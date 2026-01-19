Si acabas de dar el salto a iOS o te han regalado un iPhone y eres de los que no suelta Mozilla Firefox en el ordenador, es normal que al abrir el móvil te entren las dudas. En iPhone, todos los navegadores están obligados a usar el mismo motor de Safari, y eso hace que Firefox parezca una simple «capa bonita» por encima de lo que ya ofrece Apple. A eso se suma que en iOS la versión clásica de Firefox no admite extensiones, lo que complica el bloqueo de anuncios y la personalización avanzada.

Aun así, conociendo bien sus funciones y combinándolo con otras apps de Mozilla, se puede conseguir una experiencia de navegación bastante decente en el iPhone, aprovechando sincronización, privacidad y algunos trucos que no están a la vista. A continuación verás, paso a paso, todo lo que puedes hacer con Firefox en iOS, cómo aprovechar Firefox Focus, qué limitaciones impone Apple y qué configuraciones te conviene tocar para no echar de menos (demasiado) tu navegador de escritorio. Entre sus novedades también ha habido un nuevo diseño minimalista que mejora la experiencia en pantalla pequeña. Vamos a enseñarte todos los trucos de Firefox para iPhone.

Contexto: por qué Firefox en móvil sigue mereciendo la pena

En los últimos años Firefox ha perdido decenas de millones de usuarios en escritorio, en buena parte porque la mayoría de navegadores se han pasado a Chromium y porque Mozilla ha tomado decisiones discutibles, como no apostar en serio por las PWA. Aun así, Firefox sigue siendo una de las pocas alternativas grandes que no dependen del ecosistema de Google, y eso en cuestión de privacidad y diversidad en la web tiene bastante valor.

En el móvil la situación es parecida: navegadores como Safari, Chrome, Edge u Opera son muy populares, pero Firefox mantiene un hueco interesante para quienes valoran la protección contra rastreo, el código abierto y la posibilidad de sincronizar datos entre dispositivos sin pasar por Google. Además, en iOS ha ido ganando funciones prácticas, desde colecciones de páginas hasta un sistema de búsqueda inteligente en la barra de direcciones.

Es cierto que, sobre todo en iPhone, el margen de maniobra es limitado: Apple obliga a usar WebKit como motor de renderizado (salvo cambios regulatorios puntuales en la UE), lo que significa que Firefox en iOS no es un motor independiente como en Windows, macOS o Android. A efectos prácticos, la velocidad y compatibilidad con webs serán similares a Safari, pero la interfaz, las opciones de privacidad, la organización de pestañas y la sincronización sí son propias de Mozilla.

Si vienes de Android o de Firefox de escritorio y te preocupa perder funciones clave como los inicios de sesión sincronizados o el bloqueo de anuncios, hay que asumir algunos compromisos. A día de hoy, en iOS no se puede tener a la vez extensiones avanzadas de bloqueo de anuncios dentro de Firefox y una sincronización total tipo ordenador, pero combinando varios ajustes y apps puedes acercarte bastante a lo que tienes en otros sistemas.

El objetivo de esta guía es precisamente recopilar todos los trucos útiles que ofrecen las versiones de Firefox para iOS y Android que aparecen en las páginas que mejor posicionan, y trasladarlos a la realidad concreta del iPhone: qué sí se puede hacer, qué no, y qué alternativas tienes si para ti el bloqueo de anuncios o la sincronización de contraseñas son innegociables.

Sincronización de Firefox entre tu iPhone y el ordenador

Una de las grandes bazas de Firefox en iPhone es la sincronización con tu cuenta de Mozilla. Si ya usas Firefox en el ordenador, puedes tener marcadores, contraseñas, historial y otros datos alineados entre equipos de forma relativamente sencilla, siempre que uses el navegador principal y no solo Firefox Focus.

Para configurarlo, en el Mac o en tu PC abre Firefox, inicia sesión en tu cuenta de Firefox desde el menú principal e introduce tus credenciales. Una vez dentro, podrás activar qué quieres sincronizar: marcadores, contraseñas, historial, pestañas abiertas, etc. Esta parte es similar a lo que ocurre con otros navegadores como Safari, Chrome u Opera, que también ofrecen sincronización entre dispositivos.

Después, en el iPhone abre la app de Firefox y pulsa en el icono de tres líneas horizontales que verás en la esquina inferior derecha. En el menú que aparece, entra en «Ajustes» y toca «Inicia sesión para sincronizar». El propio Firefox en tu ordenador puede mostrar un código QR para enlazar el móvil: simplemente apúntalo con la cámara desde el iPhone cuando te lo pida y confirma la vinculación. A partir de ahí, tu cuenta quedará asociada.

Desde ese momento puedes usar el gestor de contraseñas integrado para rellenar los inicios de sesión que tengas guardados, consultar tus marcadores de escritorio en el iPhone y, si quieres, ver pestañas abiertas en otros dispositivos. Si solo te interesa tener a mano credenciales y sitios guardados, puedes desactivar la sincronización de historial o pestañas para reducir el intercambio de datos, quedándote solo con la información «persistente» que te resulte imprescindible.

Hay que tener en cuenta que esta sincronización no se extiende directamente a Safari ni a otros navegadores de iOS. Es decir, Firefox Sync solo funciona dentro del propio Firefox (y productos asociados de Mozilla). No podrás usar esas contraseñas de forma nativa en Safari sin pasos adicionales, ni llevar los datos de Safari hacia Firefox mediante Sync. Si quieres que todo el ecosistema gire en torno a Firefox, lo ideal es que lo conviertas en tu navegador principal también en el iPhone.

Firefox Focus, bloqueo de rastreadores y la eterna duda de la publicidad

Además del Firefox «normal», Mozilla ofrece en iOS una app llamada Firefox Focus, pensada como navegador ultraprivado y bloqueador de rastreadores. Su filosofía es abrir, navegar, borrar todo y salir, sin dejar rastro de historial, cookies ni formularios. También incluye mecanismos de protección frente a rastreo que reducen bastante la carga de scripts de seguimiento y algunos anuncios.

La parte menos cómoda es que Firefox Focus, por diseño, no se integra con Firefox Sync. No vas a tener tus inicios de sesión o tus marcadores sincronizados en esta app; está enfocada justo a lo contrario: minimizar cualquier dato persistente. Por tanto, si tu prioridad número uno es poder entrar en tus cuentas sin tener que recordar claves, Focus no sustituye al navegador principal.

En el otro extremo está la versión estándar de Firefox para iPhone, que sí se conecta con tu cuenta y sincroniza datos, pero en la que no puedes instalar extensiones clásicas de bloqueo de anuncios como uBlock Origin, al menos en las condiciones actuales de iOS. Mozilla implementa una protección contra rastreo configurable (Estándar, Estricta, Personalizada), pero no ofrece el mismo nivel de control que un bloqueador avanzado de escritorio.

Si vienes de Android o de un PC donde tenías Sync + bloqueador de anuncios integrado, al cambiar a iPhone te encuentras con la sensación de que tienes que elegir entre dos mundos: o bien sincronización completa con la app de Firefox, o bien protección agresiva y navegación «desechable» con Focus, pero sin que ambas cosas convivan en un solo navegador con extensiones al estilo de escritorio.

Una salida práctica, si para ti el bloqueo de anuncios es imprescindible en determinados sitios con publicidad invasiva, es apoyarte también en los contenidos bloqueadores de Safari (apps de App Store que actúan como extensiones del navegador nativo) para esas webs concretas, mientras mantienes Firefox como herramienta principal con Sync para el resto. No es ideal, porque repartes tu actividad entre dos navegadores, pero en iOS sigue siendo la forma más realista de combinar inicio de sesión sincronizado y bloqueo potente en las páginas más pesadas.

Privacidad reforzada en Firefox para iPhone

Más allá de Focus, el propio Firefox para iOS tiene un apartado de privacidad bastante completo para lo que permite el sistema. Nada más abrir el navegador en el iPhone, pulsa el icono de las tres líneas horizontales en la parte inferior derecha, entra en «Ajustes» y verás una sección específica llamada «Privacidad» o «Privacidad y seguridad», según la versión.

Dentro de este menú encontrarás la famosa Protección contra rastreo mejorada. Aquí puedes escoger entre tres niveles: Estándar, Estricto o Personalizado. La opción Estricto bloquea un mayor número de rastreadores, cookies entre sitios y scripts de seguimiento, lo que aumenta la protección, aunque en algunas webs puede provocar que se rompan funciones o no se carguen correctamente ciertos elementos incrustados.

Si te preocupa especialmente el seguimiento publicitario o los perfiles que se crean para mostrarte anuncios personalizados, tiene sentido activar la opción Estricto en tu iPhone y, si alguna página deja de funcionar bien, ponerla en la lista de excepciones momentáneamente. La alternativa es elegir Estándar y afinar los ajustes manualmente en el modo Personalizado, seleccionando qué tipos de rastreo quieres bloquear y cuáles no.

En este mismo panel de privacidad puedes controlar opciones como el borrado automático del historial después de un tiempo, la gestión de cookies, la protección frente a reproducción automática de contenido multimedia, o el comportamiento de las pestañas privadas. Mozilla intenta que, incluso sin extensiones, el usuario tenga capacidad real de limitar qué datos se almacenan en el dispositivo y cuáles se comparten con los sitios web.

Conviene recordar que Firefox, igual que otros navegadores responsables, mantiene una política de privacidad donde explica el tratamiento de tus datos. En los formularios de configuración, como cuando ajustas tu país o idioma, suele incluir casillas para que aceptes cómo gestionan tu información. Es importante revisarlas y entender qué estadísticas de uso, diagnósticos o datos anónimos se comparten para mejorar el producto y cuáles prefieres desactivar, especialmente si te preocupa la huella digital que dejas en Internet.

Trucos de uso diario: QR, colecciones, búsqueda inteligente y más

Una de las funciones menos conocidas pero bastante práctica es la posibilidad de escanear códigos QR directamente desde la barra de direcciones de Firefox en el móvil. En lugar de abrir la app de cámara del iPhone, puedes usar el propio navegador para reconocer un código que lleve a una web, reduciendo pasos y manteniendo todo dentro del mismo entorno.

Otro extra interesante son las colecciones para organizar tus páginas favoritas. En vez de limitarte a los marcadores clásicos, las colecciones te permiten agrupar webs por proyectos, temas o tareas (trabajo, universidad, ocio, compras, etc.) y volver a ellas con un par de toques. Es una forma más visual de tener a mano grupos de sitios, especialmente útil si acostumbras a abrir muchas pestañas sobre un mismo asunto.

En cuanto a la navegación y búsqueda, Firefox en iOS ofrece una barra de direcciones inteligente que sirve tanto para escribir URLs como para lanzar búsquedas en distintos servicios. Cuando empiezas a teclear un término, encima del teclado aparecen varios iconos de motores de búsqueda o sitios compatibles, como DuckDuckGo, Wikipedia u otros que tengas configurados. Tocando uno de ellos decides al instante dónde quieres buscar ese término concreto o puedes cambiar el buscador por omisión.

Esta función de búsqueda inteligente evita que tengas que entrar en cada web manualmente para hacer consultas y te permite cambiar de buscador sobre la marcha. Además, reduce la dependencia de Google si prefieres opciones más centradas en la privacidad como DuckDuckGo u otros motores alternativos.

Todo esto se complementa con la clásica barra inferior donde tienes el botón que muestra el número de pestañas abiertas. Al pulsarlo, se abre una vista en miniatura de todas las tarjetas que tienes abiertas en ese momento. Desde ahí puedes cerrar una a una, cambiar entre ellas o acceder a las pestañas privadas e incluso, en algunos casos, recuperar paneles que estaban abiertos en tu Firefox de escritorio, según cómo esté configurada la sincronización.

Gestión de pestañas, modo privado e integración con el Mac

La pantalla de gestión de pestañas de Firefox para iPhone es bastante flexible. Al pulsar el icono de pestañas (el cuadrado con un número dentro) se muestran todas las páginas en forma de tarjetas de vista previa. Verás tanto las pestañas normales como la opción de saltar rápidamente al modo privado o de reabrir pestañas cerradas recientemente.

En la parte inferior izquierda de esa vista de pestañas hay un icono de papelera que te permite cerrar todas las pestañas de golpe. Es muy útil cuando, después de días de uso, se te ha acumulado una barbaridad de páginas abiertas. Además, en la parte superior de la pantalla puedes moverte entre diferentes secciones: pestañas regulares, pestañas privadas o, dependiendo de la integración con tu cuenta, ventanas que tenías abiertas en el Firefox de tu ordenador.

Si utilizas Firefox en el Mac, gracias a la sincronización puedes llegar a ver y abrir pestañas que tenías abiertas en el ordenador desde tu iPhone, y viceversa. Aunque no siempre resulta imprescindible, en situaciones de trabajo o estudio puede ahorrar bastante tiempo: por ejemplo, si estabas leyendo un artículo largo en el Mac y tienes que salir de casa, lo retomas desde el móvil sin tener que reenviarte enlaces manualmente.

En conjunto, esta forma de manejar pestañas combina la flexibilidad del escritorio con las restricciones propias de iOS, y aunque no llega a la potencia de un navegador con extensiones completas, sí ofrece una gestión de ventanas bastante cómoda para un uso intensivo en el móvil.

Compartir contenido desde Firefox en iPhone

Una de las cosas que más vas a hacer desde el navegador en el móvil es compartir enlaces, artículos o vídeos. Firefox para iPhone intenta simplificar este proceso con un botón de menú muy accesible en la esquina superior derecha de la pantalla cuando estás en una web.

Al tocar los tres puntos se abre un menú con distintas opciones: copiar enlace, enviar a otro dispositivo, añadir a marcadores o colecciones, y en la parte inferior la opción «Compartir», que abre el panel estándar de iOS. Desde ese panel puedes mandar el enlace por apps de mensajería, correo electrónico, redes sociales u otras aplicaciones que tengas instaladas y acepten contenido compartido.

La integración con «Enviar a dispositivo» resulta especialmente útil si tienes varios equipos conectados a la misma cuenta de Firefox. Desde el iPhone puedes elegir, por ejemplo, tu Mac de casa, un portátil del trabajo o incluso otra tablet como destino, y el enlace llegará a ese dispositivo para que continúes allí. Es similar a las funciones de enviar pestañas en otros navegadores, pero ligado al ecosistema de Mozilla.

Además de enlaces, Firefox permite compartir texto seleccionado o imágenes de una web, según lo que permita cada página. Firefox también permite descargar cualquier tipo de contenido y compartirlo con otras aplicaciones, lo que simplifica el envío de archivos o fragmentos directamente desde el navegador.

En definitiva, el menú de los tres puntos convierte el navegador en un centro desde el que distribuir contenido fácilmente, apoyándose en el sistema de compartición nativo de iOS y en las funciones propias de Firefox Sync para quienes utilizan varios dispositivos a diario.

Idiomas, región y otros detalles de configuración

Cuando instalas Firefox en tu iPhone, la app respeta en gran medida el idioma del sistema y tu región, pero también puedes ajustar ciertos aspectos manualmente. En las páginas oficiales de Mozilla se muestran listados muy extensos de idiomas compatibles: desde Español, Alemán, Francés o Inglés hasta lenguas menos habituales como Asturian, Gaélico, Euskera, Islandés, Navajo o diversos dialectos regionales.

En la propia configuración del navegador, o al descargarlo desde App Store, puedes seleccionar tu preferencia de idioma para la interfaz, siempre dentro de la lista disponible para iOS. También se pueden ajustar opciones regionales como el país o región con el que trabajará Firefox, lo que puede influir en sugerencias de contenido, resultados de búsqueda o recomendaciones puntuales.

En algunos formularios de Mozilla verás un campo para elegir país o región y otro para idioma. Es importante seleccionarlos correctamente si quieres recibir información, noticias o ayuda en tu lengua preferida, y asegurarte de que las comunicaciones que lleguen a tu correo estén adaptadas. En la misma línea, siempre aparece la casilla de aceptación de la política de privacidad, donde confirmas que estás de acuerdo con la forma en que Mozilla gestiona tus datos.

Estos pequeños detalles de configuración no afectan directamente al rendimiento del navegador, pero sí marcan cómo se personaliza tu experiencia y qué idioma verás en mensajes, avisos y menús dentro de Firefox. Si te mueves con frecuencia entre países o trabajas con varios idiomas, merece la pena revisar estos ajustes de vez en cuando.

En el caso de usuarios de la Unión Europea, los cambios regulatorios han abierto la puerta a que en el futuro se relajen algunas restricciones sobre los motores de navegador y las tiendas de apps, lo que podría repercutir en cómo Firefox se integra en iOS. Fuera de la UE, sin embargo, estas ventajas no se aplican todavía, por lo que la obligación de usar WebKit y las limitaciones de extensiones siguen vigentes.

Tomando todo lo anterior, queda claro que Firefox en iPhone no es un simple clon de Safari: ofrece sincronización con el escritorio, colecciones, protección contra rastreo configurable, gestión cómoda de pestañas y un sistema de búsqueda y compartición muy apañado, aunque obliga a aceptar ciertos sacrificios en lo referente a extensiones y bloqueo de anuncios. Con una buena combinación de Firefox principal, Firefox Focus y, cuando haga falta, el soporte de Safari con bloqueadores, se puede lograr una experiencia de navegación bastante completa sin renunciar a la comodidad de tus contraseñas sincronizadas ni a una privacidad razonable en el día a día.