Todos los productos que Apple tiene en el horizonte

El próximo año se perfila como uno de los más intensos para Apple, con una batería de más de una veintena de productos en la hoja de ruta que afectará a casi toda su gama: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, accesorios de audio y dispositivos para el hogar conectado. Muchas de estas novedades, si se confirman, llegarán también al mercado europeo y español en distintas oleadas a lo largo del año. Según las filtraciones y previsiones de analistas, la empresa de Cupertino prepara una combinación de equipos de entrada más asequibles y dispositivos de gama alta que estrenarían nuevos chips, pantallas avanzadas y funciones ligadas a la inteligencia artificial. El objetivo sería reforzar su presencia en todos los tramos de precio sin abandonar el foco en rendimiento y ecosistema.

Invierno y primavera: MacBook económico, iPhone 17e y nueva apuesta para el hogar

La primera parte del año apunta a ser especialmente cargada, con un listado de productos que va bastante más allá de la típica renovación de ciclos. La estrategia pasaría por introducir un MacBook de bajo coste, nuevos iPhone de entrada y equipos para el hogar inteligente con mayor integración en el ecosistema Apple.

iPhone 17e: la puerta de entrada al ecosistema

Entre las novedades más reseñables estaría el iPhone 17e, un modelo pensado como acceso más económico al catálogo de la marca. Las filtraciones apuntan a que integraría un chip de la familia A19, una cámara frontal compatible con la función Center Stage en videollamadas y la famosa Dynamic Island en la parte superior de la pantalla. Este enfoque buscaría ofrecer algunas funciones distintivas de los modelos superiores sin llegar a los precios de los iPhone más caros, algo especialmente relevante para mercados como España, donde la gama media se ha vuelto muy competitiva.

Renovación de iPad: modelo base y iPad Air con chip M4

En la gama de tabletas, Apple tendría previsto actualizar el iPad más básico con un nuevo procesador que le permitiría, previsiblemente, acceder a parte de las funciones de Apple Intelligence. Paralelamente, el iPad Air recibiría una actualización más técnica: un salto al chip M4, pensado para ofrecer un incremento de rendimiento sin grandes cambios de diseño. Este tipo de renovación encaja con la estrategia de mantener al día los modelos más populares sin obligar a rediseñar por completo el producto.

AirTag 2: mejoras en localización y seguridad

Otro de los productos esperados es la segunda generación de AirTag, con un nuevo chip de banda ultraancha que ampliaría el alcance y la precisión de la localización. Se esperan también mejoras en el apartado de seguridad y privacidad, algo clave en Europa por la atención regulatoria a este tipo de dispositivos de rastreo. En mercados como el español, donde los AirTag ya se usan para maletas, llaves o bicicletas, una versión más precisa y con controles reforzados podría tener buena acogida.

Nuevo MacBook asequible con chip de serie A

Uno de los movimientos más llamativos sería la llegada de un MacBook de bajo coste basado en un chip de la familia A, similar al de iPhone. Este portátil, con un diseño más colorido y menos orientado al uso profesional, se situaría por debajo de los MacBook Air con chip M en precio. La jugada permitiría a Apple competir de forma más directa con portátiles Windows económicos y con los Chromebook en el segmento educativo europeo, donde el precio es un factor clave.

MacBook Air y MacBook Pro con M5

Junto al nuevo portátil asequible, se espera una actualización de la gama actual con MacBook Air equipados con chip M5 y nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max. A nivel de diseño no se anticipan grandes cambios en los Air, más allá de posibles nuevos colores, mientras que los MacBook Pro seguirían centrados en prestaciones profesionales: mayor rendimiento gráfico, mejor gestión térmica y, previsiblemente, optimizaciones de batería pensadas para usos intensivos como edición de vídeo o desarrollo de software.

Monitores para Mac: Apple Studio Display 2 y una pantalla profesional

El entorno de escritorio también tendría su capítulo propio con la segunda generación del Apple Studio Display y un monitor adicional de gama profesional. El Apple Studio Display 2 incorporaría tasa de refresco de 120 Hz con ProMotion y compatibilidad con contenidos HDR, una combinación pensada tanto para creadores como para usuarios exigentes. El segundo monitor podría posicionarse como sucesor o complemento de la línea Pro Display XDR, orientado a flujos de trabajo profesionales en los que la fidelidad de color y el brillo sostenido son críticos.

Apple TV 4K más potente y nueva familia HomePod

En el salón, Apple tendría en preparación un Apple TV 4K con chip A17 Pro, pensado para soportar las funciones de Apple Intelligence en la televisión y posiblemente con cámara integrada para videollamadas sin accesorios adicionales. En paralelo, la marca ampliaría su catálogo de altavoces inteligentes con un HomePod Touch, equipado con pantalla táctil de 7 pulgadas, y un HomePod mini 2 con mejoras en calidad de sonido y procesador más moderno. Estos dispositivos reforzarían la presencia de Apple en el hogar conectado europeo, donde compite con propuestas consolidadas de Google y Amazon.

Verano: protagonismo del software y nuevos Mac de sobremesa

La parte central del año suele estar dominada por las conferencias de desarrolladores, y en este caso no sería distinto. El foco se situaría en la presentación de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y el resto de sistemas, donde se esperan avances relacionados con la inteligencia artificial y la integración entre dispositivos. Aun así, habría también espacio para nuevos Mac de sobremesa.

Mac mini y Mac Studio con chip M5

Entre los lanzamientos de hardware que encajarían en este periodo se encuentran el Mac mini con variantes M5 y M5 Pro y un Mac Studio actualizado. En el caso del Mac mini, el cambio sería sobre todo interno, centrado en la mejora de rendimiento y eficiencia sin alterar un diseño ya asentado. El Mac Studio, por su parte, adoptaría chips M5 Max y un nuevo M5 Ultra para cargas de trabajo más exigentes, como producción audiovisual avanzada o renderizado 3D, ámbitos donde Apple busca consolidarse frente a estaciones de trabajo PC tradicionales.

Otoño: nuevos iPhone, plegable, relojes y MacBook Pro rediseñado

La recta final del año volvería a estar marcada por el lanzamiento de los nuevos iPhone de gama alta y la renovación del Apple Watch, junto a novedades destacadas en portátiles profesionales. Es el periodo donde Apple concentra más atención mediática y donde suelen anunciarse los cambios de mayor impacto para el gran público.

iPhone 18 Pro y Pro Max: más potencia y diseño refinado

Dentro de la gama alta, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporarían el chip A20 Pro, con mejoras en rendimiento y eficiencia, además de un nuevo módem C2 para conectividad móvil más rápida. Uno de los cambios más llamativos sería la integración de Face ID bajo la pantalla, reduciendo el espacio ocupado por la Dynamic Island. En el modelo Pro Max se espera una batería de mayor capacidad y un sistema de cámara con apertura variable, pensado para mejorar el comportamiento en diferentes condiciones de luz, algo muy apreciado por los usuarios que priorizan la fotografía móvil.

iPhone plegable o «Ultra»

Otra de las grandes incógnitas del año es la llegada de un iPhone plegable, también mencionado como iPhone Fold o iPhone Ultra. Este modelo apostaría por un formato tipo libro, con una pantalla interior amplia, acabado en titanio y un diseño que buscaría minimizar la marca de pliegue en el panel. De confirmarse, sería la entrada de Apple en un segmento donde fabricantes asiáticos llevan varios años de ventaja, y su aterrizaje en Europa dependería de factores como la adaptación de redes, servicios y certificaciones locales.

AirPods Pro con cámaras integradas

En el terreno del audio, Apple trabajaría en unos AirPods Pro de tercera generación con pequeñas cámaras integradas. Estas cámaras no estarían pensadas para grabar vídeo de forma convencional, sino para habilitar funciones de inteligencia artificial, como reconocimiento visual del entorno o ayudas contextuales. Se trataría de un paso más en la convergencia entre wearables y sistemas de asistencia avanzada, con implicaciones directas en materia de privacidad que probablemente serán examinadas de cerca por los reguladores europeos.

Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4

La familia de relojes inteligentes se renovaría con el Apple Watch Series 12 y un nuevo Apple Watch Ultra 4. Ambos estrenarían un nuevo chip S de la casa, con mejores prestaciones energéticas y capacidad de cálculo, y podrían incorporar sensores de salud adicionales y, potencialmente, Touch ID integrado en el propio dispositivo. Estas funciones apuntarían a reforzar el papel del reloj como herramienta de seguimiento de salud y actividad, un terreno donde la regulación europea también marca el ritmo en cuanto a certificaciones y usos médicos.

iPad mini con pantalla OLED

El catálogo de tabletas pequeñas se actualizaría con un iPad mini que adoptaría tecnología OLED y un chip A20 Pro. El uso de paneles OLED permitiría mejorar contraste, negros y eficiencia, algo que se notaría en la reproducción de vídeo y en el uso de aplicaciones con interfaces oscuras. Para usuarios en España que buscan un dispositivo ligero pero capaz para lectura, consumo de contenido y juegos, este cambio podría resultar especialmente atractivo.

MacBook Pro con chip M6 y rediseño profundo

En la parte alta de la gama de ordenadores portátiles, Apple estaría preparando un MacBook Pro con chip M6 y un rediseño significativo. Entre las características previstas se encuentra una reducción notable de grosor y peso, así como la incorporación de una pantalla OLED con capacidades táctiles. Esta evolución aproximaría el portátil a algunos usos propios de tabletas de alta gama, al tiempo que seguiría orientado a un perfil profesional que necesita potencia, autonomía y una buena experiencia visual.

Productos sin fecha cerrada: gafas de realidad mixta y nuevos accesorios para el hogar

Además del calendario más o menos definido, hay una serie de productos de los que se habla sin una ventana temporal clara. Entre ellos destacan unas Apple Glasses de realidad mixta o aumentada, que podrían presentarse a nivel conceptual un año y no llegar al mercado hasta el siguiente. También se mencionan nuevos accesorios para el hogar, enfocados en ampliar el ecosistema de dispositivos conectados y reforzar la integración con servicios como Apple TV, Música o Domótica.

Todo este conjunto de lanzamientos dibuja un año especialmente movido para Apple, con una mezcla de renovaciones habituales y apuestas más arriesgadas como el iPhone plegable, los AirPods con cámara o las pantallas OLED táctiles en portátil. Para usuarios de España y del resto de Europa, el impacto se verá a medida que los productos vayan recibiendo certificaciones, llegando a las tiendas y activando sus funciones de software en la región, en un proceso que, si se cumplen las previsiones, mantendrá el ecosistema de la compañía en una evolución constante durante los próximos meses.