Las gafas inteligentes con inteligencia artificial se perfilan como el siguiente gran paso del sector tecnológico y todo apunta a que Apple no quiere quedarse fuera de esta carrera. Después de años de rumores y prototipos discretos, las llamadas Apple Glasses empiezan a tomar forma como un dispositivo real pensado para el día a día, más cercano a unas gafas de ver que a un casco de realidad mixta.

Lejos de repetir la fórmula de las Apple Vision Pro, la compañía estaría trabajando en unas gafas ligeras, cómodas y con diseño de óptica tradicional, capaces de integrarse en la rutina sin resultar aparatosas. La clave no sería deslumbrar con efectos futuristas, sino ofrecer funciones útiles apoyadas en la IA y en el iPhone, con una experiencia que recuerde más a lo que supuso el Apple Watch en su momento.

Unas gafas inteligentes que no quieren parecer un casco

Todo lo filtrado hasta ahora coincide en que las Apple Glasses no se parecerán a las Vision Pro. En lugar de un visor voluminoso con pantalla frontal, Apple estaría apostando por un formato muy cercano a unas gafas convencionales, que se puedan llevar varias horas sin agobiar y que incluso sustituyan a las gafas graduadas de muchos usuarios.

La idea sería ofrecer un accesorio discreto que se use en la calle, en el trabajo o en casa con naturalidad, sin dar la sensación de estar probando un prototipo. Para ello, el peso y la ergonomía juegan un papel esencial: las filtraciones apuntan a una estructura más ligera que cualquier casco de realidad mixta, con monturas similares a modelos de gafas de vista o de sol habituales.

Otro elemento diferencial estaría en el enfoque del producto: Apple quiere un dispositivo que funcione como complemento del iPhone y no como sustituto completo. En la práctica, eso significa menos pantalla invasiva delante de los ojos y más asistencia contextual, audio, avisos y funciones puntuales que faciliten tareas cotidianas.

Desde Europa, y en especial en mercados como España, esta aproximación puede resultar más aceptable socialmente que un casco voluminoso. En ciudades donde el uso de gafas graduadas y de sol forma parte del día a día, unas smart glasses con aspecto normal tienen más opciones de integrarse sin generar rechazo.

Cómo serían las Apple Glasses por dentro

Las filtraciones coinciden en que las Apple Glasses montarían un chip completamente nuevo, derivado de la familia «S» del Apple Watch. Este tipo de procesador está pensado para consumir muy poca energía, algo fundamental en un dispositivo tan pequeño, donde no hay espacio para baterías grandes ni sistemas de refrigeración complejos.

Además de ese chip principal, se espera que el dispositivo incorpore múltiples cámaras distribuidas por la montura. No se trataría solo de hacer fotos o grabar vídeos, sino de alimentar lo que Apple denomina «inteligencia visual»: reconocimiento del entorno, lectura de carteles, identificación de objetos o ayuda contextual cuando el usuario mira algo concreto.

En el apartado de sonido, todo apunta a que las Apple Glasses incluirán altavoces integrados de campo cercano, similares a los usados en Apple Vision Pro. La idea es que el audio se perciba claramente por el usuario sin aislarlo completamente del exterior ni molestar en exceso a quienes tenga al lado. Junto a ellos, habría un conjunto de micrófonos para llamadas, dictado y órdenes de voz.

No se descartan funciones ligadas a la salud y al bienestar, apoyadas en sensores inspirados en los AirPods Pro. Esto podría traducirse en mediciones básicas relacionadas con la actividad o el estado del usuario, siempre dentro de unos límites razonables para no convertir las gafas en un sustituto del Apple Watch.

Aunque las gafas contarían con su propio hardware, el verdadero centro de operaciones seguiría siendo el iPhone como cerebro principal. Gran parte del procesamiento pesado, el acceso a redes móviles y la gestión de datos se realizarían desde el móvil, lo que permitiría mantener las gafas más ligeras y con mejor autonomía.

Siri con IA como forma principal de control

Todo indica que la interacción con las Apple Glasses girará en torno a la nueva Siri potenciadas por IA. Apple lleva tiempo trabajando en una versión más avanzada de su asistente, capaz de comprender mejor el contexto, interpretar la escena y ofrecer respuestas más útiles y naturales.

En este enfoque, el usuario hablaría directamente con las gafas para pedir indicaciones, leer mensajes, obtener información sobre lo que está viendo o realizar acciones rápidas. El control por voz sería el método principal, eliminando la necesidad de pantallas complejas, mandos o gestos exagerados que llamen la atención.

Aun así, los rumores no descartan que exista algún tipo de zona táctil en las patillas o botones discretos para acciones básicas como pausar audio, activar o silenciar el asistente, o iniciar una captura de foto o vídeo. La idea sería combinar la comodidad del control por voz con atajos físicos sencillos para momentos en los que hablar no resulte práctico.

Este modelo encaja bien con la tendencia general de Apple hacia una interacción más conversacional, donde el usuario delega en la IA tareas repetitivas o consultas rápidas. Al tratarse de un dispositivo que está siempre sobre los ojos, esa sensación de «asistente permanente» puede intensificarse, para bien y para mal, obligando también a replantear ciertas cuestiones de privacidad.

Para mercados europeos, donde la regulación de datos personales y la sensibilidad sobre la grabación de imágenes es elevada, no sería raro que Apple incluya indicadores de uso de la cámara o ajustes de privacidad muy claros para evitar polémicas similares a las que vivió Google en su día con Google Glass.

Funciones previstas: de la traducción a las notificaciones

Las primeras filtraciones dibujan unas Apple Glasses centradas en funciones prácticas y relativamente sencillas, alejadas de los escenarios de realidad aumentada total. La prioridad sería ofrecer utilidades que tengan sentido en el día a día, sin abrumar al usuario con efectos visuales permanentes.

Entre las funciones que suenan con más fuerza se encuentran la captura rápida de fotos y vídeo, pensada para registrar momentos de forma discreta sin sacar el móvil del bolsillo. La IA podría ayudar a organizar ese contenido, reconocer escenas o incluso generar resúmenes de lo más relevante.

Otra característica clave sería la traducción en tiempo real de textos y conversaciones. Mirar un cartel en otro idioma y ver la traducción, o mantener un diálogo con una persona extranjera mientras la IA genera subtítulos o audio adaptado, son escenarios que encajan muy bien con un dispositivo situado justo en el campo de visión.

También se espera una integración profunda con el ecosistema de Apple: avisos de notificaciones, llamadas, mensajes y recordatorios se mostrarían de forma sutil, sin inundar la vista del usuario. La filosofía sería similar a la de un Apple Watch: pequeñas piezas de información que llegan en el momento adecuado, no una pantalla constante llena de datos.

En algunas filtraciones aparece mencionada la posibilidad de contar con proyectores micro‑LED de bajo consumo para mostrar elementos visuales muy básicos delante del ojo: flechas de navegación, iconos sencillos o indicaciones mínimas. No estaríamos ante un sistema de realidad aumentada complejo, sino ante ayudas puntuales para guiar al usuario sin exigirle mirar el móvil.

Diseño, estilos y uso diario en España y Europa

En cuanto al diseño, se da por hecho que Apple ofrecerá varios estilos, tamaños y colores de montura, incluyendo versiones de gafas graduadas y de sol. El objetivo es que el dispositivo pueda adaptarse tanto a quien necesita corrección visual como a quien solo busca un accesorio tecnológico discreto.

Este enfoque tiene especial relevancia en mercados europeos, donde el uso de gafas graduadas está muy extendido y donde el usuario valora la estética y la comodidad tanto como la tecnología. En España, por ejemplo, no tendría mucho sentido lanzar un producto útil pero con un diseño demasiado llamativo que solo unos pocos se atrevan a llevar en público.

Las filtraciones apuntan a monturas discretas, sin un aspecto excesivamente «techie». Nada de luces exageradas ni cámaras demasiado visibles: la idea sería que, a simple vista, parezcan gafas normales. Solo al fijarse con detalle se notarían sensores, micrófonos o pequeñas cámaras integradas en la estructura.

Un punto que sigue en el aire es la autonomía y la posible batería externa. Se habla de un uso intensivo de entre 2 y 4 horas, con un modo más pasivo que podría alargarse hasta superar las 10 horas, siempre dependiendo de cuán activos estén la cámara, la IA y la conexión con el iPhone. Es un equilibrio delicado: más batería implica más peso, y Apple suele priorizar la comodidad.

En cualquier caso, el factor que puede acabar de inclinar la balanza será el precio y la producción. Si las Apple Glasses se sitúan en un rango demasiado alto, podrían quedar como un producto de nicho; si consiguen un coste razonable para un dispositivo que sustituye unas gafas graduadas habituales, su adopción podría ser mayor en países como España, Italia, Francia o Alemania, donde el gasto en óptica ya forma parte del presupuesto anual de muchas familias.

Fecha prevista de lanzamiento y encaje en la gama Apple Vision

Los plazos que se manejan sitúan la llegada de las Apple Glasses alrededor de 2026, con la posibilidad de un retraso a 2027. Analistas como Ming‑Chi Kuo señalan que Apple estaría esperando a tener lista su nueva generación de Siri con IA antes de sacar un producto tan dependiente de la asistencia conversacional.

Se comenta también que las gafas podrían encajar dentro de la familia Apple Vision, compartiendo marca con las Vision Pro pero con una orientación muy diferente. Mientras el casco se dirige a experiencias inmersivas y contenido audiovisual avanzado, las gafas apostarían por la comodidad diaria y la interacción ligera.

Este planteamiento permitiría a Apple construir una gama de dispositivos de realidad extendida escalonada: en un extremo, el casco para usos más profesionales o de entretenimiento; en el otro, unas gafas discretas para consulta de información, comunicación y asistencia con IA.

En ese calendario previsto, 2026 aparece como un año especialmente movido en lo que respecta a gafas inteligentes. Google ya ha anunciado sus planes para lanzar dos modelos de smart glasses con Android XR y Gemini, y Meta continúa evolucionando sus gafas Ray‑Ban con IA. Apple, que de momento se mueve entre rumores y filtraciones, tendrá que calibrar muy bien el momento exacto para entrar en juego.

De confirmarse las fechas, el contexto europeo podría ser uno de los campos de prueba más interesantes para este tipo de dispositivos, donde confluyen una alta penetración de smartphones, una regulación exigente y un mercado de óptica consolidado.

Con todo lo que se sabe hasta ahora, las futuras Apple Glasses apuntan a ser un híbrido entre accesorio de moda y herramienta tecnológica, con el iPhone y la IA como pilares de la experiencia. Falta por despejar incógnitas clave como autonomía real, precio definitivo o limitaciones de privacidad, pero el planteamiento general encaja con la estrategia habitual de Apple: un dispositivo pensado para el uso diario, que intenta pasar desapercibido y que, si funciona, podría cambiar la forma en que consultamos información sin sacar el móvil del bolsillo.