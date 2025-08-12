La traducción en directo podría llegar a los AirPods con iOS 26

Esta función aprovechará la potencia del iPhone al que estén conectados los AirPods, por lo que funcionará rápidamente y sin depender de internet, manteniendo las conversaciones privadas. Sin embargo, por este mismo motivo es posible que solo esté disponible en modelos más nuevos, como los nuevos iPhone 17, quizás por este motivo Apple no la presentó en la pasada WWDC 25 cuando anunció las novedades de iOS 26, esperando al lanzamiento de los nuevos iPhone para desvelar esta nueva función.

Apple ya había incorporado la traducción en tiempo real en aplicaciones como Mensajes, FaceTime y Teléfono, con texto traducido mientras escribes, subtítulos en videollamadas y traducción hablada en llamadas. Ahora, llevar esta nueva función a los AirPods permitirá tener conversaciones cara a cara en diferentes idiomas sin interrupciones.