En pleno baile de rumores sobre el calendario de lanzamientos de Apple para este año, hay un producto que empieza a destacar por encima del resto: unos nuevos AirPods Pro que llegarán este mismo año y que no encajarían como una generación completamente nueva, sino como una variante más avanzada de los AirPods Pro 3 que ya están a la venta.

Una nueva variante «premium» de los AirPods Pro 3 para este año

Varios filtradores coinciden en que Apple estaría ultimando una versión más premium de los AirPods Pro 3, con lanzamiento previsto antes de que acabe el año y con muchas papeletas para presentarse en otoño, en paralelo a la nueva hornada de iPhone, como suele ser costumbre en el ecosistema de la compañía. Hay quien apunta incluso a un lanzamiento previsto en la segunda mitad del ejercicio.

La clave aquí es que no hablamos de unos AirPods Pro 4 al uso, sino de una especie de tope de gama dentro de la tercera generación. Es decir, seguiríamos teniendo los AirPods Pro 3 actuales como modelo «base» dentro de la familia Pro, mientras que esta nueva variante se situaría un escalón por encima, tanto en especificaciones como en precio.

Apple ya ha probado una estrategia similar con otros auriculares de su catálogo. Los AirPods 4, por ejemplo, se venden en dos versiones: una estándar y otra con cancelación activa de ruido, más cara y con más funciones, pero compartiendo generación y diseño general. La idea con estos nuevos Pro iría por el mismo camino, aunque en este caso el salto de prestaciones sería más profundo.

En Europa, y especialmente en mercados como España, este movimiento permitiría a Apple cubrir mejor la franja alta del audio inalámbrico, manteniendo un modelo Pro más accesible y ofreciendo otro para quienes quieren lo último, aunque suponga pagar notablemente más.

Cámaras infrarrojas: gestos en el aire y audio adaptativo más inteligente

Si hay un elemento que se repite en prácticamente todas las filtraciones, es la llegada de cámaras infrarrojas integradas en los nuevos AirPods Pro. No se trataría de cámaras convencionales para hacer fotos o grabar vídeo, sino de pequeños sensores pensados para leer mejor el entorno y la posición de las manos.

La función principal de estas cámaras sería permitir un control por gestos en el aire. En lugar de depender únicamente de los sensores táctiles de las patillas, el usuario podría realizar movimientos con la mano —como deslizar, pellizcar en el aire o ciertos gestos predefinidos— para pausar o reanudar la reproducción, cambiar de canción o ajustar el volumen sin tocar físicamente los auriculares.

En paralelo, estos sensores infrarrojos servirían para que el sistema entienda con más precisión dónde estás y qué está pasando alrededor. Eso encaja con la idea de llevar un paso más allá el audio adaptativo actual: si los auriculares detectan que viajas en un autobús con mucho ruido, podrían incrementar automáticamente el nivel de cancelación y el volumen; si, al contrario, estás en el salón de casa con un ambiente tranquilo, ajustarían la escucha para que sea más relajada y menos aislante.

Este enfoque cuadra con la tendencia de Apple a integrar más contexto en el comportamiento de sus dispositivos, y abre la puerta a un diálogo más estrecho con otros productos del ecosistema, como las Vision Pro o futuros dispositivos de realidad mixta, donde los gestos en el aire forman parte natural de la interacción.

Adiós (o no) a los controles táctiles en las patillas

La llegada de estas cámaras infrarrojas también ha reavivado el debate sobre el futuro de los controles táctiles en los tallos de los AirPods Pro. Hay filtraciones que apuntan a que podrían desaparecer por completo en la variante más avanzada, dejando el peso del control en los gestos en el aire y en los comandos de voz.

Otros informes, en cambio, sugieren un enfoque más gradual, manteniendo ambos sistemas en paralelo para que el usuario pueda elegir. No hay consenso todavía, y es posible que Apple apueste por una solución intermedia que permita convivir a los gestos clásicos con los nuevos controles basados en cámaras, al menos en las primeras generaciones de esta tecnología.

Más allá del formato elegido, la intención parece clara: reducir al mínimo la fricción al usar los auriculares, evitando toques accidentales y permitiendo un manejo más natural cuando estamos andando por la calle, trabajando delante del ordenador o incluso tumbados en el sofá.

En el contexto europeo, donde el uso de auriculares con manos libres es clave en movilidad y transporte público, un sistema de gestos fiable y preciso podría tener un impacto real en la manera en que controlamos la música, las llamadas y el contenido multimedia en el día a día.

Nuevo chip H3 para mejorar sonido, latencia y cancelación de ruido

Otra de las grandes novedades que se menciona de forma recurrente es la introducción de un nuevo chip H3 en estos AirPods Pro más avanzados. Tras varias generaciones utilizando el H2, Apple aprovecharía esta variante «premium» para estrenar un cerebro renovado orientado por completo al audio y al procesamiento local.

Según las filtraciones, el H3 estaría diseñado para ofrecer mejor calidad de sonido, menor latencia y una cancelación de ruido más eficaz, especialmente al trabajar en combinación con los sensores de cámara infrarroja. Un chip más moderno también permitiría afinar mejor el audio adaptativo, reaccionar más rápido a los cambios del entorno y, potencialmente, optimizar el consumo de batería.

No está claro aún si este H3 quedará reservado en exclusiva para la nueva variante superior de los AirPods Pro o si, a medio plazo, se extenderá al resto de la gama. En cualquier caso, todo apunta a que será uno de los elementos diferenciales que justifiquen la subida de precio frente a los AirPods Pro 3 «regulares».

En mercados como el español, donde los usuarios suelen alargar la vida útil de sus auriculares varios años antes de cambiar, un salto tecnológico de este tipo puede ser un argumento importante para quienes estén esperando un motivo sólido para renovar sus actuales AirPods Pro 2 o Pro 3.

Calendario previsto: lanzamiento este año y encaje en la gama

Todas las piezas encajan con la forma habitual de trabajar de Apple. Los AirPods Pro 3 se presentaron el año pasado, repitiendo los ciclos de tres años que ya vimos entre los Pro originales y los Pro 2. Lo que se plantea ahora no es romper ese ritmo de generaciones, sino colocar en el mercado una variante superior dentro de la misma familia aprovechando la inercia de la actual.

Las fuentes apuntan a que la compañía de Cupertino estaría acelerando el desarrollo para llegar a tiempo a este mismo ejercicio, con una ventana de lanzamiento muy razonable en la segunda mitad del año. La opción más lógica sería septiembre, coincidiendo con la presentación de los nuevos iPhone, aunque tampoco se descarta que se encajen en otro evento si el calendario se complica.

Mientras tanto, los AirPods Pro 3 estándar seguirían formando parte del catálogo sin cambios notables. De hecho, hay quien interpreta que la bajada de precio respecto a los Pro 2 al lanzarse los Pro 3 ya fue un movimiento pensado para dejar hueco por arriba a este futuro modelo. En España, parten oficialmente de 249 euros, y es fácil encontrarlos algo más baratos en distribuidores de terceros.

En ese contexto, no sería extraño que la nueva versión se situase en torno a los 299 euros, una cifra que ya resulta familiar porque fue el precio de lanzamiento de los AirPods Pro 2 en su día. Obviamente, todo esto sigue siendo provisional hasta que Apple se pronuncie, pero el encaje de precios tiene bastante sentido dentro de la estrategia habitual de la marca.

¿Qué pasará con los AirPods Pro que ya están en el mercado?

Una de las dudas más habituales entre quienes están pensando en comprarse unos AirPods Pro ahora mismo es si les compensará o no esperar a este nuevo modelo, sobre todo teniendo en cuenta que los actuales Pro 3 son los in ear más completos de Apple hasta la fecha en cuanto a comodidad, tallas de almohadillas, calidad de sonido y cancelación de ruido.

Por lo que cuentan las filtraciones, la respuesta es relativamente tranquilizadora: los AirPods Pro 3 seguirán a la venta, incluso cuando llegue la versión «premium». Es decir, no se quedarán obsoletos de golpe ni desaparecerán del escaparate. Lo más probable es que se refuercen como opción sólida para quien quiere un modelo Pro sin irse al tramo de precio más alto.

De hecho, la convivencia de dos variantes en la misma generación podría beneficiar a muchos usuarios, porque los Pro 3 actuales podrían seguir ajustándose en precio en tiendas como Amazon o grandes superficies europeas, mientras que el nuevo modelo quedaría reservado para quienes buscan las últimas funciones de control gestual y el máximo rendimiento en audio.

En la práctica, eso significa que este año podríamos ver un catálogo de auriculares de Apple bastante escalonado: desde los AirPods 4 como opción más asequible, pasando por los Pro 3 como gama media-alta, y rematando con estos AirPods Pro 3 más avanzados en la parte alta de la tabla. Todo ello, a la espera de que en el futuro Apple decida si convertirlos o no formalmente en una cuarta generación o en una línea «Ultra» separada.

Con todo lo que se ha ido filtrando, el panorama que se perfila para los auriculares de Apple en España y el resto de Europa es el de una familia de AirPods Pro que no se limita a una sola referencia, sino que se diversifica para cubrir perfiles distintos de usuario: quienes priorizan el precio, quienes quieren el equilibrio actual de los Pro 3 y quienes, cuando estos nuevos modelos salgan al mercado, busquen la opción más avanzada posible en control por gestos, audio adaptativo y cancelación de ruido, sabiendo que eso implicará también pagar algo más por ello.