UGREEN Nexode 100W y 130W, pueden con todo

Probamos las nuevas baterías externas Urgen Nexode, con capacidades de 12.000 y 20.000mAh y potencia de carga de 100 y 130W, con un sistema de control de potencia e información en pantalla único que cuidará de la batería de tu dispositivo como ninguna otra.

Urgen ha lanzado dos nuevas baterías externas de la gama Nexode, el modelo 20.000mAh 130W y el modelo 12.000mAh 100W, con sistema de carga rápida para todos tus dispositivos, incluso tu portátil, puertos USB-C y USB-A, e información en pantalla que en el caso del modelo de mayor capacidad te da información en vivo del estado de carga, potencia de la misma incluso con gráficos de tiempo.

UGREEN Nexode 20.000mAh

Capacidad 20.000 mAh

Peso 480gr

Potencia de salida 130W

Potencia de entrada 65W

Puerto: USB-C 100W Salida/65W Entrada USB-C 30W Salida USB-A 22,5W

Pantalla digital

Protocolos compatibles PD3.0/PD2.0/PPS/SCP/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2

UGREEN Nexode 12.000 mAh

Capacidad 12.000 mAh

Peso 309gr

Potencia de salida 100W

Potencia de entrada 65W

Puerto: USB-C 100W Salida/65W Entrada USB-A 22,5W

Pantalla digital

Protocolos compatibles PD3.0/PD2.0/PPS/SCP/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2

Salvando las diferencias de tamaño y peso, ambas baterías externas tienen un diseño muy similar. En lugar del clásico diseño plano, Ugreen ha optado por un diseño tipo ladrillo que personalmente me gusta, quizás por ser diferente a lo convencional. La calidad de materiales y acabados son de buen nivel, con un acabado metalizado de los plásticos utilizados. El gris anodizado combina bien con todo, especialmente con los dispositivos de Apple. Ambas baterías disponen de pantallas en la zona frontal, pero son diferentes. Mientras la pequeña es una pantalla blanco y negro con el cristal translúcido y sólo nos da información numérica de la batería restante, la de mayor tamaño dispone de una pantalla a todo color con información en vivo del estado de carga (más tarde lo analizamos con más detalle). En el lateral tenemos un único botón que nos sirve para reiniciar la batería o para interactuar con la pantalla que nos puede ofrecer diferentes tipos de información. La base de la batería es en color negro con patas de goma para evitar que deslice, y podemos encontrar en ella las especificaciones técnicas del modelo.

Ambas baterías disponen de 13 sistemas de protección: temperatura, voltaje, sobrecarga, potencia, corriente, cortocircuito e interrupción. Son compatibles con los sistemas de carga rápida de Apple, incluyendo tanto iPhone como Mac, pero además con otras marcas como Samsung, LG, Huawei, Redmi, Steam Deck… Son baterías para todos nuestros dispositivos, da igual si admiten baja potencia o alta, porque la batería gestionará en cada momento qué potencia de salida debe ofrecer según el dispositivo que le hayas conectado. Incluso la potencia ofrecida irá variando en función del tiempo, siendo mayor cuando la batería está más descargada y menor cuando se aproxima a su carga máxima. Además según el puerto que utilicemos la potencia que nos ofrece será diferente:

USB-C 1: puerto de entrada para recargar la propia batería con potencia de hasta 65W. Puerto de salida con potencias de hasta 100W Power Delivery.

USB-C 2 (sólo el modelo 130W) puerto de salida de 30W.

USB-A: salida de 22,5W.

Las potencias de salida pueden variar si utilizamos dos o más puertos de forma simultánea. Así si utilizamos Los tres puertos de la batería de 130W a la vez, las potencias máximas serán de 100W +15W. Estas potencias además serán las máximas, porque dependiendo del dispositivo que conectemos la potencia de salida será diferente, y no sólo eso, dependiendo del momento de carga también variará la potencia de salida. Estas baterías de Ugreen son compatibles con los protocolos de carga más avanzados, como Power Delivery 3.0. Con estos cargadores modernos no hay problema con que utilices un cargador de 100W para recargar tu Apple Watch o tus AirPods, no se van a «freír» porque utilices un cargador de más potencia, porque el dispositivo y el cargador establece la potencia de salida que necesita, y además de forma variable en el tiempo.

En el vídeo utilizo cables con los que conoces la potencia que en cada momento está llegando a tu dispositivo. Con la batería 20.000mAh 130W ni siquiera necesitas eso si quieres saber qué potencia de salida está saliendo en tiempo real. Pulsando el botón lateral puedes cambiar la información en pantalla mostrando un gráfico detallado de los voltios y amperios de cada puerto. Esta información puede no ser demasiado útil para la mayoría del os usuarios, yo personalmente no entiendo nada de voltaje y amperaje, pero para los más exigentes seguro que les gusta poder conocer todos esos detalles. La pantalla de la otra batería más pequeña sólo nos da información sobre la carga restante que tiene, además de algunos gráficos graciosos que van a pareciendo de forma aleatoria al pulsar el botón lateral.

Opinión del editor

Dos baterías de gran capacidad y con potencia de salida de sobra para hacer frente a la recarga de cualquier dispositivo que tengas en casa, con un diseño moderno y atractivo y, en el caso de la batería de mayor tamaño, una pantalla a todo color con información real sobre la potencia de salida en cada puerto. A esto hay que añadir un precio muy atractivo que ahora además está rebajado por el Black Friday. La batería Nexode 20.000mAh tiene un precio de 64,99€ (enlace) (precio oficial 99,99€) y el modelo de 12.000mAh tiene un precio de 49,99€ (enlace) y puedes aplicar un cupón de descuento del 25%.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €49,99 a €99,99 80% Nexode 20.000 y 12.000

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 90%

Durabilidad Editor: 90%

Acabados Editor: 90%

Calidad-Precio Editor: 90%

Pros Gran capacidad

Ultimas tecnologías para proteger tus dispositivos

Pantallas con información

Diferentes puertos de carga

Carga rápida de la batería