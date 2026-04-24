Con Tim Cook ya encarando la fase final de su etapa al frente de Apple, empiezan a conocerse detalles y reflexiones internas que hasta ahora apenas habían salido a la luz. Entre balances, miradas al futuro y recuerdos de proyectos fallidos, el directivo ha señalado un episodio muy concreto como el tropiezo que más le marcó nada más asumir el cargo.

Ese momento no estuvo relacionado ni con el coche eléctrico que nunca llegó al mercado ni con la base de carga AirPower que acabó cancelada, sino con el estreno de Apple Maps en 2012, un lanzamiento que salió mal prácticamente desde el primer día. En una reunión interna con empleados y con su futuro sucesor, Cook reconoció sin rodeos que aquella versión inicial del servicio de mapas fue su primer gran error como CEO.

El debut fallido de Apple Maps en 2012

Según han relatado quienes estuvieron presentes en ese encuentro interno, Cook recordó que Apple Maps se lanzó con direcciones equivocadas, lugares mal etiquetados y una fiabilidad muy por debajo de Google Maps, que por entonces ya estaba ampliamente extendido entre los usuarios de iPhone y Android, también en España y en toda Europa. En la práctica, para mucha gente la nueva app de Apple se convirtió en sinónimo de perderse.

El propio CEO admitió que el producto «no estaba listo» para salir al mercado. El principal fallo, explicó, fue que gran parte de las pruebas se centraron en funciones y recorridos locales, en zonas muy controladas, en lugar de testar a fondo el comportamiento del mapa a escala global, algo clave en un servicio que utilizan millones de personas en todo el mundo.

Ese enfoque limitado en la fase de testeo hizo que pasaran desapercibidos problemas graves: carreteras que no existían, giros imposibles, ciudades desplazadas y puntos de interés mal posicionados. Usuarios de varios países europeos se encontraron con rutas absurdas o inservibles, una situación delicada para una compañía que suele presumir de pulir el detalle en cada lanzamiento.

Cook reconoció ante sus empleados que la presión interna por tener un sistema de mapas propio e independiente de Google empujó al equipo a acortar plazos y a sacrificar parte del control de calidad que normalmente marca los procesos de Apple. El resultado fue un estreno apresurado que no cumplía los estándares que la propia compañía dice exigirse.

Una disculpa pública poco habitual en Apple

Aquel tropiezo obligó a hacer algo que en Apple no es precisamente frecuente: emitir una disculpa pública y, además, recomendar aplicaciones de la competencia. En su mensaje de entonces, Cook animó a los usuarios de iPhone a usar alternativas como Google Maps o servicios de otros desarrolladores mientras el equipo de Cupertino trabajaba a contrarreloj para corregir errores.

En la reciente reunión interna, el directivo recordó esa escena con una frase muy contundente que ha trascendido a la prensa: «Nos disculpamos y les dijimos: ‘Usen estas otras aplicaciones. Son mejores que la nuestra'». Lo definió como un golpe de humildad poco habitual para una compañía acostumbrada a presentar sus productos como referencias del sector.

Cook insistió en que esa decisión ejemplifica la manera en que quiere que se perciba a Apple: cuando algo no funciona, reconocerlo, priorizar al usuario y corregir el rumbo. Para él, aquella carta abierta no solo fue un mensaje hacia el exterior, sino también un recordatorio interno de que los atajos en productos de uso masivo suelen salir caros.

La polémica alrededor de Apple Maps tuvo también un efecto inmediato dentro de la empresa. La crisis desencadenó la primera gran sacudida en la cúpula de software durante la era Cook, con la salida de Scott Forstall, uno de los ejecutivos más influyentes del equipo de Steve Jobs. Ese movimiento marcó un cambio de etapa en la dirección de la compañía.

Un error técnico con efectos a largo plazo

Desde el punto de vista de ingeniería, Cook explicó que el problema de fondo fue haber confiado en exceso en unas pruebas demasiado acotadas geográficamente. El comportamiento de la app en los recorridos más utilizados por los equipos internos funcionaba correctamente, pero el sistema se venía abajo en muchas otras regiones, incluidas múltiples zonas urbanas europeas.

En 2012 no era raro leer que Apple Maps te mandaba a un lago, a una carretera cortada o a una dirección inexistente. Muchos usuarios recuerdan todavía cómo la aplicación mezclaba barrios, confundía localidades o colocaba negocios a kilómetros de su ubicación real, algo especialmente problemático para quienes dependían del móvil para moverse por ciudades que no conocían.

El ejecutivo reconoció que el equipo subestimó la complejidad de construir un mapa global competitivo en tan poco tiempo. Para acercarse al nivel de precisión de Google harían falta años de actualizaciones, correcciones manuales, recopilación de datos cartográficos y la compra de empresas especializadas, un proceso que Apple inició justo después de aquel estreno accidentado.

Con todo, Cook defendió que, una vez detectado el alcance del fallo, la reacción interna fue rápida y contundente. Se reorganizaron equipos, se incorporaron nuevos proveedores de datos y se puso el foco en ampliar la calidad del servicio allí donde más cojeaba, incluidas numerosas capitales y grandes ciudades europeas muy relevantes para la base de usuarios del iPhone.

De tropiezo sonado a orgullo silencioso

Pasados los años, el propio Cook afirma que hoy Apple cuenta con «la mejor aplicación de mapas del mundo», una declaración ambiciosa con la que quiere subrayar que aquel resbalón inicial se convirtió en un estímulo para mejorar. No niega la dureza del episodio, pero lo presenta como un punto de inflexión que obligó a elevar el listón.

En la misma conversación interna, Cook recordó que Apple Maps es ahora una pieza clave del ecosistema del iPhone, integrada con CarPlay, con servicios de transporte urbano y con funciones cada vez más utilizadas en Europa, como la información de transporte público o las recomendaciones de lugares cercanos.

Que su primer gran fallo no fuera un proyecto secreto cancelado, sino un producto que millones de personas usaron y criticaron en abierto, es algo que el CEO no olvida. Para él, esa exposición pública marcó desde muy pronto el tipo de liderazgo que tendría que ejercer, obligado a encajar golpes, escuchar al usuario y responder con cambios tangibles.

Cook también ha admitido que la lista de errores durante su mandato es «extraordinariamente larga», y en ese saco incluye proyectos como la base de carga inalámbrica AirPower o los intentos de sacar adelante un coche autónomo propio. Ninguno, sin embargo, tuvo un impacto tan visible sobre el día a día de tantos clientes como el arranque de Apple Maps.

El legado de Cook: del Apple Watch al relevo en la cúpula

La confesión sobre Apple Maps llega en un contexto claro de cambio en la compañía: Apple ha confirmado que Tim Cook dejará de ser CEO el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual John Ternus asumirá el mando mientras Cook pasará a ocupar la presidencia ejecutiva del consejo.

En esta fase de transición, dentro y fuera de la empresa se repasa qué huella deja su gestión. Bajo su mandato, Apple pasó de una capitalización bursátil en torno a los 350.000 millones de dólares a rozar los 4 billones, situándose como una de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo, con una fuerte presencia en mercados clave como el europeo.

Más allá de las cifras, Cook subrayó que hay muchos momentos de los que se siente orgulloso, pero si tiene que elegir un producto, se queda con el Apple Watch y, en especial, con sus funciones orientadas a la salud. Recordó el primer mensaje que recibió de un usuario que aseguraba que el reloj le había salvado la vida gracias a sus avisos: aquel correo, dijo, le dejó sin palabras.

Para el todavía CEO, ese tipo de historias muestran la cara opuesta de episodios como Apple Maps: productos que fallan frente a productos que tienen un impacto directo y positivo en la vida de la gente. Ambas caras forman parte de la misma etapa, y el propio Cook insiste en que no se puede entender una sin la otra.

Mientras John Ternus se prepara para tomar las riendas, la visión que deja Cook combina luces muy brillantes con sombras inevitables. La gestión de crisis como la de Apple Maps y la capacidad de reconducirlas serán, junto con los éxitos de nuevos dispositivos y servicios, una parte central del balance que se hace de estos años en Cupertino.

Aunque el tiempo ha suavizado el recuerdo del estreno de Apple Maps, para Tim Cook aquel tropiezo sigue siendo un recordatorio permanente de los riesgos de acelerar un lanzamiento sin tenerlo todo atado. De esa experiencia salieron una disculpa pública poco habitual, cambios profundos en la organización y un enfoque aún más exigente sobre cómo se prueban y se despliegan los servicios que utilizan millones de usuarios, tanto en Europa como en el resto del mundo.