con simplicidad extrema. Apple entraba de lleno en el diseño industrial minimalista que acabaría definiendo la década siguiente.

El logo actual, en sus variantes planas o metálicas según el dispositivo, es un ejemplo de cómo un diseño puede evolucionar sin perder su esencia. Lo importante ya no era llamar la atención con colores, sino transmitir sobriedad, precisión y elegancia. Y esa manzana mordida funcionaba perfectamente para ello.

El contraste entre los dos logos cuenta una historia en sí mismo

Comparar el primer logotipo de Newton con la manzana de Janoff es casi como comparar dos empresas diferentes. El primero habla de una Apple artesanal, caótica, creativa pero sin rumbo claro. El segundo representa la Apple que todos conocemos: iconográfica, directa, reconocible desde cualquier ángulo. Un símbolo que cabe en la tapa de un ordenador, en una caja minimalista, en un anuncio vacío de adornos, en un iPhone o en un reloj.

Es un ejemplo perfecto de cómo la identidad visual de una compañía puede evolucionar para adaptarse a su visión. Wayne creó un logo bonito, pero impropio de una empresa tecnológica que aspiraba a llegar lejos. Janoff creó un icono que sobrevivió al tiempo. Y Jobs, como siempre, supo ver cuál era el que tenía futuro.

Un logotipo que cuenta la evolución de Apple

La historia del logotipo de Apple no es solo una anécdota gráfica. Es un reflejo del camino completo de la compañía. Un logotipo complejo, denso y casi literario dio paso a una manzana limpia y directa que, con los años, se convirtió en uno de los símbolos corporativos más poderosos del mundo.

Hoy, al ver un iPhone o un Mac, nadie piensa en Newton bajo un árbol. Pero ese primer diseño, aunque desapareciera en menos de un año, forma parte de los inicios de Apple. Una época en la que la compañía apenas sabía qué era, pero tenía claro que quería cambiar las cosas. Y lo hizo. Tanto, que aquella manzana mordida sigue siendo hoy el emblema de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia.