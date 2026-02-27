Telegram se dispara como epicentro de ciberestafas

El mapa del fraude digital se está reordenando a gran velocidad y las aplicaciones de mensajería privada han pasado a ocupar el centro del escenario. Si hace unos años la mayoría de engaños se concentraban en redes sociales abiertas, ahora los ciberdelincuentes prefieren moverse en canales cifrados donde el control es más complicado y el rastro, mucho más difuso.

En este nuevo reparto de papeles, Telegram se ha convertido en la plataforma donde más crecen las ciberestafas. Distintos datos recopilados por Revolut en la cuarta edición de su Informe sobre Seguridad del Consumidor y Delitos Financieros apuntan a un salto muy notable en los casos de fraude vinculados a esta aplicación, tanto a escala internacional como en España.

Telegram, la app donde más se disparan las estafas

Según el estudio, los incidentes de fraude originados en Telegram han aumentado un 233% a nivel global frente a 2024, un repunte que la coloca como la plataforma donde más se han intensificado las estafas en el último año. Ese crecimiento no es solo llamativo por el porcentaje, sino también por el peso que ya tiene dentro del conjunto.

En términos agregados, Telegram concentra ya aproximadamente una quinta parte (21%) de todas las estafas reportadas en el mundo a Revolut. Es decir, uno de cada cinco engaños comunicados a la entidad tiene su origen en esta aplicación de mensajería, que combina chats privados, canales masivos y un alto grado de anonimato relativo.

Los responsables del informe describen un claro cambio de paradigma en la forma de operar de los estafadores: están dejando atrás las redes sociales públicas para “refugiarse” en entornos encriptados. Ese traslado hacia la mensajería privada permite que los delincuentes muevan sus campañas con mayor rapidez, reduzcan la visibilidad de sus actividades y esquiven mejor los mecanismos de supervisión clásicos.

Revolut señala que el carácter cerrado y el cifrado de extremo a extremo, muy valorado por quienes buscan privacidad legítima, se ha convertido también en una herramienta estratégica para ocultar tramas de fraude complejas. La propia plataforma es descrita como “particularmente eficaz” para articular engaños sofisticados que combinan ingeniería social, falsa publicidad y presión psicológica sobre las víctimas.

España: Telegram lidera las estafas y la diana son las compras online

Si se pone el foco en España, el impacto es aún más claro. El informe de Revolut sitúa a Telegram como la red social donde se registró el mayor número de estafas en 2025, con el 22% de todos los casos denunciados a la entidad desde nuestro país. En otras palabras, más de una de cada cinco estafas comunicadas por usuarios españoles tuvo su origen en esta aplicación.

El banco explica que los delincuentes están explotando el entorno privado y cifrado de la app para escalar rápidamente sus operaciones. Esta dinámica está provocando que muchos engaños que antes se canalizaban a través de anuncios o mensajes en redes sociales abiertas se estén trasladando a chats y canales encriptados, donde la supervisión es menor y el contacto con la víctima resulta más directo.

Por tipo de fraude, las estafas relacionadas con compras online son las que más se repiten en España. En 2025 representaron el 53% de los casos denunciados, algo más de la mitad del total. Suelen apoyarse en publicaciones que imitan tiendas conocidas, supuestas gangas de última hora o productos muy demandados a precios agresivos que, en realidad, nunca llegan al comprador.

Este patrón de engaño, basado en páginas web falsas o pasarelas de pago fraudulentas, se alimenta tanto de publicidad dudosa en redes sociales como de mensajes directos enviados a través de aplicaciones de mensajería. El usuario cree estar accediendo a una oferta legítima, realiza el pago y, cuando intenta reclamar, descubre que la tienda ha desaparecido o nunca existió.

Falsas ofertas de empleo: Telegram concentra más de la mitad

Más allá de las compras, el informe destaca un fenómeno especialmente preocupante: el boom de las estafas vinculadas a supuestas ofertas de trabajo. A nivel mundial, esta modalidad de fraude se ha triplicado respecto al año anterior y ya representa el 22% de todos los casos detectados en 2025.

En este terreno, Telegram se ha consolidado como el escenario principal. De acuerdo con los datos de Revolut, el 58% de las estafas relacionadas con empleo a nivel global se inician en esta plataforma. Es decir, más de la mitad de los engaños de este tipo nacen en conversaciones o canales de Telegram, muchas veces disfrazados de oportunidades laborales atractivas y flexibles.

El modus operandi suele seguir un guion bastante similar: los delincuentes ofrecen trabajos fáciles, ingresos elevados o tareas desde casa que requieren poca experiencia. Una vez captada la atención de la víctima, le piden pagos por adelantado para material, formación, tasas administrativas o supuestos procesos de verificación. Cuando el dinero cambia de manos, el contacto se corta y la oferta desaparece.

La combinación de necesidad económica, búsqueda de ingresos adicionales y apariencia de trato cercano en un chat privado genera el caldo de cultivo perfecto. Revolut subraya que el auge de este tipo de fraude refleja cómo los estafadores adaptan rápidamente su discurso a las preocupaciones del mercado laboral, aprovechando cualquier contexto de incertidumbre o paro elevado.

Meta sigue al frente en volumen y TikTok se dispara

El crecimiento de las estafas en Telegram no implica que el problema se haya reducido en otras plataformas. El informe de Revolut señala que el ecosistema de Meta -que agrupa a Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads- continúa siendo, en términos absolutos, el principal origen de fraudes reportados.

En 2025, las plataformas de Meta concentraron el 44% de todas las estafas comunicadas a Revolut a nivel mundial. La compañía matriz de Facebook encadena así su cuarto periodo consecutivo liderando la estadística como principal foco de origen de estos engaños, pese al refuerzo de sus herramientas de moderación y control de anuncios.

Entre los servicios de Meta, Facebook sigue destacando como la red con más casos detectados, especialmente en fraudes de compraventa, páginas clonadas y promociones falsas. No obstante, la tendencia apunta a un progresivo trasvase hacia la mensajería privada, donde resulta más complicado bloquear o rastrear de forma preventiva a los responsables.

El estudio también pone el foco en TikTok. Aunque su peso global en volumen de estafas sigue siendo inferior al de otras redes, el porcentaje de fraudes originados en la aplicación se ha multiplicado por seis en solo un año. Este salto indica que la plataforma de vídeos cortos se ha convertido en un terreno cada vez más atractivo para campañas de engaño dirigidas a públicos jóvenes.

Publicidad fraudulenta y beneficios millonarios en Europa

Una parte importante del problema se concentra en la publicidad engañosa que se difunde en redes sociales. El informe de Revolut incorpora datos de Juniper Research que ponen cifras a este fenómeno: las matrices de las principales plataformas obtuvieron alrededor de 4.400 millones de euros en ingresos en Europa en 2025 gracias a anuncios fraudulentos dirigidos a usuarios del continente.

Ese volumen económico refleja tanto la magnitud del fraude como los incentivos que todavía existen para que determinados contenidos escapen a los filtros. Aunque la mayoría de campañas son legítimas, una proporción nada despreciable de anuncios promociona inversiones inexistentes, tiendas fantasma, servicios financieros dudosos o sorteos que nunca se celebran.

La sofisticación de estos mensajes ha aumentado. A menudo imitan la identidad visual de marcas muy conocidas, utilizan técnicas avanzadas de segmentación y se apoyan en creatividades generadas con herramientas de inteligencia artificial, lo que hace más difícil para el usuario medio distinguirlos de una oferta real.

Este escenario, sumado al desplazamiento del fraude hacia entornos encriptados como Telegram, refuerza la necesidad de que las grandes tecnológicas asuman una mayor responsabilidad en la detección y filtrado de contenidos problemáticos, algo que el propio informe subraya como una prioridad pendiente.

Presión regulatoria y respuesta del sector financiero

Ante el incremento de los fraudes online, la Unión Europea está reforzando su marco normativo para intentar frenar la tendencia. El futuro Reglamento de Servicios de Pago (PSR) y la estrategia específica contra el fraude digital persiguen establecer obligaciones más estrictas para bancos, proveedores de pago y plataformas tecnológicas.

En el caso de España, el informe valora positivamente las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno para combatir las estafas digitales, que buscan mejorar la cooperación entre entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y redes sociales. Entre los objetivos prioritarios figuran reforzar los sistemas de supervisión y clarificar la responsabilidad de cada actor cuando se produce un engaño.

Revolut, que asegura dedicar cerca de un tercio de su plantilla global a la prevención de delitos financieros, ha puesto en marcha en los últimos meses varias iniciativas orientadas a detectar fraudes antes de que el dinero salga de la cuenta del usuario. Entre ellas, el banco destaca el despliegue de un chatbot de detección de estafas basado en IA, conocido como Scam Buster, que analiza el contexto de las operaciones y lanza advertencias personalizadas cuando identifica comportamientos sospechosos.

La entidad también ha incorporado herramientas como Street Mode, que permite configurar ubicaciones de confianza para las transacciones, y sistemas de verificación de llamadas dentro de la propia app para ayudar al cliente a saber si quien le contacta es realmente un empleado autorizado o un impostor. Además, ha impulsado encuentros como el Revolut FinCrime Summit, que reunieron a reguladores y expertos para compartir buenas prácticas frente al crimen financiero.

Su responsable de delitos financieros, Woody Malouf, resume la situación señalando que la velocidad con la que se expanden las estafas en Telegram ilustra lo rápido que evolucionan las tácticas criminales. A su juicio, el ecosistema digital es tan seguro como su eslabón más débil, por lo que reclama que las empresas de redes sociales y mensajería den un paso al frente y asuman la protección de los usuarios como una prioridad compartida.

Un cambio de escenario que obliga a extremar precauciones

Los datos que sitúan a Telegram como la plataforma con mayor volumen relativo de ciberestafas en crecimiento, el liderazgo sostenido de Meta en número total de casos y el fuerte repunte de TikTok pintan un panorama en el que ninguna gran aplicación queda fuera del radar. El desplazamiento del fraude hacia chats cifrados, unido al auge de las falsas ofertas de empleo y al peso de la publicidad engañosa, dibuja un entorno exigente tanto para reguladores como para usuarios.

En Europa y, de forma muy visible, en España, la combinación de compras online fraudulentas, esquemas laborales engañosos y anuncios manipulados hace que la prudencia resulte más necesaria que nunca. Verificar con calma la identidad de quien contacta, desconfiar de ofertas demasiado atractivas, revisar con detalle las direcciones web, proteger tu iPhone frente a robos y evitar pagos por adelantado en contextos dudosos son pasos básicos que pueden reducir de forma significativa el riesgo de caer en la trampa.