La red social de TikTok, junto con su matriz ByteDance, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para cerrar un conflicto por la privacidad de los menores. La compañía desembolsará una suma millonaria que pone fin a una demanda iniciada en 2024.

El tribunal estadounidense anunció que la plataforma pagará 400 millones de dólares para resolver las acusaciones de que recopilaba información personal de menores de 13 años sin permiso de sus padres. Se trata de una de las mayores cuantías dentro de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

Pago en dos tramos y sin admisión de culpa

El acuerdo contempla un desembolso inmediato de 300 millones de dólares y otros 100 millones cuando se anule el anterior decreto de consentimiento, ligado a la compra de Musical.ly. La empresa no asume culpabilidad, pero el pacto es visto como una compensación relevante para los afectados.

El fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. declaró que esta resolución representa “una gran victoria para los niños y los padres estadounidenses”. En su comunicado, aseguró que el Departamento prioriza que las empresas que manejan datos de menores cumplan con todas las obligaciones legales.

El origen de la demanda: más allá de la multa

La querella se basaba en la investigación de la Comisión Federal de Comercio, que descubrió que TikTok permitía a menores de 13 años registrarse y compartir datos sin control. Las solicitudes de los padres para eliminar la información de sus hijos tampoco se atendían de manera eficaz.

Además, los precedentes se remontan a Musical.ly, la aplicación predecesora que ya fue multada en 2019 con 5,7 millones de dólares por infracciones similares. El incumplimiento de esas obligaciones previas fue el detonante para que el gobierno ahora elevara la sanción hasta los 400 millones.

Transformaciones en la estructura de la compañía

Desde que estalló el litigio, TikTok ha reforzado sus sistemas de verificación de edad y supervisión parental, facilitando que los tutores sepan cómo configurar tiempo de uso para un miembro de la familia. También ha pasado a funcionar bajo una nueva sociedad controlada por inversores estadounidenses, mientras ByteDance conserva una participación minoritaria. El Departamento de Justicia valora estos cambios como señal de mejora real.

La Casa Blanca ha autorizado que los empleados federales vuelvan a usar la aplicación en sus dispositivos oficiales, un gesto que evidencia la reestructuración de la empresa y la mayor separación de los datos de los usuarios del territorio americano.

Precedente que mira a otras plataformas

La cantidad pactada se convierte en un nuevo punto de referencia en la normativa de privacidad infantil. Meta, por ejemplo, está bajo la lupa por un juicio histórico por el diseño adictivo para menores impulsado por 29 fiscales estatales que alegan infracciones de la COPPA. Los expertos ven en estas sanciones millonarias una advertencia directa a la industria tecnológica.

La resolución demuestra que las compañías deben priorizar la protección de los usuarios más vulnerables o se expondrán a consecuencias económicas muy severas. El efecto disuasorio de esta multa, junto con las obligaciones de mejora interna, sienta un precedente que previsiblemente influirá en futuros expedientes y regulaciones.

El acuerdo con TikTok cierra una etapa de tensiones con la justicia estadounidense, pero deja lecciones importantes sobre cómo deben gestionar la privacidad de los menores las redes globales. La inversión en herramientas de protección se vuelve un requisito ineludible para cualquier operador que pretenda mantenerse en el mercado actual.