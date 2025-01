Un rumor apunta al iPhone SE 4 y iPad 11 al mes de enero, pero Gurman lo niega

Los rumores se han apoderado de las redes sociales y los medios de comunicación y no dejan de ser una nueva batalla por generar el relato correcto. Sin lugar a dudas el que mejor maneja estos análisis es el analista de Bloomberg Mark Gurman. Sin embargo, hay muchos otros usuarios anónimos que publican información de calidad acerca de los entresijos que se mueven en Cupertino y, en muchas ocasiones, es información de calidad y posteriormente se convierten en realidad. Un reciente rumor publicado hace unas horas anunciaba el lanzamiento del próximo iPhone SE 4 y el iPad 11 en el mes de enero, pero Gurman ha negado rotundamente que ese esa la cronología a seguir por Apple.

Hace unas horas se publicaba un tweet en la red social X por un conocido filtrador de noticias de Apple que aseguraba que el iPhone SE 4 y el iPad 11 llegarán con iOS 18.3 y iPadOS 18.3. Se espera, por la evolución de las betas y el histórico de lanzamientos de Apple, que estas nuevas versiones lleguen a finales del mes de enero. Eso significaría que según este rumor estos dos nuevos dispositivos también verían la luz a finales de enero.

Yes, the new iPads and iPhone SE replacement are being developed on the iOS 18.3 train – but that doesn’t mean they launch together this month. It means they’ll launch before iOS 18.4, by April if all goes to plan. https://t.co/qaMSH1ImSW

— Mark Gurman (@markgurman) January 7, 2025