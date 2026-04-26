El próximo iPhone 18 apunta a un cambio relevante en el interior: un aumento notable de la memoria RAM que marcaría un punto de inflexión frente a las generaciones anteriores. Más allá del típico salto de procesador y cámara, todo indica que Apple prepara el terreno para un dispositivo más preparado para la inteligencia artificial y las tareas avanzadas del día a día.

Según las primeras filtraciones de analistas cercanos a la cadena de suministro, el modelo base del iPhone 18 estrenaría por primera vez 12 GB de RAM, una cifra que hasta ahora estaba reservada a variantes Pro. Este movimiento encajaría con la estrategia de la compañía para impulsar Apple Intelligence y las futuras funciones de iOS 27, especialmente en mercados clave como España y el resto de Europa.

Qué supone el aumento de RAM del iPhone 18

La información que más ruido está generando es clara: el iPhone 18 estándar pasaría de la memoria actual a un aumento aproximado del 50% de RAM, situándose en esos 12 GB que se han filtrado. Esto colocaría al modelo base a la altura del iPhone 17 Pro y muy cerca de la configuración prevista para el futuro iPhone 18 Pro Max.

Este salto no es un simple número sobre el papel. Una mayor cantidad de RAM permite mantener más aplicaciones abiertas en segundo plano, manejar procesos pesados con menos cierres inesperados y dar margen a funciones de IA que necesitan cargar modelos complejos directamente en el dispositivo. Para usuarios en Europa que tiran de multitarea, apps de productividad y juegos exigentes, el cambio puede notarse en un uso más fluido y menos «tirones».

Resulta llamativo que, según los informes filtrados, el iPhone 18 con 12 GB de RAM superaría en memoria a algunos portátiles básicos del mercado actual. Aunque comparar directamente móvil y ordenador no es del todo justo por las diferencias de sistema y arquitectura, sí deja claro hacia dónde se está moviendo la industria del smartphone de alta gama.

La idea de fondo es que el iPhone 18 deje de depender tanto de la nube para ciertas tareas y pueda ejecutar procesos intensivos de forma local. Esto no solo tiene impacto en la velocidad percibida, sino también en la privacidad, al reducir la necesidad de enviar datos a servidores externos para procesar determinadas funciones de Apple Intelligence.

Apple Intelligence, iOS 27 y la necesidad de más memoria

Buena parte del debate sobre el aumento de RAM del iPhone 18 está ligada al despliegue de Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial que Apple integrará de forma más profunda en sus dispositivos. Estas novedades llegarían con iOS 27, cuyo primer avance se espera en la WWDC prevista para junio de 2026.

Con cada actualización del sistema, Apple ha ido introduciendo más opciones de procesamiento en el propio dispositivo: desde ediciones de fotografía más avanzadas hasta sugerencias contextuales, transcripción y herramientas de productividad asistidas por IA. Para que todo esto funcione con rapidez y sin penalizar la experiencia, hace falta tanto potencia de cálculo como memoria suficiente.

Aquí encaja el movimiento de subir la RAM a 12 GB incluso en el modelo base. Analistas como Dan Nystedt apuntan a que el incremento de memoria estaría directamente relacionado con las nuevas características de iOS 27, que exigirán más recursos si Apple quiere mantener su enfoque en la privacidad y el procesamiento local. Es decir, menos dependencia de la nube y más trabajo «a pie de móvil».

En mercados como el español, donde el uso del iPhone se ha consolidado tanto para ocio como para trabajo remoto y estudio, el impacto potencial es evidente. Herramientas de IA que ayuden a resumir documentos, gestionar el correo, traducir contenidos o mejorar la accesibilidad podrían aprovechar esta combinación de más RAM y mejor procesador sin obligar a los usuarios a dar el salto a los modelos más caros.

Nuevo chip A20 de 2 nm: más potencia y eficiencia

Además de la RAM, otra pieza clave del iPhone 18 será el estreno del chip A20 fabricado por TSMC con un proceso de 2 nanómetros. Las filtraciones señalan que esta nueva generación de SoC aportará en torno a un 15% más de rendimiento en tareas de computación, manteniendo e incluso mejorando la eficiencia energética respecto al chip anterior.

Este salto a 2 nm es importante porque permite empaquetar más transistores en el mismo espacio, lo que redunda en mayor potencia por vatio consumido. En la práctica, esto debería traducirse en un iPhone 18 capaz de ejecutar tareas complejas —como modelos de IA o juegos de última generación— sin disparar el consumo de batería ni la temperatura del dispositivo.

Se baraja que Apple siga apostando por una estrategia de SoC diferenciados por gama, similar a la vista en años anteriores. Así, el iPhone 18 y los modelos más asequibles montarían un A20 «estándar», mientras que los iPhone 18 Pro contarían con un A20 Pro, presumiblemente con una GPU más potente para quienes prioricen el rendimiento gráfico.

Pese a esa fragmentación en el procesador, las filtraciones coinciden en que tanto el A20 como el A20 Pro irían acompañados de 12 GB de RAM en toda la gama iPhone 18. La diferencia principal, por tanto, se centraría en la parte gráfica y en algún ajuste extra de rendimiento, pero no en la cantidad de memoria disponible, lo que democratizaría parte de las funciones avanzadas de Apple Intelligence entre más usuarios.

Calendario de lanzamiento: el iPhone 18 se hace de rogar

Una de las sorpresas que más está llamando la atención es el posible cambio de calendario. Mientras que los nuevos iPhone suelen llegar a principios de otoño, diferentes informes apuntan a que el iPhone 18 estándar no seguiría esa tradición. En su lugar, su lanzamiento se desplazaría a la primavera de 2027.

De confirmarse, el iPhone 18 se presentaría junto a un iPhone 18e de corte más económico y a una segunda generación del llamado iPhone Air. Este paquete de modelos llegaría, en teoría, a principios de año a mercados como España y el resto de Europa, rompiendo la costumbre de renovar toda la familia a la vez en septiembre u octubre.

Por otro lado, los iPhone 18 Pro y el esperado iPhone Ultra plegable sí seguirían el calendario más clásico, con un lanzamiento en otoño de 2026. Esto dejaría un escenario un tanto peculiar: los usuarios europeos verían primero las versiones Pro y, meses más tarde, las variantes estándar y más asequibles con el mismo salto de RAM a 12 GB.

Este desfase podría responder a ajustes en la cadena de producción, a la necesidad de pulir mejor el software vinculado a Apple Intelligence o simplemente a una estrategia comercial para mantener el interés del mercado durante más meses. En cualquier caso, los rumores coinciden en que el aumento de RAM del iPhone 18 no se vería afectado por este cambio de fechas: la mejora de memoria seguiría formando parte del paquete final.

Qué pueden esperar los usuarios en España y Europa

Para quienes usan el iPhone como dispositivo principal en España, el aumento de RAM y el nuevo chip A20 pueden tener un impacto muy práctico. Más allá del marketing, lo relevante será comprobar si el iPhone 18 mantiene un rendimiento consistente tras meses de uso intensivo, con muchas apps instaladas, actualizaciones de iOS 27 y funciones de IA trabajando en segundo plano.

Si las filtraciones aciertan, el paso a 12 GB de RAM en toda la gama iPhone 18 debería reducir la sensación de que el sistema «se arrastra» con el tiempo, especialmente cuando se combinan apps de mensajería, redes sociales, navegación, streaming y herramientas de productividad. También podría mejorar la experiencia en juegos exigentes y aplicaciones profesionales de edición de vídeo o fotografía que ya tienen presencia en el ecosistema iOS.

En cuanto a la autonomía, la promesa de una mejora de hasta un 15% en rendimiento informático sin empeorar la eficiencia energética es clave en el contexto europeo, donde muchos usuarios valoran más la duración de la batería y la estabilidad que las cifras brutas de potencia. Si Apple consigue ese equilibrio, el aumento de RAM no debería traducirse en un consumo disparado.

En definitiva, el conjunto de filtraciones dibuja un iPhone 18 pensado para aguantar mejor el paso de los años, con hardware preparado para varias generaciones de iOS centradas en la inteligencia artificial. Falta que Apple confirme los detalles oficiales, pero la dirección parece clara: más memoria, nuevo chip de 2 nm y un calendario de lanzamiento algo más enrevesado de lo habitual.