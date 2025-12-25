La app Mail del iPhone se ha convertido en una herramienta clave para quien vive pegado al correo electrónico, tanto a nivel personal como profesional. Aunque a veces pasa desapercibida frente a Gmail u Outlook, lo cierto es que esconde funciones muy potentes que, bien usadas, te pueden ahorrar mucho tiempo y quebraderos de cabeza.

Gracias a la integración con el resto del ecosistema Apple y a las nuevas funciones de inteligencia, Mail no solo sirve para leer y enviar mensajes: también te ayuda a organizar tareas, cuidar tu agenda, reducir el ruido en la bandeja de entrada y mantener a raya newsletters y publicidad. Vamos a repasar, con calma y al detalle, todos los trucos y ajustes que necesitas para exprimirla al máximo en tu iPhone. Vamos a aprender todos los trucos de correo electrónico en iPhone: configura, organiza y aprovecha Mail al máximo.

Configura Mail y organiza varias cuentas sin complicarte

Uno de los grandes puntos fuertes de Mail es que permite unificar en una sola app diferentes cuentas de correo, ya sean de iCloud, Gmail, Outlook, Yahoo o servicios profesionales como Google Workspace. Desde el iPhone, basta con ir a Ajustes > Mail > Cuentas y añadir todas las direcciones que quieras gestionar.

Una vez configuradas, puedes elegir una cuenta por defecto para enviar correos, algo muy útil si tienes una dirección personal y otra de trabajo y quieres que, salvo que cambies manualmente, todo salga desde la misma. En cualquier correo nuevo, respuesta o reenvío, puedes tocar en el campo «De:» junto a CC/CCO y escoger al vuelo desde qué cuenta quieres enviar el mensaje.

Desde la misma sección de Ajustes podrás decidir cómo y cuándo se comprueba el correo: en Ajustes > Mail > Cuentas > Obtener datos es posible activar el modo Push (si el proveedor lo soporta) para recibir los correos al momento, o configurar intervalos de comprobación cada 15, 30 o 60 minutos. Ten en cuenta que consultar el correo muy a menudo impacta en la batería, así que conviene ajustar este punto a tu ritmo real de trabajo.

Además, Mail permite trabajar con varias bandejas y buzones inteligentes, como la bandeja VIP, donde se agrupan automáticamente los correos de contactos marcados como importantes, lo que facilita mucho centrarse en lo que de verdad requiere atención.

Domina la bandeja con categorías inteligentes y agrupación

En las últimas versiones de iOS, Apple ha potenciado Mail con categorización automática de correos. La app es capaz de clasificar los mensajes en secciones como Principal, Transacciones, Actualizaciones y Promociones, de manera que los correos más relevantes no se pierdan entre newsletters y publicidad.

Esta vista categorizada te permite filtrar visualmente lo importante de lo secundario, pero si prefieres la vista clásica, siempre puedes cambiar entre modos desde la propia bandeja. Además, tienes la opción de recolocar manualmente correos en otra categoría cuando detectes que algo no está donde debería, ayudando al sistema a aprender de tu comportamiento.

Otra herramienta muy práctica es la opción de agrupar correos por remitente o por conversación. Cuando activas la visualización por conversaciones, todos los mensajes relacionados, tanto enviados como recibidos, se muestran como un solo hilo, lo que simplifica mucho seguir el hilo de un proyecto o de una negociación larga por email.

La función de Agrupar por remitente consolida todos los correos de una misma persona en un hilo, facilitando localizar intercambios antiguos sin tener que buscar manualmente. Si no te convence para ciertos hilos o remitentes, puedes desactivarla y seguir viendo los mensajes de forma individual.

En macOS, esta organización se complementa con la opción “Organizar por conversación” en el menú Visualización, que agrupa en la vista de Mail todos los correos relacionados, estén en la bandeja de entrada, enviados u otros buzones, lo que ayuda a tener una visión global de cada tema.

Apple Intelligence: resúmenes, prioridad y ayuda para redactar

La apuesta reciente de Apple pasa por integrar inteligencia artificial directamente en la app Mail. Entre las funciones más destacadas están los resúmenes de nivel de bandeja de entrada, que muestran una vista previa inteligente del contenido de un correo sin tener que abrirlo, perfecta para saber si algo requiere atención inmediata.

También puedes fijar correos prioritarios en la parte superior de la bandeja, de modo que los mensajes críticos no desciendan a medida que entran nuevos. Esta pequeña función es ideal para peticiones urgentes, documentación pendiente o conversaciones que no quieres perder de vista durante unos días.

En algunos flujos de trabajo, la integración con herramientas como ChatGPT para redactar respuestas personalizadas puede suponer un antes y un después, ya que te permite generar borradores de mensajes bien estructurados, que tú luego puedes ajustar en tono y detalles. Esto resulta especialmente útil para respuestas largas, correos comerciales o mensajes de soporte que se repiten con frecuencia.

Truco esencial: deshacer el envío de un correo

Una de las funciones más tranquilizadoras de Mail en iPhone es la opción de Deshacer envío, ideal para cuando detectas un fallo justo después de tocar en “Enviar”. El sistema mantiene el correo en espera durante un breve periodo, lo que te da unos segundos de margen para reaccionar.

Para configurarlo, entra en Ajustes > Mail y busca la sección de Envío. Ahí verás la opción “Tiempo para deshacer el envío”, desde donde podrás elegir un retraso de 10, 20 o 30 segundos. Durante ese tiempo, tras enviar un correo, verás en la parte inferior de la pantalla el botón “Deshacer envío”.

Si lo pulsas, el correo se reabre en modo borrador para que puedas corregir erratas, cambiar destinatarios, añadir adjuntos o incluso decidir no enviarlo. Es una especie de red de seguridad perfecta para evitar errores incómodos o mensajes enviados en caliente.

Programar envíos, recordatorios y seguimientos automáticos

Cuando quieres ir un paso más allá en productividad, Mail ofrece varias formas de controlar el momento en que gestionas y envías tus correos. Una de las más útiles es la programación de envíos, que te permite escribir un correo cuando te venga bien y fijar fecha y hora exactas para que salga.

Al redactar un mensaje, en lugar de pulsar de golpe el botón azul de enviar, manténlo pulsado unos segundos. Aparecerá el menú “Programar envío”, con opciones rápidas como “Enviar esta noche”, “Enviar mañana a las 8:00” o “Enviar más tarde” para elegir un momento concreto. De esta forma puedes adaptar tus mensajes al horario laboral del destinatario o preparar correos con antelación.

Si lo que te preocupa es no olvidarte de dar respuesta o hacer seguimiento a algo, puedes usar los recordatorios de correos. En la bandeja de entrada, desliza el mensaje hacia la derecha, toca en “Más” y luego selecciona “Recordatorios de correos”. Podrás elegir entre avisos como “Dentro de 1 hora”, “Esta noche”, “Mañana” o personalizar un momento concreto.

Además, Apple ha incorporado las llamadas sugerencias de seguimiento, que funcionan de manera automática: si envías un correo que parece requerir respuesta pero pasan los días sin contestación, Mail puede mostrar de nuevo ese mensaje en la parte superior para recordarte que quizá toque reenviar o insistir. Si no te gusta que lo haga, siempre puedes desactivar esta función en Ajustes de la app.

Convierte correos en tareas con Recordatorios y Notas

El correo suele ir lleno de cosas por hacer: peticiones, plazos, documentos, citas. Para que nada se pierda, Mail se integra muy bien con las apps Recordatorios y Notas, permitiendo transformar mensajes en tareas o apuntes de forma muy rápida.

En iPhone puedes crear recordatorios vinculados a un correo a través de la función de arrastrar y soltar (si usas multiventana) o mediante comandos de voz con Siri: basta con decir algo como “Recuérdame este correo mañana a las 9” mientras lo tienes abierto. Así, la tarea queda registrada con un enlace directo al mensaje original.

De forma similar, si sueles trabajar con la app Notas, puedes arrastrar un correo desde Mail y soltarlo en una nota para que se incluya como hipervínculo. De este modo, en un mismo documento puedes ir recopilando correos relevantes para un proyecto, sin tenerlos desperdigados por la bandeja de entrada.

Integra Mail con Calendario para no perder citas

Uno de los trucos más potentes del ecosistema Apple es la integración directa de Mail con la app Calendario. Cuando recibes un correo con una fecha, hora o detalles de una reunión, el sistema suele detectarlo y te permite crear un evento con apenas un toque.

Desde el propio mensaje verás sugerencias o textos subrayados que, al pulsarlos, abren la opción de añadir ese evento al Calendario. Una vez guardado, el evento incluye un enlace de vuelta al correo original, de forma que siempre tendrás a mano toda la información y archivos adjuntos relacionados.

Esta conexión entre correo y agenda simplifica muchísimo la programación de reuniones, viajes o entregas, porque evita tener que ir copiando a mano datos entre aplicaciones. Basta con revisar el correo, crear el evento y listo.

Personaliza firma, formato de texto y acciones de deslizamiento

Para dar un toque profesional a tus correos, es fundamental configurar una firma html personalizada en la app Mail. Desde el iPhone ve a Ajustes > Mail > Firma y edita el texto que se añade automáticamente al final de cada mensaje. Por defecto suele aparecer el clásico “Enviado desde mi iPhone”, pero puedes sustituirlo por tu nombre, puesto, empresa, teléfono y cualquier dato relevante.

Mail en iOS solo permite texto plano en las firmas, sin imágenes ni formatos avanzados, pero si usas varias cuentas puedes definir una firma distinta para cada una (o reutilizar la misma para todas). En Mac, la configuración se hace desde Correo > Configuración > Firmas, también con la opción de variar la firma por cuenta.

Cuando redactas un correo en iPhone, el botón con el icono “Aa” abre el menú de formato de texto avanzado. Desde ahí puedes elegir distintas fuentes, tamaños, colores y estilos (negrita, cursiva, subrayado), además de crear listas numeradas o con viñetas, insertar citas, enlaces y ajustar la alineación del texto para dar un aspecto más cuidado al mensaje.

Otra forma de adaptar Mail a tu gusto es personalizando las acciones de deslizamiento en la lista de mensajes. En Ajustes > Mail > Lista de mensajes > Opciones de deslizamiento puedes decidir qué ocurre cuando deslizas un correo hacia la izquierda o derecha: archivar, eliminar, marcar como leído/no leído, mover a una carpeta, marcar con indicador, etc.

Mientras navegas por la bandeja, un deslizamiento rápido hacia la izquierda aplica la acción situada más a la derecha (por ejemplo, borrar), mientras que si arrastras lentamente aparecerá un menú con varias opciones. Si deslizas hacia la derecha podrás mostrar otro conjunto de funciones adicionales. Todo esto te permite gestionar el correo casi sin abrir los mensajes.

Gestiona newsletters, adjuntos y almacenamiento

Si tu bandeja está llena de boletines y publicidad, te interesa aprovechar la función de cancelar suscripción que ofrece Mail. Cuando abres un correo de este tipo, la app puede mostrar en la parte superior un botón de “Cancelar suscripción”; al tocarlo, se envía la petición al remitente y deberías dejar de recibir esos correos en el futuro.

Respecto a los adjuntos, Mail en Mac ofrece varias opciones muy prácticas. Si recibes varios archivos en un correo, puedes usar el comando “Guardar todo” desde el menú del mensaje para guardarlos de golpe en una carpeta del disco o en un servicio en la nube. También es posible arrastrar y soltar directamente los adjuntos al escritorio o a otra app, o transferir imágenes concretas a Fotos.

Si te preocupa el espacio, ten en cuenta que al abrir un adjunto, Mail guarda una copia en tu carpeta de usuario y esa copia no se elimina aunque borres el correo. Suelen almacenarse en Biblioteca/Containers/Mail/Data/Library/Mail Downloads ; puedes acceder manteniendo pulsada la tecla Opción y entrando en el menú “Ir” del Finder. Allí es posible borrar manualmente esos archivos para recuperar espacio si se han acumulado muchos.

En cuanto al tamaño de los adjuntos que envías, Mail incluye un menú “Tamaño de la imagen” cuando adjuntas fotos, con opciones para elegir tamaño pequeño, mediano, grande o original. Esto permite reducir el peso del correo sin modificar las imágenes en tu biblioteca. Si utilizas el formato HEIC del iPhone, puedes optar por enviarlas como imagen original o dejar que se conviertan a JPEG para una compatibilidad mayor.

Cuando el adjunto es especialmente grande, Mail puede usar Mail Drop: en lugar de enviar el archivo dentro del correo, lo sube a iCloud y el destinatario recibe un enlace de descarga. Esta función admite archivos de hasta 5 GB, no consume tu cuota de iCloud (aunque existe un límite de 1 TB de datos en tránsito) y está disponible en las preferencias de cada cuenta bajo el ajuste “Enviar archivos adjuntos grandes con Mail Drop”.

Seguridad, privacidad y vista previa del contenido

Por defecto, Mail muestra una ventana de vista previa del contenido del correo justo al hacer clic en él en macOS, lo que resulta cómodo para leer sin abrir nuevos paneles. Si prefieres revisar y borrar primero sin que se marquen como leídos, puedes arrastrar la barra divisoria entre lista y vista previa hasta ocultar por completo el panel de contenido. Para recuperar la vista previa, usa el menú Visualización > Mostrar previsualización lateral/abajo.

En materia de privacidad y seguridad, muchos correos comerciales usan imágenes remotas y píxeles de seguimiento para saber si has abierto el mensaje. Para proteger tu actividad, en la configuración de Mail puedes activar la opción “Proteger la actividad en Mail”, que carga el contenido externo de manera más anónima y evita vincularlo directamente a tu cuenta.

Si quieres ir más a lo bestia, puedes desactivar esa protección y optar por “Bloquear todo el contenido eliminado”, lo que impide cargar imágenes y otros elementos externos salvo que pulses en “Cargar contenido eliminado” dentro del correo. Así tienes el máximo control sobre qué se descarga y cuándo.

Búsquedas avanzadas por fecha, conversaciones y remitentes VIP

Cuando acumulas miles de mensajes, la barra de búsqueda de Mail se vuelve imprescindible. Además de buscar por remitente, asunto o palabras clave, puedes introducir términos como “Hoy” o “Ayer” para que aparezca un icono de calendario en las sugerencias; si lo seleccionas, verás todos los mensajes enviados o recibidos ese día.

También puedes filtrar por períodos como “Semana pasada” o “Mes pasado”, o escribir el nombre de un mes con o sin año, tipo “enero 2024”. Incluso puedes buscar un día concreto usando el formato DD/MM/AAAA, o un rango completo como DD/MM/AAAA-DD/MM/AAAA, lo que es perfecto para rastrear correos de un proyecto que tuvo lugar en un intervalo temporal concreto.

Para destacar a las personas realmente importantes, Mail permite marcar direcciones como VIP. En Mac, coloca el cursor sobre el remitente de un correo, haz clic en la pequeña flecha junto a su nombre y elige “Añadir a la lista VIP”. En iPhone e iPad, desde la vista de buzones verás una bandeja llamada VIP donde se agrupan automáticamente todos los mensajes de esos contactos prioritarios.

Además de facilitar la búsqueda, los remitentes VIP se integran con las notificaciones. En las preferencias de Mail puedes configurar que solo se muestren avisos de nuevos correos provenientes de VIP, de personas de tu agenda o, si quieres un modo “zen”, desactivar notificaciones para la mayoría y dejar solo las realmente críticas.

Notificaciones, badges y control del ruido

Las notificaciones son un arma de doble filo, así que conviene configurarlas bien. En iPhone puedes personalizar las notificaciones de badge (el numerito rojo) para que muestren únicamente los correos no leídos de la bandeja Principal o de todas las categorías, según tu gusto. Si no quieres vivir con un contador de cientos de correos, es buena idea limitar esa cifra a lo realmente importante.

Combinando las categorías automáticas, los buzones VIP y las notificaciones selectivas, puedes construir un sistema en el que solo suene y aparezca aviso cuando llega un mensaje crucial, mientras que newsletters y avisos menos urgentes se quedan esperando sin molestarte.

Trucos prácticos en el día a día: marcar leídos, borrar rápido y responder mejor

Para gestionar el correo a toda velocidad en el iPhone, puedes usar los gestos de deslizamiento en la lista de mensajes. Un deslizamiento completo hacia la izquierda ejecuta directamente la acción principal (por ejemplo, “Eliminar”), mientras que un deslizamiento más corto muestra el menú con varias opciones como Marcar, Mover, Más, etc. Hacia la derecha puedes configurar otras acciones útiles.

Si en algún momento quieres marcar todos los correos como leídos (algo muy típico cuando se te acumulan decenas de notificaciones), entra en un buzón, pulsa en “Editar” y luego en “Marcar todos”. Podrás elegir entre “Marcar como leído” o “Marcar con indicador”. En versiones antiguas de iOS el truco era más rebuscado, pero en las recientes esta opción está ya incorporada de forma directa.

Cuando redactas un correo largo, quizá te interese responder solo a una parte del mensaje original. En lugar de copiar y pegar, selecciona el fragmento de texto que te interesa conservar y luego pulsa en “Responder”: Mail creará automáticamente una respuesta que solo incluye la parte seleccionada, lo que resulta muy útil para mantener las conversaciones claras y centradas en puntos concretos.

Si sueles dejar correos en borrador, no hace falta ir a la carpeta de Borradores cada vez. En iOS puedes mantener pulsado el botón de “nuevo correo” en la esquina inferior derecha para que aparezca directamente la lista de borradores disponibles y entrar en el que quieras continuar.

Para adjuntar contenido, además de las fotos del carrete, en iOS puedes insertar archivos desde iCloud Drive, Dropbox, OneDrive y otros servicios de almacenamiento. Solo tienes que tocar en el área de escritura, elegir “Insertar archivo adjunto” y navegar hasta el documento. Desde iOS 9 en adelante, esta gestión es muy sencilla y permite trabajar con prácticamente cualquier tipo de archivo.

Por último, si quieres formatear texto en Mac, al seleccionar una palabra o frase puedes usar el menú contextual para aplicar negrita, cursiva o subrayado, así como ajustar el nivel de cita para correos encadenados, lo que ayuda a mantener la legibilidad en hilos muy largos.

La sensación al sacarle partido a todas estas funciones es que el correo deja de ser un caos de mensajes y se convierte en un centro de control bien organizado donde cada cosa tiene su sitio. Configurando bien cuentas, firmas, notificaciones, categorías y automatismos como recordatorios, Mail en el iPhone y en el resto de dispositivos Apple se transforma en una herramienta mucho más potente de lo que parece a primera vista, capaz de adaptarse a tu forma de trabajar y no al revés.