Tres nuevos diseños de iPhone revelados de aquí a 2028

iPhone plegable estilo libro: el salto a una nueva categoría
El primero en llegar sería un modelo plegable estilo libro, previsto para 2026. Este dispositivo combinaría lo mejor del iPhone y del iPad mini, con una pantalla flexible OLED de gran tamaño y una bisagra apenas visible. Apple estaría trabajando en una estructura de vidrio reforzado y una tecnología de cámara frontal y Face ID bajo pantalla, eliminando por completo el notch. El objetivo es ofrecer una experiencia multitarea avanzada en un formato compacto cuando está cerrado, una idea que lleva tiempo explorando pero que ahora parece más cerca que nunca.
iPhone sin bordes: el diseño aniversario de 2027
En 2027, Apple celebraría el 20º aniversario del iPhone con un modelo totalmente sin bordes. Este dispositivo tendría una pantalla que se curvaría alrededor de los cuatro lados, eliminando por completo el marco visible. Todo, desde los sensores hasta la cámara frontal, estaría integrado bajo el panel. Con un diseño tipo “candybar” ultrafino, el resultado sería un teléfono con una superficie completamente limpia, pensado para quienes buscan la máxima inmersión visual y una estética futurista que marcaría el rumbo de los próximos años.
iPhone tipo concha: diseño compacto para 2028
El tercer modelo, previsto para 2028, apostaría por un diseño de plegado vertical, al estilo de los actuales teléfonos “flip”. Este formato, más pequeño y ligero, estaría orientado a quienes priorizan la portabilidad y el estilo. Contaría con una pantalla externa para notificaciones y accesos rápidos, y una interna con nueva tecnología de panel flexible y alta eficiencia. Con un acabado más elegante y delgado, Apple buscaría conquistar un segmento más urbano y de moda, manteniendo su sello de calidad y cuidado en los detalles.
Apple cambia su estrategia de diseño
Estos tres modelos muestran que Apple planea romper el ciclo tradicional de diseño y lanzar un nuevo tipo de iPhone cada año. Tras más de una década de evolución gradual, la compañía de Cupertino se prepara para una etapa en la que la forma será tan importante como el rendimiento. Esta nueva estrategia no solo ampliaría la gama, sino que también permitiría diferenciar mejor los modelos según sus usos y públicos, reforzando su posición frente a una competencia cada vez más innovadora.