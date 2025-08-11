Todas las novedades de iOS 26 Beta 6

Apple acelera el ritmo de desarrollo y lanza la Beta 6 de iOS 26, una versión que de nuevo cambia el aspecto de Liquid Glass y parece que Apple ha dado por fin en el clavo, además añade nuevos tonos de llamada y más novedades que te contamos a continuación.
Diseño y Animaciones: Más cristal, más velocidad
- El reloj en la pantalla de bloqueo ahora luce un efecto Liquid Glass más transparente y 3D, haciendo que el usuario disfrute de una estética renovada y moderna.
- Las animaciones al entrar y salir de aplicaciones son ahora mucho más rápidas y fluidas; tu iPhone se siente más ágil desde el primer toque.
- Las barras de navegación y otros elementos tienen una translucidez mejorada, permitiendo que el sistema se vea despejado, elegante y con una lectura más cómoda en fondos complejos.
Cámara: Retorno de la experiencia clásica
- El desplazamiento entre modos de cámara vuelve a ser como en iOS 18, recuperando el clásico modo de transición que muchos usuarios preferían. Si en la Beta anterior Apple permitía elegir entre el nuevo modelo y el moco clásico, ahora El modo clásico se convierte en el modo único posible, ahora no hay opción de elegir, Apple se dio cuenta de su error.
Tonos de llamada: Nuevas opciones para personalizar
- Llegan seis nuevos tonos de llamada, incluidos varios bajo el nombre «Reflejo», como Celestial, chispeante, Electro, Vivaz y más.
- Un nuevo tono llamado Silbido se suma a las opciones, permitiendo una personalización sonora fresca.
Otras mejoras y detalles
- El video introductorio de iOS 26 al actualizar te guía por el nuevo diseño Liquid Glass, mostrando claramente las novedades.
- Los botones deslizantes muestran la animación al activar o desactivar una opción incluso cuando los tocas, no hace falta que los deslices.
De momento la Beta 6 de iOs 26 está disponible sólo para desarrolladores, pero estará como Beta pública en las próximas horas. La versión definitiva se espera para dentro de un mes aproximadamente.