Logitech Slim Solar+, olvídate de recargar tu teclado inalámbrico

El Logitech Signature Slim Solar K980 es la última propuesta de la marca para quienes buscan un teclado silencioso, moderno y con una autonomía prácticamente ilimitada. Su diseño ultradelgado facilita llevarlo en cualquier mochila sin sacrificar estabilidad, y la experiencia de escritura destaca por un perfil bajo muy cercano al de un portátil. Logitech ha querido crear un teclado funcional para trabajar durante horas sin preocuparse por cables, actualizando sus paneles solares y combinando una estructura ligera con una construcción sólida que invita a usarlo en distintos entornos, tanto en movilidad como en el escritorio del día a día.

Tabla de especificaciones Modelo Logitech Signature Slim Solar K980 Tipo de teclado Teclado de perfil bajo, membrana silenciosa Conectividad Bluetooth + Logi Bolt (no incluido) Autonomía Prácticamente ilimitada con luz; batería interna integrada Sistema de carga Panel solar superior optimizado para luz natural y artificial (200lux mínimo) Compatibilidad macOS, iPadOS, Windows, Linux, Android, ChromeOS Cambio entre dispositivos Easy-Switch para tres equipos Software Logi Options+ Materiales Plásticos reciclados con diseño sostenible

Cómo funciona su recarga solar y qué aporta realmente La clave de este teclado está en su sistema de recarga solar permanente, que aprovecha paneles optimizados capaces de generar energía tanto con luz natural como con la iluminación artificial de una oficina. Logitech ha mejorado la sensibilidad de estos paneles, permitiendo que incluso con niveles bajos de luminosidad (200lux) el teclado siga acumulando energía. En interiores, la eficiencia depende del tipo de bombilla: las LED frías proporcionan mejores resultados y permiten mantener la batería estable durante jornadas completas. En exteriores o cerca de una ventana, la carga aumenta de forma notable, asegurando una autonomía que puede convertirse en ilimitada si el entorno tiene luz suficiente.

Experiencia de escritura: silencioso, estable y familiar El teclado apuesta por un mecanismo de membrana mejorado que ofrece una sensación de pulsación suave, ideal para quienes prefieren un teclado silencioso sin renunciar a la precisión. El recorrido corto recuerda al de un portátil moderno y facilita escribir durante horas con menos fatiga. Además, el diseño de perfil bajo invita a mantener una postura natural de las muñecas sin necesitar reposamuñecas adicional. Logitech ha trabajado también la estabilidad de la estructura para reducir vibraciones y lograr que la superficie se mantenga firme incluso en mesas ligeras, lo que contribuye a una experiencia mucho más consistente a lo largo del día.

Multiplataforma y con atajos inteligentes Uno de los puntos más prácticos del K980 es su capacidad para adaptarse automáticamente a las teclas de macOS o Windows sin configuraciones complejas, lo que lo convierte en una herramienta útil para quienes alternan entre varios equipos. Con Easy-Switch es posible controlar hasta tres dispositivos y cambiar entre ellos con un botón, una funcionalidad que encaja bien con usuarios que trabajan entre un Mac, un iPad y un portátil adicional. Los atajos incluyen controles multimedia, accesos rápidos a funciones del sistema y teclas específicas para productividad, todo sin necesidad de instalar software adicional, aunque su integración con Logi Options+ eleva aún más las posibilidades.

Logi Options+: personalización avanzada sin complicaciones La compatibilidad con Logi Options+ permite redefinir teclas, crear accesos personalizados y configurar acciones según la aplicación que se esté usando, lo que convierte este teclado en una herramienta adaptable a diferentes rutinas. La interfaz del software es sencilla, detecta automáticamente los dispositivos conectados y ofrece sugerencias para programas habituales como editores de texto, navegadores o herramientas de productividad. Esta integración añade una capa extra de eficiencia, permitiendo optimizar flujos de trabajo sin tener que recurrir a teclados mecánicos más complejos o a configuraciones avanzadas difíciles de mantener a lo largo del tiempo. La posibilidad de configurar teclas para lanzar tu asistente de IA preferido, o incluso controlar el micrófono y cámara en reuniones de Zoom es un plus que muy pocos teclados pueden ofrecer.

Sostenibilidad y materiales reciclados Logitech mantiene su línea de diseño sostenible e incorpora en este teclado una proporción significativa de plástico reciclado posconsumo. Esta apuesta no afecta al peso ni a la rigidez del teclado, que sigue siendo firme y agradable al tacto, pero sí contribuye a reducir la huella ambiental del producto. La decisión de apostar por energía solar también se alinea con este enfoque, eliminando prácticamente la necesidad de cables de carga y extendiendo la vida útil del dispositivo. Con ello, Logitech plantea una propuesta equilibrada que combina funcionalidad, eficiencia energética y responsabilidad medioambiental sin elevar en exceso el coste final del teclado.

Opinión del editor

Si buscas un teclado que te ofrezca todas las ventajas de un teclado inalámbrico y ninguno de sus inconvenientes este es el tuyo. Su autonomía prácticamente infinita junto a la calidad de construcción, comodidad de escritura y opciones de personalización que ofrece la aplicación Logi Options+ convierten a este Slim Solar+ en una de las mejores opciones disponibles. Su único defecto: no ser retroiluminado. Quizás es demasiado pedir para un teclado con recarga solar, pero hubiera sido un añadido que lo acercaría casi a la perfección. Puedes comprarlo en Amazon (enlace) o Logitech (enlace) por el mismo precio: 109,99€.