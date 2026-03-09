UGREEN NAS DH4300 Plus: olvídate de pagar por almacenamiento en la nube

Tras varias semanas de uso, el UGREEN NASync DH4300 Plus ha demostrado ser mucho más que un simple accesorio de almacenamiento. Gracias a la arquitectura ARM de 8 núcleos y al software UGOS Pro consigue el equilibrio perfecto: potencia, sencillez y un consumo ridículo. Es, sin duda, la puerta de entrada ideal para el usuario que lleva tiempo pensando en un NAS pero le aterroriza no saber sacarle partido.

Es el NAS perfecto para quienes no quieren pagar una cuota mensual por el almacenamiento en la nube. La promesa de UGREEN es ambiciosa: ofrecer una experiencia de usuario fluida, pero con el control total de los datos en tu salón. Tras configurar sus 4 bahías, queda claro que este dispositivo no solo quiere guardar tus documentos, también convertirse en el guardián de tus recuerdos familiares con la ayuda de la inteligencia artificial local y ser tu centro multimedia.

Diseño y Ergonomía: Robusto, metálico y sorprendentemente silencioso

Lo primero que notas al sacar el DH4300 Plus de la caja es su chasis metálico. Transmite una sensación de robustez que supera con creces a la competencia de plástico en este rango de precio. Su diseño vertical no solo es elegante para colocarlo junto a un Mac Studio, sino que facilita una refrigeración pasiva muy eficiente. Durante mis pruebas, incluso bajo carga de trabajo, el ruido es prácticamente inexistente, algo vital si planeas tenerlo en tu zona de trabajo o en el salón.

Las 4 bahías permiten una instalación muy sencilla para discos de 2,5/3,5 pulgadas, lo que simplifica enormemente la puesta en marcha. Permite instalar discos de hasta 30TB, por lo que podremos tener un total de 120TB. Además, incluye un detalle muy «Apple»: un chip NFC One-Touch que facilita la conexión rápida con el iPhone. Es un dispositivo pensado para no complicar la vida al usuario, con un peso de 1,4 kg que confirma la calidad de sus materiales de construcción.

Especificaciones Técnicas: UGREEN DH4300 Plus (65652) Componente Detalle Técnico Procesador Rockchip RK3588 (8 núcleos: 4x A76 + 4x A55) Memoria RAM 8GB LPDDR4X (Integrada, no ampliable) Bahías de disco 4x SATA (Hasta 120TB totales) Conectividad 1x 2.5GbE LAN / HDMI 2.1 (4K@60Hz) Puertos USB 1x USB-C (5Gbps) / 2x USB-A (5Gbps)

Rendimiento y Pantalla: El poder del ARM de 8 núcleos

Hemos probado la fluidez del sistema UGOS Pro y el resultado es sorprendente. El procesador Rockchip de 8 núcleos maneja la multitarea con una soltura impropia de un NAS de entrada. Al abrir la fototeca desde el iPhone, el scroll es suave y las miniaturas cargan casi al instante gracias a los 8GB de RAM LPDDR4X. Esta cantidad de memoria es el doble de lo habitual en su segmento, lo que garantiza que el sistema no se sature al ejecutar varios servicios a la vez.

La salida HDMI 2.1 permite usar el NAS como un reproductor multimedia directo en 4K. Aunque no es un equipo diseñado para transcodificación pesada de múltiples usuarios externos, para el uso doméstico con la app nativa o incluso instalando Docker para servicios como Home Assistant o Jellyfin, el rendimiento es impecable. Es, funcionalmente, el cerebro que tu hogar inteligente necesita sin las complicaciones de un servidor profesional.

Screenshot

Opciones RAID y gestión del almacenamiento

El UGREEN NASync DH4300 Plus ofrece compatibilidad con varios niveles RAID, lo que permite adaptar el almacenamiento a diferentes necesidades. Entre las opciones habituales se incluyen RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 y modos sin RAID. Esto hace posible priorizar capacidad total, seguridad de los datos o un equilibrio entre ambas. La configuración del RAID se realiza desde la interfaz gráfica, con explicaciones claras sobre las ventajas e inconvenientes de cada modo.

¿Como funcionan los diferentes RAID? RAID 0 combina todos los discos en un único volumen, ofreciendo la máxima capacidad y buen rendimiento, pero con la gran desventaja de que no hay ninguna protección: si falla un disco, se pierde toda la información. RAID 1 duplica los datos entre dos discos, lo que garantiza alta seguridad y fácil recuperación, aunque sacrifica el 50 % de la capacidad total. RAID 5 es uno de los más equilibrados, ya que distribuye los datos y la paridad entre al menos tres discos, permitiendo tolerar el fallo de uno sin perder información, a costa de algo más de complejidad y una ligera penalización en escritura. RAID 10 combina RAID 1 y RAID 0, ofreciendo buen rendimiento y redundancia, pero requiere al menos cuatro discos y reduce bastante la capacidad útil. Por último, el modo sin RAID o discos independientes maximiza el espacio disponible y simplifica la gestión, aunque deja los datos sin protección ante fallos de hardware

Para un usuario doméstico con fotos y vídeos importantes, RAID 5 suele ser una opción equilibrada, mientras que quienes buscan máxima simplicidad pueden optar por discos independientes sin redundancia.

Copia de seguridad de fotos y archivos

Uno de los usos más prácticos del NASync DH4300 Plus es la copia de seguridad automática de fotos y archivos desde el iPhone. La aplicación permite configurar respaldos periódicos que se ejecutan cuando el dispositivo está conectado a la misma red. Esto resulta especialmente útil para quienes quieren mantener una copia local de su fototeca sin depender exclusivamente de servicios en la nube. El proceso es transparente y, una vez configurado, apenas requiere intervención del usuario. La velocidad de copia depende de la red, pero en condiciones normales es más que adecuada para un uso doméstico.

Capacidad Coste NAS (pago único) iCloud (coste anual) Amortización vs iCloud Google Drive (coste anual) Amortización vs Google Drive 2 TB 500–520 € 120 €/año 4,2–4,3 años 120 €/año 4,2–4,3 años 6 TB 600–650 € 360 €/año 1,7–1,8 años 300 €/año* 2–2,2 años 12 TB 750–800 € 720 €/año 1–1,1 años 600 €/año* 1,3–1,4 años

Screenshot

Visto en conjunto y apoyándose en los datos de la tabla, el UGREEN NASync DH4300 Plus empieza a tener sentido económico cuanto mayor es la capacidad que se necesita. Para volúmenes pequeños, como 2 TB, los servicios en la nube siguen siendo más baratos a corto plazo, ya que la amortización del NAS se alarga varios años. Sin embargo, a partir de 6 TB la balanza empieza a equilibrarse, y en 12 TB el coste anual de iCloud o Google Drive puede igualar o incluso superar la inversión inicial del NAS en poco más de un año. Y nos estamos olvidando de la posibilidad de tener nuestro propio contenido multimedia y no tener que pagar las cuotas de servicios de streaming, si añadimos esto, la amortización del NAS sería casi inmediata.

Compatibilidad con Time Machine

Para usuarios de Mac, la compatibilidad con Time Machine es un aspecto clave. El UGREEN NASync DH4300 Plus permite configurar una carpeta dedicada para copias de seguridad de macOS, funcionando de forma similar a un disco de red tradicional. La configuración es sencilla y no requiere ajustes avanzados. Una vez activado, las copias se realizan de forma automática y fiable. Durante las pruebas, las restauraciones y copias incrementales se completan sin errores, lo que convierte al NAS en una alternativa válida a los discos externos dedicados.

Consumo Eléctrico

Uno de los puntos donde este modelo «aplasta» a la competencia basada en Intel es el consumo. Al ser arquitectura ARM, el DH4300 Plus consume menos que una bombilla LED en reposo (aprox. 5W) y se mantiene en unos 20W con los cuatro discos en pleno funcionamiento. Es un dispositivo diseñado para estar encendido 24/7 sin que lo notes en la factura de la luz, con un consumo medio de 1€ al mes. Ridículo.

Acceso remoto y uso fuera de casa

El acceso remoto es otro de los puntos destacados. A través de la app para iPhone, es posible acceder a los archivos desde fuera de la red local, consultar documentos o descargar contenidos puntuales. La configuración inicial es sencilla y no exige conocimientos avanzados de redes. En cuanto al rendimiento, depende de la conexión a Internet disponible, pero para tareas de consulta y descarga ocasional resulta suficiente. No está pensado para transferencias masivas constantes en movilidad, pero sí para un acceso práctico y funcional.

Centro Multimedia

En el apartado multimedia, el DH4300 Plus saca pecho gracias a la unidad de procesamiento gráfico (GPU) integrada en su chip Rockchip. A diferencia de otros NAS básicos que sufren al intentar reproducir archivos pesados, este modelo permite una reproducción fluida en 4K a través de su puerto HDMI 2.1 directo a la televisión. En nuestras pruebas con la aplicación nativa «Teatro», el sistema gestiona bibliotecas de películas con carteleras y metadatos de forma automática, ofreciendo una experiencia visual muy similar a lo que encontraríamos en Apple TV+ o Netflix, pero con nuestros propios archivos.

Screenshot

Para los usuarios más avanzados del ecosistema Apple, la compatibilidad con Docker abre un abanico de posibilidades infinito. Hemos podido instalar servidores de medios como Jellyfin en cuestión de minutos. Gracias a sus 8GB de RAM, el NAS maneja la organización de bibliotecas masivas sin ralentizaciones. Además, si utilizas aplicaciones como Infuse en tu iPad o Apple TV, la conexión mediante protocolos SMB o DLNA es instantánea, permitiendo ver contenido en altísima resolución (incluso archivos .MKV pesados) sin tirones y con una latencia mínima, aprovechando al máximo el ancho de banda de su puerto 2.5GbE.

Veredicto Final: ¿Para quién es el DH4300 Plus?

El UGREEN NASync DH4300 Plus es el NAS perfecto para empezar en 2025 si eres usuario de Apple. No es un equipo para empresas que necesiten virtualización extrema, sino un dispositivo doméstico premium. Es para el padre de familia que quiere asegurar sus fotos, para el usuario de Mac que busca un Time Machine fiable y para quien valora un diseño que no parezca una caja de zapatos negra en su escritorio.

Su hardware es superior a lo que ofrece Synology o QNAP por el mismo precio (especialmente por esos 8GB de RAM), y aunque su sistema operativo aún tiene camino por recorrer en aplicaciones de terceros, lo que hace, lo hace de forma sobresaliente y sencilla. Es la independencia digital envuelta en un chasis de aluminio impecable. Y además ahora puedes comprarlo en la web de UGREEN con un 20% de descuento en este enlace por 355€ o en Amazon con oferta especial de primavera por 351€ en este enlace.