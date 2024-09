Todas las novedades de iOS 18.1 Beta 5

Apple ha lanzado la Beta 5 de iOs 18.1, que será la primera actualización en la que veremos Apple Intelligence. ¿Cuáles son las principales novedades de esta Beta 5? Te las contamos todas aquí.

Esta tarde se han lanzado nuevas Betas para las próximas actualizaciones de Apple. iOS 18.1 y iPadOs Beta 5, watchOS 11.1 Beta 2 y macOS Sequoia 15.1 Beta 5. Estas serán las primeras actualizaciones en las que debutará Apple Intelligence, aunque no en su totalidad y no en todo el mundo. Las primeras características las veremos sólo en Estados Unidos y en inglés de Estados Unidos, no será hasta 2025 cuando las veremos en Europa. En las sucesivas Betas que hemos ido probando estas semanas ya os hemos contado las principales novedades, y en esta Beta 5 de nuevo cambian algunas cosas que os contamos a continuación:

Nuevos botones para añadir al centro de control, incluyendo WiFi y VPN

Nueva opción dentro de Ajustes>Centro de Control para resetearlo de fábrica por si se te ha ido la mano al personalizarlo

Se amplía el soporte de Mensajería RCS a nuevos operadores y países Vodafone (Alemania) Telenet (Bélgica) Proximus (Bélgica) BASE (Bélgica) TracFone (Estados Unidos) C Spire (Estados Unidos)

Nueva opción para cambiar a la cámara frontal en el Control de cámara de los iPhone 16

Nueva opción para arrastrar archivos entre Mac y iPhone usando iPhone Mirroring

Nuevo botón de herramientas de escritura en la app Notas

Nueva acción en Atajos para abrir el Centro de Control

El icono de Apple Intelligence aparece en oscuro dentro de ajustes (en modo oscuro)

Para actualizar a esta nueva Beta debes estar dentro del programa de desarrolladores. Se espera que en breve ya esté disponible también para usuarios de le Beta Pública, y la fecha estimada de lanzamiento al público es en el mes de octubre, de modo que seguramente habrá alguna otra Beta antes de que esté disponible para todos.