El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, celebrado cada 22 de diciembre, es una tradición de las que no queremos desprendernos. Ahora, como cada año, millones de españoles inician su búsqueda anual del número de la suerte, ya sea el habitual, una nueva tentativa especial o las participaciones compartidas con el círculo social y laboral.

Pero esta tradición, que antes implicaba desplazamientos a administraciones específicas o la gestión de décimos físicos, ahora se ha optimizado. Esta optimización llega gracias a TuLotero, que aprovecha la tecnología móvil para resolver este proceso de manera ágil, cómoda y completamente segura desde dispositivos como el iPhone. Te cuento cómo funciona la app líder para la gestión de la Lotería de Navidad y cómo aprovechar la participación gratuita a nuestro número exclusivo de Actualidad iPhone.

Además, este año vosotros, los lectores de Actualidad iPhone, podéis participar con un número propio gracias a TuLotero. Si eres nuevo usuario, al registrarte podrás introducir el código «actualidad» para recibir una participación gratuita de 1 euro del número 38826. Y si ya tienes cuenta, también podrás adquirir participaciones de ese mismo número por solo 1 euro, usando igualmente el código «actualidad».

La Trayectoria de TuLotero: De la Necesidad a la Solución Millonaria

Te explicamos cómo una idea simple transformó la experiencia de compra de lotería en España. Y es que, la aplicación nació una noche de sábado, cuando sus creadores se enfrentaron a las dificultades habituales de comprar participaciones para el Sorteo de Lotería de Navidad: administraciones cerradas, largas colas y la imposibilidad de localizar números específicos.

Pero esa misma noche surgió la idea: si el décimo se podía llevar en la cartera, ¿por qué no podía llevarse en el iPhone?

De esta necesidad cotidiana, que buscaba resolver una ineficiencia del sistema tradicional, surgió una solución moderna, segura y totalmente accesible para gestionar la lotería sin depender del soporte físico. Tras once años de operación, el crecimiento de TuLotero valida su intuición inicial: la app es ahora la opción predilecta para la adquisición de décimos y participaciones, y su plataforma digital ha facilitado el reparto de cientos de premios mayores.

Por esto es la App Favorita para el Sorteo

La fortaleza de TuLotero radica en la combinación de comodidad, seguridad y un amplio alcance, consolidando miles de administraciones en una única plataforma.

Actualmente, la aplicación ofrece datos contundentes sobre su impacto: Más de 60.000 números disponibles para el Sorteo de Navidad con más de 1.000 administraciones asociadas (de un total de 4.000 a nivel nacional). Además, ya ha dado más de 500 millones de euros en premios. De hecho, son 50 los premios Gordos repartidos a lo largo de su historia.

El palmarés del servicio es notable, abarcando los principales sorteos nacionales y europeos. Aquí tienes los hitos de TuLotero que más destacan:

Gordo de Navidad : Distribuido en los años 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023.

: Distribuido en los años 2018, 2019, 2020, 2022 y 2023. Primer Premio de El Niño : Repartido en 2018, 2021, 2023 y 2024.

: Repartido en 2018, 2021, 2023 y 2024. Euromillones : Facilitaron la entrega del superbote de 130 millones de euros en 2020.

: Facilitaron la entrega del superbote de 130 millones de euros en 2020. Eurodreams : Distribuyeron el primer premio ganado en España, valorado en 20.000€ al mes.

: Distribuyeron el primer premio ganado en España, valorado en 20.000€ al mes. La Primitiva : Repartieron un premio de 40 millones de euros en 2021.

: Repartieron un premio de 40 millones de euros en 2021. Premios a Peñas: Lograron repartir un millón de euros entre 9.972 usuarios en la peña de Forocoches.

Y sí, todo ello desde nuestro móvil que, ya sea iPhone o Android, resulta muy cómodo de jugar.

Funcionalidades Diseñadas para la Experiencia Móvil

La aplicación está optimizada para el uso diario desde el smartphone (especialmente fluida en iPhone), ofreciendo las siguientes ventajas:

Gestión Digital Completa : Boletos y participaciones almacenados en la cuenta.

: Boletos y participaciones almacenados en la cuenta. Seguridad Garantizada : Los décimos digitales no se pierden.

: Los décimos digitales no se pierden. Flexibilidad de Compra : Adquisición sin desplazamientos, con opción de envío a domicilio o recogida.

: Adquisición sin desplazamientos, con opción de envío a domicilio o recogida. Administración de Grupos : Creación de peñas con amigos, familiares o compañeros, incluyendo chat integrado.

: Creación de peñas con amigos, familiares o compañeros, incluyendo chat integrado. Reparto Automatizado : Distribución del premio entre los participantes sin comisiones.

: Distribución del premio entre los participantes sin comisiones. Información en Tiempo Real : Resultados del sorteo y notificaciones instantáneas.

: Resultados del sorteo y notificaciones instantáneas. Herramientas Analíticas : Recursos estadísticos para la selección de jugadas aleatorias.

: Recursos estadísticos para la selección de jugadas aleatorias. Ampliación de Juegos : Incorporación reciente de Quinigol y Lototurf.

: Incorporación reciente de Quinigol y Lototurf. Soporte: Atención al cliente los 7 días de la semana y contacto directo con administraciones desde la app.

Esta eficacia se refleja en una alta valoración de 4,7 estrellas en la App Store, indicando un alto nivel de satisfacción entre los usuarios de iPhone. Además, la confianza en la plataforma se refuerza con su uso por parte de grandes corporaciones (Amazon, Talgo, Renfe, Mercadona, Toyota, MAPFRE, Wallapop, entre otras) para la gestión de su lotería corporativa.

Detalle de la Promoción: Número Exclusivo de Actualidad iPhone

Como te decíamos al principio, este año facilitamos la participación en el sorteo para usuarios nuevos con un número propio disponible exclusivamente en TuLotero:

Código de Promoción: actualidad

Número de la Peña: 38826

En caso de ser nuevo usuario en TuLotero, si te registras en la app, puedes introducir el código actualidad para recibir una participación de 1 euro gratuita del número 38826. Eso sí, en caso de ser ya un usuario registrado, podrás adquirir participaciones del mismo número por 1 euro, utilizando también el código actualidad.

Puedes descargar TuLotero tanto en iPhone como en Android:

Guía Rápida para Activar la Promoción desde iPhone

El proceso para acceder a la promoción es sencillo y rápido:

Descargue TuLotero desde la App Store. Cree su cuenta o inicie sesión. Abra el menú lateral y acceda a “Activar promociones”. Introduzca el código: actualidad.

Los nuevos usuarios reciben automáticamente la participación gratuita. Los usuarios existentes pueden proceder a la compra de participaciones de 1 euro del número 38826. El número quedará permanentemente asociado a su cuenta, accesible en todo momento desde el iPhone.

Y recuerda que la participación en la peña de Actualidad iPhone está disponible hasta el 19 de diciembre activando el código actualidad en TuLotero. Se recomienda no demorar la gestión, ya que las participaciones suelen agotarse con antelación.

TuLotero representa la opción más eficiente y segura para gestionar la Lotería de Navidad desde el entorno del iPhone, así que no pierdas tu oportunidad, descárgala y llévate la participación gratuita si no lo has hecho ya.