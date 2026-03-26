La actualización tvOS 26.4 ya está disponible para los Apple TV 4K y Apple TV HD, y llega con una combinación de novedades visibles para el usuario y cambios internos pensados para mejorar la experiencia diaria de uso. No se trata de una revolución completa del sistema, pero sí de una puesta al día relevante, sobre todo para quienes hayan sufrido problemas de sonido o quieran afinar más cómo ven contenidos en el salón.

Además de las pequeñas mejoras de rendimiento y estabilidad típicas de este tipo de versiones, tvOS 26.4 introduce nuevas funciones en la aplicación Apple TV, ajustes de subtítulos más accesibles y una revisión importante de la gestión del audio, especialmente en entornos con formatos avanzados como Dolby Atmos. Todo ello llega a los dispositivos comercializados en España y el resto de Europa a través del menú de actualizaciones del propio Apple TV.

Nuevas funciones en la app Apple TV con «Genius Browse»

Uno de los cambios más visibles de tvOS 26.4 es la llegada de «Genius Browse» a la aplicación Apple TV, una herramienta pensada para ayudar a encontrar nuevas películas y series sin tener que pasar minutos eternos navegando por catálogos. La función se inspira en el antiguo sistema Genius de iTunes, pero adaptado al consumo actual de vídeo bajo demanda.

Dentro de la pestaña Inicio de la app Apple TV, al desplazarse hacia abajo aparecen secciones temáticas como «Bueno para una cita nocturna» o «Basado en un libro», que se van renovando periódicamente para ofrecer listados de títulos recomendados. Estas listas permiten descubrir contenidos en función del momento o del tipo de plan que se tenga, algo útil si no se quiere perder demasiado tiempo buscando.

La gracia de Genius Browse es que, al entrar en un título concreto, el sistema muestra sugerencias adicionales relacionadas con ese contenido, creando varios niveles de recomendaciones encadenadas. De este modo, a partir de una película o serie se puede ir saltando a otras propuestas similares, sin necesidad de volver constantemente al inicio.

Estas recomendaciones no se limitan a la plataforma de Apple: tvOS 26.4 hace que Genius Browse tenga en cuenta otros servicios compatibles, como Prime Video, HBO Max y más proveedores que operan también en España y el resto de Europa, siempre que estén integrados con la aplicación Apple TV. El usuario puede ajustar para qué perfil se generan las recomendaciones y filtrar por géneros preferidos, de forma que las listas se adapten mejor a cada miembro de la casa.

Mejoras de audio y nueva opción de «Conexión de audio continua»

Uno de los puntos clave de tvOS 26.4 es la solución a un molesto problema de reproducción de audio que afectaba sobre todo a los usuarios de Apple TV 4K. Apple reconoce en las notas de la versión que la actualización corrige un fallo que podía aparecer cuando el dispositivo cambiaba el sonido entre contenidos con formatos distintos, por ejemplo al pasar de un título con Dolby Atmos a otro en estéreo.

Con la nueva versión, el sistema debería gestionar de forma más fluida estas transiciones, evitando cortes, cambios bruscos o comportamientos extraños en el equipo de sonido. Para quienes tienen un home cinema, barra de sonido o receptor AV conectado al Apple TV, esto puede suponer una mejora apreciable, sobre todo si alternan entre plataformas y tipos de contenido con diferentes pistas de audio.

Además de esa corrección, tvOS 26.4 incorpora una nueva configuración opcional llamada «Conexión de audio continua». Según la descripción de Apple, el Apple TV pasa a utilizar de manera específica una conexión Dolby MAT para conseguir transiciones más suaves entre formatos, manteniendo la compatibilidad con sistemas de sonido que, en algunos casos, pueden ser algo más antiguos.

La compañía explica que ciertos receptores pueden indicar en pantalla que están recibiendo Dolby Atmos aunque, en la práctica, el audio original se reproduzca tal y como fue diseñado. Esta opción parece pensada para mejorar el comportamiento en equipos de fabricantes de sonido muy extendidos, y los comentarios de las versiones previas señalan que puede venir especialmente bien en configuraciones con sistemas multicanal tipo Sonos, aunque su utilidad no se limita a esa marca.

Para activar o probar esta función, hay que ir a Configuración ⇾ Vídeo y audio ⇾ Formato de audio ⇾ Salida HDMI en el Apple TV y habilitar la opción de «Conexión de audio continua». Si después de instalar tvOS 26.4 todavía se detectan fallos de sonido al cambiar de contenido, merece la pena entrar en este apartado y ajustar los parámetros para comprobar si la situación mejora.

Subtítulos más accesibles y fáciles de personalizar

Otro frente en el que Apple ha trabajado con tvOS 26.4 es el de los subtítulos y la accesibilidad. Hasta ahora, muchas de las opciones de estilo para los subtítulos estaban algo escondidas dentro de los menús de Accesibilidad del sistema, lo que hacía que una parte de los usuarios ni siquiera supiera que existían posibilidades de personalización avanzada.

Con esta actualización, el reproductor de vídeo por defecto de tvOS incluye un nuevo menú de «Estilo» accesible directamente desde la interfaz de subtítulos mientras se reproduce un contenido. Esto se aplica tanto a la app Apple TV como a otras aplicaciones de terceros que utilizan el reproductor estándar del sistema.

Desde ese menú es posible seleccionar de forma rápida varios estilos predefinidos de subtítulos, entre los que se incluyen opciones como clásico, texto grande, texto con contorno o fondo transparente. Cada uno de ellos ajusta parámetros como el tamaño de la fuente, el grosor del borde o el tratamiento del fondo para facilitar la lectura según las necesidades de cada persona.

Además, el usuario tiene un botón de «Administrar estilos» que abre la puerta a una personalización más detallada. Desde ahí se pueden retocar colores, tipos de letra y otros ajustes más finos, algo que puede resultar especialmente útil para personas con dificultades visuales o que simplemente prefieran un aspecto concreto para los subtítulos, por ejemplo en televisores muy grandes o en salones con mucha luz ambiental.

El hecho de que estas opciones hayan pasado a un primer plano dentro del reproductor hará que más usuarios se animen a ajustar los subtítulos a su gusto, sin tener que bucear por menús de configuración avanzados. Es un cambio pequeño en apariencia, pero que puede marcar la diferencia en el día a día para quienes ven la mayoría de contenidos con subtítulos activados.

Adiós a las apps de iTunes Movies y TV Shows: todo pasa por Apple TV

Junto con las novedades, tvOS 26.4 también introduce algún que otro cambio estructural en el ecosistema de aplicaciones del Apple TV. En concreto, la actualización elimina las apps independientes de iTunes Movies y TV Shows que todavía seguían presentes en el sistema, aunque con un papel cada vez más residual.

Estas aplicaciones estaban ligadas a la antigua etapa de la iTunes Store como tienda principal para la compra y alquiler de películas y series. Con la evolución hacia la app Apple TV y los servicios de streaming, su función se había ido diluyendo, hasta el punto de que en la práctica casi todo el acceso al contenido pasaba ya por la aplicación unificada de Apple.

A partir de tvOS 26.4, la compra, alquiler y reproducción de películas y programas de televisión se consolida en la aplicación Apple TV, con especial protagonismo para la pestaña Tienda, donde se centraliza el acceso a los títulos de pago. Desde ahí se puede seguir accediendo tanto al catálogo de iTunes como a los contenidos disponibles en streaming dentro del servicio Apple TV+.

Para los usuarios en España y otros países europeos no debería suponer una gran ruptura, porque el cambio lleva tiempo produciéndose de forma gradual. En la práctica, lo que hace esta versión de tvOS es cerrar esa transición y dejar a Apple TV como la puerta de entrada única al ecosistema de vídeo de Apple, simplificando iconos y evitando duplicidades en la pantalla de inicio.

La desaparición de estas apps antiguas también contribuye a una interfaz algo más limpia y coherente, algo que se agradece en un dispositivo pensado para usarse con un mando sencillo desde el sofá, sin necesidad de gestionar múltiples aplicaciones que en esencia ofrecían el mismo contenido bajo distintas marcas.

Disponibilidad, instalación y dispositivos compatibles

La versión tvOS 26.4 se distribuye ya de forma oficial para todos los Apple TV compatibles, sin necesidad de participar en programas beta. En Europa y España la actualización se está desplegando de manera progresiva, por lo que puede aparecer de inmediato o tardar unas horas en mostrarse en todos los dispositivos.

Apple confirma que esta versión se puede instalar en Apple TV HD y Apple TV 4K en todas sus generaciones, de modo que tanto los modelos más recientes como los algo más antiguos siguen recibiendo soporte. Esto prolonga la vida útil de los equipos y garantiza que las funciones nuevas, como Genius Browse o los ajustes mejorados de audio y subtítulos, lleguen a una base de usuarios amplia.

Para comprobar si la actualización está disponible hay que ir a Configuración ⇾ Sistema ⇾ Actualización de software en el Apple TV. Desde ese menú se puede forzar la búsqueda de la última versión y lanzar la instalación. Como siempre, conviene no desconectar el dispositivo de la corriente ni de la red durante el proceso para evitar problemas.

Una vez completada la instalación, muchos de los cambios funcionan de forma automática, sin necesidad de tocar nada. Otros, como la «Conexión de audio continua» o algunos estilos de subtítulos concretos, requieren entrar en los menús de configuración o en el propio reproductor para aprovechar todas las posibilidades que ofrece tvOS 26.4.

Con todo este paquete de mejoras, tvOS 26.4 refuerza la idea de Apple TV como un centro de entretenimiento más pulido y coherente, afinando la gestión del sonido, unificando el acceso a películas y series bajo la app Apple TV y facilitando que cada usuario adapte la experiencia a su gusto con recomendaciones más inteligentes y subtítulos configurables, sin grandes alardes pero con cambios prácticos que se notan en el uso diario.