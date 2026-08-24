Todos los detalles de los AirPods con cámara al descubierto

Apple lleva tiempo dejando pistas de que los AirPods acabarán siendo algo más que unos simples auriculares, y las últimas filtraciones empiezan a dibujar bastante bien cuál podría ser el siguiente paso. El código interno de la compañía ha vuelto a revelar detalles sobre unos futuros AirPods equipados con cámaras, aunque conviene olvidarse desde ya de la idea de utilizarlos para hacer fotografías o grabar vídeos al estilo de unas gafas inteligentes. De hecho, las especificaciones filtradas apuntan justo en la dirección contraria: cámaras de resolución muy baja, pensadas para capturar información del entorno y no recuerdos de nuestras vacaciones. Todo parece diseñado alrededor de una idea muy concreta: convertir los AirPods en nuevos ojos para las funciones de inteligencia artificial de Apple.

Según la información extraída del código, estas cámaras podrían capturar imágenes RGB de hasta 1 megapíxel, con resoluciones habituales de 640 x 640 píxeles que después serían procesadas hasta alcanzar los 1.024 x 1.024 píxeles. También existiría un modo pasivo de 320 x 320 píxeles destinado a recopilar información del entorno de manera más discreta y, sobre todo, con un menor consumo energético. No habría grabación de vídeo. Las cámaras tomarían fotografías puntuales o periódicas que, probablemente con ayuda del iPhone, serían analizadas para identificar objetos, lugares o situaciones. Ahí es donde entra en juego una versión mucho más ambiciosa de Visual Intelligence: podríamos imaginar unos AirPods capaces de saber qué tenemos delante sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Apple también estaría trabajando en la sincronización de las cámaras de ambos auriculares, corrección de la distorsión de las lentes y uso de los sensores de movimiento para descartar imágenes borrosas o capturas realizadas cuando alguno de los auriculares esté tapado. Incluso habría un indicador luminoso destinado a avisar de que las cámaras están funcionando, algo especialmente importante si Apple quiere evitar problemas evidentes de privacidad.

Eso sí, conviene no dar por cerradas las especificaciones. Los datos filtrados pertenecen al modelo interno B790, un dispositivo con cámaras que Apple habría terminado cancelando, mientras que la versión actualmente en desarrollo respondería a la referencia B798. Por tanto, todavía hay margen para cambios importantes. Tampoco parece que vayamos a ver estos AirPods de forma inmediata: las informaciones más recientes sitúan su posible lanzamiento hacia finales de 2027. Personalmente, me parece mucho más interesante esta aproximación que intentar convertir unos auriculares en una cámara diminuta. Si Apple consigue que puedan reconocer aquello que miramos, ofrecernos información contextual y hacerlo sin convertir la batería en un problema constante, los AirPods podrían ganar una utilidad bastante diferente a la actual. La gran incógnita será otra: hasta qué punto estaremos cómodos llevando dos cámaras constantemente junto a nuestra cabeza, aunque sólo tengan un megapíxel y prometan mirar más para la IA que para nosotros.