UGREEN lanza su campaña navideña con descuentos y regalos

La marca de accesorios UGREEN se suma a la campaña navideña con el lema “Juntos hacemos la Navidad”, una propuesta que pone el foco en lo importante: pasar tiempo con la familia y amigos mientras la tecnología trabaja en segundo plano. La compañía acompaña este mensaje con una Guía de Regalos Navideños basada en la experiencia de sus usuarios, con productos pensados para perfiles muy concretos: familias que quieren conservar recuerdos, parejas que no se separan del móvil, amigos que comparten cargadores y quienes buscan un pequeño capricho tecnológico para cerrar el año.

La idea de UGREEN es que sus accesorios formen un ecosistema discreto y útil, capaz de mantenerlo todo cargado, ordenado y protegido mientras nos olvidamos de enchufes y cables. En esta campaña destacan cuatro productos clave: el NASync DH2300 para centralizar archivos y fotos, la batería externa magnética MagFlow como detalle para parejas, el cargador Nexode 65W con cable retráctil ideal para regalar a amigos y el hub USB-C 5 en 1 Revodok 105 como capricho personal para mejorar cualquier escritorio.

Para familias: NAS UGREEN NASync DH2300

Para las familias, UGREEN propone el NASync DH2300, un NAS de escritorio con hasta 60 TB de capacidad pensado para concentrar fotos, vídeos y copias de seguridad en un único lugar. La idea es sencilla: tener un “álbum digital” común donde guardar las vacaciones, las cenas de Nochebuena o los vídeos de los más pequeños, accesible desde cualquier dispositivo sin depender de servicios externos. Con su interfaz sencilla y funciones de copia automática, se convierte en un regalo práctico para quienes quieren cuidar sus recuerdos navideños.

Para parejas: batería magnética MagFlow 10.000 mAh y 25 W Pensando en las parejas, la guía sugiere la batería externa magnética UGREEN MagFlow de 10.000 mAh y carga inalámbrica de 25 W. Es una power bank compatible con MagSafe, que se acopla a la parte trasera del iPhone y añade además un cable USB-C integrado, por lo que sirve tanto para carga inalámbrica como con cable. Es un regalo orientado a quienes siempre van con el móvil al límite de batería y quieren algo cómodo para el día a día, viajes o escapadas de invierno.

Para amigos: cargador Nexode 65 W con cable retráctil Para regalar a amigos, UGREEN plantea el Nexode 65W con cable USB-C retráctil, un cargador GaN compacto con varios puertos capaz de alimentar móviles, tablets y portátiles ligeros al mismo tiempo. El cable integrado ayuda a reducir el número de adaptadores y evita tener que llevar cables sueltos en la mochila, algo muy práctico en viajes de Navidad o fines de semana fuera de casa. Es de esos accesorios que terminan por convertirse en el cargador “comunitario” del grupo, siempre disponible cuando alguien se queda sin batería.

Capricho personal: hub USB-C 5 en 1 Revodok 105 Como capricho de final de año, la campaña incluye el hub USB-C 5 en 1 Revodok 105, un adaptador pensado para quienes quieren ordenar su escritorio y sacar más partido al puerto USB-C del portátil o del iPad. Ofrece salida HDMI 4K, puertos USB adicionales y alimentación de hasta 100 W, suficiente para mantener el equipo cargado mientras conectamos periféricos y pantalla externa. Es el típico accesorio que simplifica el día a día sin llamar la atención, pero que se nota mucho cuando falta.

