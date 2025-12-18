La última actualización de Telegram introduce una novedad relevante en materia de seguridad: la posibilidad de iniciar sesión mediante passkeys sin depender de códigos SMS ni contraseñas tradicionales. Esta opción llega en un momento en el que cada vez más servicios integran sistemas de autenticación basados en claves criptográficas y datos biométricos.

Tras la apuesta de Apple y Google por el estándar de claves de acceso en 2022, varias aplicaciones han ido sumándose poco a poco. Con este cambio, Telegram pasa a formar parte de ese grupo de plataformas que permiten acceder con Face ID, Touch ID, huella o PIN, reduciendo tanto las molestias de los inicios de sesión como ciertos riesgos habituales de los SMS.

Qué son los passkeys y por qué Telegram los integra ahora

Los passkeys son un método de autenticación que sustituye a las contraseñas por un sistema basado en criptografía de clave pública resistente al phishing. En lugar de recordar un password, el usuario valida su identidad con un dato biométrico (cara, huella) o un PIN local en el dispositivo.

Ahora puedes crear una llave de acceso en tu dispositivo para iniciar sesión instantáneamente en Telegram con un PIN o datos biométricos como Face ID y huellas dactilares, en lugar de un código SMS. Las claves cifradas únicas para tus llaves de acceso se almacenan en tu dispositivo y se pueden sincronizar con aplicaciones de gestión de contraseñas de iCloud, Google y más. Esto convierte a las llaves de acceso no sólo en la forma más rápida de iniciar sesión, sino también en la más segura.

Telegram se suma así a la corriente de servicios que buscan minimizar ataques de robo de contraseñas, interceptación de SMS o páginas falsas. Al usar passkeys, la clave privada nunca sale del dispositivo, y lo que viaja hacia los servidores es una prueba criptográfica que confirma que el usuario es quien dice ser, sin revelar la clave original.

Inicio de sesión instantáneo sin SMS ni contraseña

Con la nueva función, los usuarios de la app pueden configurar una clave de acceso para entrar a su cuenta de forma casi inmediata. Una vez creada la clave, el proceso de login se reduce a usar Face ID, Touch ID, huella dactilar o un PIN local, evitando esperar a que llegue un SMS o recordar contraseñas largas.

Este sistema resulta especialmente útil cuando hay problemas con el servicio de mensajería móvil, cuando viajas al extranjero o simplemente cuando no quieres depender de la cobertura ni de la tarjeta SIM. Los passkeys funcionan en cualquier lugar siempre que el dispositivo tenga soporte para este tipo de autenticación.

Desde la propia compañía se subraya que el acceso mediante claves de acceso es más robusto que el tradicional con password, ya que reduce la superficie de ataque frente a estafas y suplantaciones. En vez de teclear una contraseña que podría ser capturada, el usuario autoriza el inicio de sesión con un gesto biométrico o un código local que no se comparte con nadie.

Dónde se guardan las claves y cómo se sincronizan

Cuando se crea un passkey en Telegram, la aplicación genera un par de claves criptográficas, almacenando el componente privado directamente en el móvil, tablet u ordenador del usuario. Según detalla el propio servicio, estos datos cifrados pueden sincronizarse con gestores de contraseñas integrados en la nube, como los de iCloud o Google, entre otros.

Esta sincronización permite que el mismo usuario pueda iniciar sesión en Telegram en distintos dispositivos compatibles sin tener que repetir todo el proceso desde cero. En la práctica, basta con tener la cuenta de iCloud o Google configurada en el nuevo dispositivo para recuperar la clave de acceso y usarla de inmediato.

Telegram recalca que, pese a esta posibilidad de sincronización, la clave de acceso se sigue gestionando de forma local y cifrada, de manera que ni la aplicación ni los servicios de terceros puedan leer directamente la clave privada que protege la cuenta.

Cómo activar los passkeys en Telegram paso a paso

La configuración de esta función se realiza desde los ajustes de la propia app y apenas lleva unos segundos. Para activar los passkeys en tu cuenta de Telegram, el proceso general es el siguiente:

Abre la aplicación de Telegram en tu dispositivo.

Accede al apartado «Ajustes > Privacidad y seguridad > Passkey» o «Passkeys» según aparezca en tu idioma.

o «Passkeys» según aparezca en tu idioma. Activa la opción y sigue las indicaciones para crear tu nueva clave de acceso.

En ese momento, Telegram genera una clave criptográfica asociada a tu cuenta y la guarda en el dispositivo. A partir de ahí, podrás iniciar sesión validando tu identidad con los métodos biométricos disponibles en tu móvil, o con el PIN que tengas configurado en el sistema.

Una vez creada la clave, no es necesario introducir códigos enviados por SMS ni recordar contraseñas específicas de Telegram para iniciar sesión, salvo que en algún momento desactives la función o cambies a un dispositivo que no sea compatible con passkeys.

Compatibilidad y disponibilidad de la función

La autenticación con passkeys está disponible en la versión 12.2.1 de Telegram y posteriores, tanto en Android como en iOS. En móviles Android, la actualización se puede descargar desde Google Play o directamente mediante el archivo APK ofrecido en la web oficial de Telegram. En el caso de iPhone y iPad, la nueva función llega a través de la App Store.

Dado que el soporte de passkeys depende en parte del sistema operativo y de los gestores de credenciales, la experiencia exacta puede variar entre dispositivos y fabricantes. Los usuarios en España y en el resto de Europa que dispongan de versiones recientes de Android o iOS y usen los servicios de sincronización de Apple o Google deberían poder activar sin problemas esta nueva opción de acceso.

Más novedades en la misma actualización: regalos y audio en Stories

Junto con la incorporación de las claves de acceso, Telegram ha incluido otras funciones complementarias centradas en la interacción dentro de la plataforma. Entre ellas, una de las más llamativas es la posibilidad de hacer ofertas para comprar regalos que aparecen en el perfil de otros usuarios, utilizando tanto la moneda virtual de la app (Stars) como la criptomoneda TON.

Para hacer una oferta, el proceso es sencillo: mientras visualizas un regalo en el perfil de alguien, puedes tocar el icono de menú (⋯ o ⋮) y seleccionar la opción «Offer to Buy» o «Ofrecer comprar». A partir de ahí, estableces el precio que estás dispuesto a pagar y el plazo durante el cual esa oferta será válida.

Durante ese tiempo, el importe que ofreces queda retenido. Si la otra parte rechaza la oferta o el plazo se agota, Telegram devuelve automáticamente el pago completo al usuario. La plataforma indica que estas transacciones están protegidas frente a intentos de estafa, al gestionar la reserva y devolución de fondos de forma interna.

La actualización también mejora las Stories, permitiendo añadir fácilmente audio desde la lista de reproducción del perfil. Al publicar una nueva historia, el usuario puede tocar el botón de Stickers y luego la opción «Audio» para elegir pistas de Música guardada. Esto facilita crear historias más personalizadas sin necesidad de editar el vídeo o la imagen en aplicaciones externas.

Con este conjunto de cambios, Telegram refuerza tanto la parte de seguridad del inicio de sesión como la vertiente más social y económica de la plataforma, al integrar funciones de autenticación avanzada, ofertas de regalos y personalización de Stories en una sola actualización.