Han pasado más de diez años desde que Siri debutó en el iPhone 4S, y muchos usuarios sienten que el asistente de Apple no ha evolucionado al ritmo del resto de la tecnología. Durante años, se han prometido mejoras en su comprensión, fluidez y contexto, pero las actualizaciones reales han sido mínimas. Las funciones más avanzadas anunciadas por Apple en los últimos eventos —como la capacidad de interpretar el contenido en pantalla o entender el contexto personal del usuario— se han ido retrasando una y otra vez, generando cierta frustración entre los usuarios. Durante una entrevista reciente con CNBC, el CEO de Apple, Tim Cook, reafirmó que la versión completamente renovada de Siri sigue su curso y se lanzará a lo largo de 2026, probablemente con la actualización iOS 26.4 prevista para marzo.

La renovación tan esperada de Siri con IA llegará en 2026, según Cook

El CEO de Apple, Tim Cook, confirmó recientemente en una entrevista con CNBC que la esperada versión renovada del asistente con inteligencia artificial personalizada sigue en desarrollo y mantiene su lanzamiento previsto para el próximo año, coincidiendo con la actualización iOS 26.4, prevista para marzo.

El nuevo Siri formará parte de la iniciativa Apple Intelligence, una plataforma de IA centrada en la personalización, la privacidad y la integración con el ecosistema del usuario. Esta nueva etapa promete un asistente mucho más proactivo, capaz de comprender el contexto de las conversaciones, analizar lo que hay en pantalla y ejecutar tareas complejas en distintas aplicaciones.

Por ejemplo, Siri podrá responder preguntas como “¿dónde era la cena que reservé con mi madre?” combinando información de Mail, Calendario y Mensajes, sin necesidad de que el usuario abra cada app. También será capaz de recordar preferencias, priorizar tareas o resumir información relevante en función de las rutinas del usuario.

Las primeras demostraciones de esta nueva Siri se presentaron durante la WWDC 2024, pero Apple decidió posponer su lanzamiento en marzo de 2025 tras varios meses de pruebas internas. Cook aseguró que el equipo “está haciendo buenos progresos” y que el asistente llegará “cuando esté verdaderamente listo”.

Estos retrasos no han hecho sino aumentar la expectativa. En un panorama donde competidores como Google Assistant, Gemini o Copilot han evolucionado rápidamente gracias a la IA generativa, Apple afronta ahora la presión de ofrecer un salto cualitativo real y demostrar que Siri puede recuperar su relevancia.

Privacidad y personalización como señas de identidad

A diferencia de otros asistentes, el nuevo Siri mantendrá la promesa de Apple de procesar la mayoría de datos en el propio dispositivo, garantizando la privacidad del usuario. Para las tareas que requieran un mayor poder de cómputo, Apple empleará su arquitectura de Private Cloud Compute, que permite un procesamiento seguro y anónimo en la nube.

El asistente también integrará respuestas generativas, comprensión multimodal (voz, texto e imágenes) y una interfaz visual completamente rediseñada. Además, será compatible con colaboraciones externas, como la ya confirmada con ChatGPT de OpenAI, y se prevé que Apple permita en el futuro elegir entre distintos modelos de IA según las necesidades del usuario.

Nuestro objetivo es crear un asistente verdaderamente personal, útil y consciente del contexto, sin comprometer la privacidad

Si los planes se cumplen, la actualización prevista para marzo de 2026 marcará el renacimiento del asistente que revolucionó los smartphones en 2011. Esta nueva versión promete situar a Siri al nivel de los asistentes más avanzados del mercado, combinando IA generativa, personalización y privacidad, en una apuesta que busca reconciliar a Apple con sus usuarios más impacientes.