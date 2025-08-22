¿Vale la pena Apple One? Precios, planes y comparativa

Apple ha desarrollado un completo ecosistema de servicios digitales que incluyen música, series, juegos, almacenamiento en la nube y fitness. Para simplificar el acceso a estos servicios y ofrecer ahorro, en 2020 lanzó Apple One, una suscripción que agrupa varios servicios de Apple en un solo pago mensual. En España, los precios y los planes de Apple One reflejan un compromiso para hacer más accesible y rentable el uso conjunto de estos servicios.

Precios individuales de los servicios Apple en España (2025)

Apple Music individual: 10,99 €

10,99 € Apple TV+: 9,99 €

9,99 € Apple Arcade: 4,99 €

4,99 € Apple Fitness+: 9,99 €

9,99 € iCloud+ almacenamiento: 50 GB por 0,99 € 200 GB por 2,99 € 2 TB por 9,99 €

Apple News+: no está oficialmente disponible en España como suscripción individual

Por poner un ejemplo, suscribirse solo a Apple Music, Apple TV+ y 200 GB de iCloud sumaría más de 23 € mensuales si se contratan por separado.

Planes y precios de Apple One en España

Plan Precio mensual Servicios incluidos Almacenamiento en iCloud Compartir familia Individual 19,95 € Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade 50 GB No Familiar 25,95 € Igual que individual 200 GB Hasta 6 personas Premium 34,95 € Igual que Familiar + Apple News+ + Apple Fitness+ 2 TB Hasta 6 personas

Comparación entre planes Apple One y suscripciones individuales

Plan Individual (19,95 €): Incluye música, series, juegos y fitness, con 50 GB en iCloud. Contratando estos servicios por separado supondróa 28,96 € al mes, con lo que ahorras cerca de 9 € al mes . Ideal para un uso individual sin compartir.

Incluye música, series, juegos y fitness, con 50 GB en iCloud. Contratando estos servicios por separado supondróa 28,96 € al mes, con lo que . Ideal para un uso individual sin compartir. Plan Familiar (25,95 €): Ofrece los mismos servicios que el plan Individual pero con 200 GB de almacenamiento y acceso para hasta 6 personas. La suma de precios individuales para estos servicios con 200 GB es de 36,96 €, por lo que es una opción muy rentable para familias o grupos al poder ahorrar hasta 10€.

Ofrece los mismos servicios que el plan Individual pero con 200 GB de almacenamiento y acceso para hasta 6 personas. La suma de precios individuales para estos servicios con 200 GB es de 36,96 €, por lo que es una opción Plan Premium (34,95 €): Incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple News+, y 2 TB de iCloud para compartir. Si comprases por separado sólo los servicios con sus precios individuales en España, pagarías 53,95 €. El plan Apple One Premium cuesta 19 € menos mensualmente y además permite compartir con hasta cinco familiares o amigos, lo que reduce drásticamente el precio por usuario. Apple News+ no está oficialmente disponible como suscripción individual en España, lo que añade valor a este plan para quienes lo utilicen o viajen a países donde sí está activo.

Ventajas de Apple One

Ahorro económico: Entre un 25 % y un 35 % menos que contratar servicios por separado si usas varios de ellos.

Entre un 25 % y un 35 % menos que contratar servicios por separado si usas varios de ellos. Simplicidad: Una única factura mensual y gestión fácil desde una cuenta.

Una única factura mensual y gestión fácil desde una cuenta. Compartición: Los planes Familiar y Premium permiten compartir servicios y almacenamiento con hasta 6 personas.

Los planes Familiar y Premium permiten compartir servicios y almacenamiento con hasta 6 personas. Mejor integración: Los servicios funcionan perfectamente integrados dentro del ecosistema Apple.

Los servicios funcionan perfectamente integrados dentro del ecosistema Apple. Flexibilidad: Sin permanencia, con opción a cambiar u cancelar cuando quieras.

Conclusión

Apple One supone un ahorro real y una gran simplificación para los usuarios que consumen varios servicios de Apple, especialmente cuando se comparte en familia o con amigos. El plan Individual es adecuado para usuarios solitarios que usan varios servicios, y los planes Familiar y Premium son ideales para grupos que quieren compartir los costos y el almacenamiento. El plan Premium es el más completo y aporta valor añadido con servicios extras y almacenamiento amplio, y con un ahorro económico importante frente a la suma de todas las suscripciones individuales. Para cualquier usuario que quiera almacenamiento extra en iCloud y utilice Apple Music y Apple TV+, cualquiera de los modelos de Apple One le interesa, ya dependiendo del almacenamiento que necesite o de si quiere compartir en familia o no.