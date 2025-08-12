La traducción en directo podría llegar a los AirPods con iOS 26

Luis Padilla

2 minutes

AirPods traducción

La traducción en vivo en los AirPods con iOS 26 sería una gran novedad que facilitaría la comunicación con personas que hablan otros idiomas. Gracias a esta función, los AirPods Pro 2 y AirPods 4 podrán traducir instantáneamente lo que escuchas y dices, sin necesidad de sacar el teléfono ni abrir ninguna aplicación. Usarla será muy sencillo: solo deberás presionar simultáneamente las varillas de ambos AirPods para activar el modo traducción. Desde entonces, podrás escuchar la traducción directamente en tus oídos, de forma clara y sin interrupciones.

Esta función aprovechará la potencia del iPhone al que estén conectados los AirPods, por lo que funcionará rápidamente y sin depender de internet, manteniendo las conversaciones privadas. Sin embargo, por este mismo motivo es posible que solo esté disponible en modelos más nuevos, como los nuevos iPhone 17, quizás por este motivo Apple no la presentó en la pasada WWDC 25 cuando anunció las novedades de iOS 26, esperando al lanzamiento de los nuevos iPhone para desvelar esta nueva función.

Apple ya había incorporado la traducción en tiempo real en aplicaciones como Mensajes, FaceTime y Teléfono, con texto traducido mientras escribes, subtítulos en videollamadas y traducción hablada en llamadas. Ahora, llevar esta nueva función a los AirPods permitirá tener conversaciones cara a cara en diferentes idiomas sin interrupciones.


