Los seguidores que todavía se aferran al mítico cartel de “Believe” ya tienen lo que esperaban: la cuarta temporada de Ted Lasso es oficial y llegará este verano. Apple TV+ ha despejado las dudas tras un final de tercera temporada que sonaba a despedida definitiva y ha dado los primeros detalles de los nuevos episodios.

La plataforma ha confirmado que la nueva tanda de capítulos se estrenará en verano de 2026, sin concretar el día, y ha publicado las primeras imágenes del regreso del entrenador más improbable del fútbol europeo. En ellas se aprecia el nuevo rumbo de la serie, con Ted de vuelta en Richmond y un protagonismo claro del fútbol femenino, pero manteniendo el tono optimista que la hizo popular también entre el público europeo.

Cuándo se estrena la temporada 4 de Ted Lasso

Apple TV+ ha marcado en el calendario una ventana clara: la temporada 4 de Ted Lasso llegará en verano de 2026. No hay fecha exacta, pero la compañía habla de un estreno a mediados de año, lo que encaja con los meses de agosto o septiembre, coincidiendo con el arranque de las competiciones en Inglaterra, tanto la Premier League masculina como la Superliga femenina.

La producción de los nuevos capítulos comenzó en julio de 2025, con el equipo de rodaje trasladándose a localizaciones clave en Reino Unido y Estados Unidos. Una parte del rodaje se ha desarrollado en Kansas City, ciudad natal del personaje y del propio Jason Sudeikis, lo que refuerza el vínculo entre la vida personal de Ted y su nueva etapa profesional.

La decisión de lanzar los episodios en pleno verano no es casual. Las dos primeras temporadas también llegaron en fechas estivales y, en Europa, el periodo veraniego se ha consolidado como una ventana muy competitiva en las plataformas de ‘streaming’, especialmente para títulos ya consolidados que funcionan como reclamo continuado para suscriptores.

Apple TV+ llevaba meses guardando silencio tras oficializar la temporada 4 en marzo de 2025. Cuatro meses después confirmó que el rodaje estaba en marcha y, desde entonces, apenas se habían dado más pistas, lo que alimentó las teorías de los fans tanto en Estados Unidos como en países como España, donde la serie cuenta con una base de seguidores muy fiel.

De la Premier League al fútbol femenino de Richmond

El gran giro de los nuevos capítulos pasa por el banquillo. Ted Lasso regresa a Richmond, pero no para dirigir al equipo masculino que conocimos en las tres primeras temporadas. Esta vez, su reto será entrenar al equipo femenino del AFC Richmond, que milita en la segunda división inglesa y aspira a subir a la máxima categoría.

La sinopsis oficial difundida por Apple TV+ resume esta etapa como el mayor desafío del personaje hasta la fecha: Ted y sus jugadoras tendrán que “lanzarse sin mirar” y asumir riesgos que nunca imaginaron. La idea enlaza con una de las tramas que se insinuaba al final de la tercera temporada, cuando Keeley planteaba la creación de un conjunto femenino y Rebecca dejaba clara su intención de seguir apostando por el futuro del club.

En este nuevo contexto veremos a un Ted más asentado emocionalmente, pero obligado a salir otra vez de su zona de confort. Pasa de lidiar con un vestuario masculino marcado por los egos y las estrellas mediáticas a gestionar un proyecto en crecimiento, en un momento en el que el fútbol femenino vive un auge global, especialmente en ligas europeas como la inglesa o la española.

Las primeras imágenes publicadas muestran a Ted sobre el césped con su nuevo equipo, acompañado de su inseparable entrenador Beard y de caras nuevas entre las jugadoras y el cuerpo técnico. La serie aprovechará este entorno para explorar dinámicas distintas, manteniendo el humor y el tono de superación personal que la caracteriza.

Personajes que regresan y nuevas incorporaciones

El núcleo de la serie se mantiene prácticamente intacto. Jason Sudeikis vuelve a encarnar a Ted Lasso y continuará, además, como productor ejecutivo. Junto a él regresan Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Brendan Hunt (entrenador Beard) y Jeremy Swift (Leslie Higgins), piezas fundamentales en la construcción del universo Richmond.

Apple TV+ ha confirmado también el regreso de Annette Badland como Mae, la propietaria del pub donde se reúnen los aficionados, y ha oficializado el recast de Henry, el hijo de Ted, que ahora será interpretado por Grant Feely. Este cambio responde al salto temporal y a la necesidad de mostrar al personaje algo más mayor respecto a las primeras entregas.

En el apartado de fichajes hay una batería importante de nombres. La cuarta temporada suma a Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey y Abbie Hern, cuyas identidades dentro de la trama aún no se han detallado al completo. Todo apunta a que ocuparán tanto puestos clave en el vestuario femenino como roles vinculados al entorno del club y de la ciudad.

En las imágenes difundidas se ve, por ejemplo, a Tanya Reynolds compartiendo plano con Ted en el campo de entrenamiento, lo que sugiere que será una pieza fija del cuerpo técnico del equipo femenino. El objetivo, según la nota de prensa, es ampliar el abanico de personajes sin perder de vista a los veteranos que han acompañado a la audiencia desde el inicio.

Un vistazo a las primeras imágenes oficiales

Entre el material adelantado por Apple TV+ destacan varias fotografías que ayudan a intuir por dónde irán los tiros en lo narrativo. En una de ellas, Ted aparece con Rebecca a pie de pista frente al avión del Richmond, ofreciéndole una de sus ya clásicas cajas de galletas caseras. La escena recuerda a la primera temporada, pero con una relación entre ambos personajes completamente diferente, más cómplice y menos defensiva.

Otra instantánea sitúa a Ted y Henry en el pub The Crown & Anchor, atendidos por Mae, un lugar icónico para los fans de la serie y que refuerza el vínculo entre el entrenador, su familia y la comunidad local. La presencia del hijo de Ted en Londres confirma que la trama seguirá explorando el equilibrio entre la vida personal y profesional del protagonista.

También se han hecho públicas varias fotos de Ted en el banquillo femenino de Richmond, con jugadoras entrenando a un ritmo alto y un ambiente de equipo muy marcado. El tono visual mantiene la estética habitual de la serie, con los colores azul y rojo del club muy presentes y una iluminación luminosa, en contraste con el tono más sombrío de otras ficciones deportivas.

Las imágenes acompañan una clara estrategia de comunicación de Apple TV+: no hay tráiler todavía, pero sí un primer adelanto visual suficiente para reactivar la conversación en redes sociales y en medios especializados. Es previsible que, conforme se acerque el verano, la plataforma vaya dosificando más material promocional y detalles de los episodios.

El equipo creativo detrás de la nueva temporada

La cuarta temporada no solo se refuerza delante de las cámaras. En el apartado creativo, Jack Burditt, ganador de un Emmy, se incorpora como productor ejecutivo en virtud de un nuevo acuerdo global con Apple TV+. Su llegada se interpreta como una forma de apuntalar la serie tras la intensa primera fase de éxito y dar aire a otros pesos pesados del proyecto.

Aun así, el núcleo original de creadores permanece. Jason Sudeikis continúa implicado tanto en la interpretación como en la producción, mientras que Brett Goldstein repite como guionista y productor ejecutivo. Junto a ellos se mantienen nombres como Brendan Hunt y Joe Kelly, que fueron claves en el desarrollo inicial del personaje a partir del formato de NBC Sports.

En el apartado de guion, la serie suma a Sarah Walker, Phoebe Walsh y Julia Lindon, que se incorporan al equipo de escritura de esta cuarta etapa. Sasha Garron figura como coproductora, y Dylan Marron ejerce de editor de guion, una figura importante para mantener la coherencia tonal a lo largo de los episodios.

Entre los créditos ejecutivos se mantiene también a Bill Lawrence a través de Doozer Productions, en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television, divisiones de NBCUniversal Content. Jeff Ingold y Liza Katzer, de Doozer, siguen implicados como productores ejecutivos, garantizando una continuidad industrial y creativa que ha sido uno de los puntos fuertes de la serie.

De cierre perfecto a regreso inesperado

Una de las particularidades de esta temporada 4 es que llega después de un final de la tercera temporada que se concibió como cierre definitivo. La tercera entrega terminó en 2024 con Ted regresando a Estados Unidos para estar cerca de su hijo y dejando el banquillo del Richmond en manos de Roy Kent. Rebecca, por su parte, valoró vender el club, aunque finalmente optó por conservarlo al ver su impacto en la comunidad.

En aquel momento, Jason Sudeikis declaró que era “el final de la historia que querían contar”, si bien también admitió que el interés del público por seguir explorando este universo era halagador. Ese tirón, sumado al buen rendimiento de la serie en premios y visionados, ha acabado por traducirse en una nueva etapa que funciona casi como un spin-off dentro de la propia ficción.

El enfoque en el equipo femenino permite abrir un arco argumental distinto sin traicionar lo contado hasta ahora. Ted no vuelve a la misma situación ni al mismo vestuario; se encuentra con un proyecto nuevo, con jugadoras que no le conocen y con dinámicas deportivas distintas, algo que da margen para introducir conflictos, humor y momentos emotivos sin repetir fórmulas.

Para la audiencia europea, y en particular para la española, este giro hacia el fútbol femenino conecta con una realidad muy presente, con ligas que han ido ganando visibilidad mediática y un interés creciente por parte de las grandes plataformas. En ese contexto, Ted Lasso puede servir también como escaparate de esta evolución, aunque siempre desde el prisma de la comedia.

Tras varios años de rumores, silencio oficial y declaraciones ambiguas del reparto, el retorno de Ted Lasso se ha convertido en uno de los movimientos más comentados del catálogo de Apple TV+. Sin un día exacto marcado todavía, la combinación de fecha veraniega, nuevo enfoque en Richmond y el regreso del reparto principal sitúa a esta cuarta temporada como una de las apuestas fuertes del ‘streaming’ para la segunda mitad de 2026, especialmente entre quienes se quedaron con ganas de seguir creyendo un poco más.