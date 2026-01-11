Hoy se cumplen veinte años desde que Apple decidió dejar atrás los míticos PowerBook y apostar por una nueva etapa en sus portátiles profesionales con el MacBook Pro. Aquel anuncio, presentado por Steve Jobs como el clásico “one more thing” en Macworld San Francisco el 10 de enero de 2006, marcó el inicio de una familia de ordenadores que ha acompañado a la compañía en varias transiciones clave de hardware.

Desde ese estreno, la gama se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos y a las necesidades de los usuarios profesionales, primero en pleno salto de PowerPC a Intel y, años después, en la mudanza a Apple Silicon. En este recorrido, el MacBook Pro ha acumulado una combinación de grandes aciertos, decisiones controvertidas y avances técnicos que han influido de forma directa en el mercado de portátiles en España, Europa y el resto del mundo.

Del PowerBook al MacBook Pro: el relevo que cambió de era

El punto de inflexión llegó en enero de 2006, durante la feria Macworld de San Francisco. Sobre el escenario, Steve Jobs recordó la larga trayectoria de los PowerBook, la gama de portátiles que Apple había lanzado el 21 de octubre de 1991 y que llevaba casi década y media en el mercado. Sin embargo, el máximo responsable de la compañía dejó claro que aquella etapa se había cerrado: Apple quería que la palabra “Mac” estuviera bien presente en el nombre de sus ordenadores y que la nueva generación reflejara el cambio tecnológico que se estaba produciendo.

En ese contexto, el MacBook Pro tomó el testigo de los PowerBook como portátil de referencia para profesionales. El anuncio no fue solo un cambio de nombre: coincidió con la delicada transición de los procesadores PowerPC a la arquitectura Intel Core, lo que convertía a este nuevo modelo en la cara visible del salto de plataforma. La gama PowerBook quedó oficialmente descatalogada, y el MacBook Pro pasó a ocupar el lugar central en la oferta de portátiles de alto rendimiento de Apple.

Con el tiempo, la jugada ha tenido un valor simbólico añadido. El MacBook Pro ha terminado superando en longevidad a la familia PowerBook, permaneciendo más años en el mercado que su antecesor. Además, no solo fue protagonista del cambio desde PowerPC a Intel, sino que también ha estado en primera línea en el posterior abandono de Intel para abrazar los chips diseñados por la propia Apple, algo poco habitual para un mismo producto a lo largo de dos transiciones de arquitectura tan profundas.

En aquella presentación, Jobs resumió el giro con una frase que aún se recuerda: Apple había dejado atrás el “power” y se quedaba con el “Mac”. Más allá de la anécdota, el comentario reflejaba el deseo de unificar la identidad de marca en toda la gama de ordenadores y de reforzar el papel de los portátiles profesionales dentro de esa estrategia, en un momento en el que el mercado de laptops estaba ganando cada vez más peso frente a los sobremesa.

Los primeros MacBook Pro: tamaños, precios y especificaciones

El MacBook Pro original se dio a conocer inicialmente en un único tamaño de 15 pulgadas, pensado para quienes necesitaban una pantalla amplia para edición, diseño y trabajo intensivo. Incorporaba un panel panorámico de 15,4 pulgadas con resolución de 1440 × 900 píxeles, cifras que en 2006 situaban al equipo en una posición muy competitiva dentro del segmento profesional.

Apple planteó dos configuraciones principales para este primer modelo. La opción de entrada, con un precio de 1.999 dólares en el mercado estadounidense, montaba un procesador Intel Core Duo a 1,67 GHz, 512 MB de memoria RAM DDR2 a 667 MHz y un disco duro de 80 GB. Por encima se encontraba una variante valorada en 2.499 dólares, equipada con un Core Duo a 1,83 GHz, 1 GB de RAM y un disco duro de 100 GB, orientada a usuarios que necesitaban más margen para aplicaciones exigentes y proyectos de edición de contenido.

Lo llamativo es que, cuando las primeras unidades empezaron a llegar a los clientes alrededor de un mes después del anuncio, las especificaciones ya habían dado un pequeño salto respecto a lo comunicado inicialmente. El modelo base pasó a integrar un procesador de 1,83 GHz y la configuración superior se actualizó hasta los 2,0 GHz, mientras que se añadía una opción de fabricación bajo pedido con un chip a 2,16 GHz. Esta variante, dirigida a quienes buscaban exprimir al máximo el rendimiento dentro de la nueva familia basada en Intel Core Duo, se convirtió en la punta de lanza de la gama en esos primeros compases.

Poco después, Apple amplió el catálogo con un MacBook Pro de 17 pulgadas, reforzando su apuesta por portátiles con pantallas de gran diagonal orientados a estudios de fotografía, productoras de vídeo y otros entornos creativos. Estos equipos, más voluminosos, estaban pensados para sustituir en muchos casos al ordenador de sobremesa, algo especialmente valorado en oficinas y despachos europeos donde el espacio en la mesa de trabajo es limitado y se prefería un único dispositivo principal.

La oferta terminó de perfilarse en octubre de 2008 con la introducción de un MacBook de aluminio de 13 pulgadas. Aunque inicialmente se presentó como parte de la familia MacBook, este modelo apenas se mantuvo una generación con ese nombre. En 2009 pasó a integrarse en la línea MacBook Pro, dando lugar a una estructura más clara con tres diagonales principales (13, 15 y 17 pulgadas) que cubrían desde quienes priorizaban la portabilidad hasta quienes necesitaban la máxima superficie de pantalla y potencia posible.

Veinte años de innovaciones: diseño, conectividad y pantallas

A lo largo de estas dos décadas, el MacBook Pro ha ido incorporando cambios que, vistos con perspectiva, han definido el estándar de lo que muchos usuarios esperan de un portátil profesional. Uno de los avances más recordados fue la llegada del conector de alimentación MagSafe, un sistema de imán que permitía que el cable se soltara con facilidad si alguien tropezaba con él, evitando que el equipo acabara en el suelo. Este detalle se convirtió en un argumento muy valorado en entornos de trabajo compartidos y en movilidad, donde los accidentes con cables son más habituales.

Otra transformación importante fue la adopción de la construcción unibody en aluminio. Este enfoque permitió fabricar chasis más rígidos y con menos piezas, mejorando tanto la resistencia como la calidad percibida. Para muchos profesionales en España y en otros países europeos, que suelen estirar la vida útil de sus equipos varios años, la sensación de solidez del MacBook Pro se convirtió en un factor determinante a la hora de invertir en un portátil de gama alta que soportara bien el desgaste del día a día.

La introducción de las pantallas Retina marcó otro hito en la evolución de la gama. Estos paneles de alta resolución aportaron una nitidez de texto e imagen muy superior a la de las generaciones anteriores, además de una fidelidad de color más adecuada para trabajos de fotografía, vídeo y diseño gráfico. Para muchos estudios creativos, la llegada de estas pantallas fue el empujón definitivo para actualizar equipos y adaptar sus flujos de trabajo a un nivel de detalle que facilitaba la revisión y el retoque minucioso de contenidos visuales.

En paralelo, las cámaras integradas fueron mejorando progresivamente, pasando de ser un añadido casi anecdótico a convertirse en una herramienta esencial para reuniones por videoconferencia, clases online y colaboraciones a distancia. El aumento de su calidad ha sido especialmente relevante en estos últimos años, en los que las videollamadas se han normalizado en la rutina laboral y educativa, también en Europa.

La conectividad física, por su parte, ha pasado por varias fases. Hubo generaciones del MacBook Pro con una variedad generosa de puertos (USB-A, HDMI, ranuras para tarjetas de memoria, Ethernet mediante adaptadores, etc.), mientras que otras apostaron por una reducción contundente y se centraron casi por completo en USB-C y Thunderbolt. Este giro generó no poco debate: algunos usuarios agradecieron la apuesta por un estándar moderno y versátil, mientras que otros criticaron la dependencia de hubs y adaptadores, sobre todo en oficinas y estudios donde conviven monitores, discos externos y periféricos con conexiones más tradicionales.

Decisiones polémicas: de la Touch Bar al teclado mariposa

No todas las decisiones de diseño tomadas en estos años han cosechado aplausos. Una de las más comentadas fue la incorporación de la Touch Bar, una barra táctil que reemplazaba las teclas de función habituales en algunos modelos. Apple planteó esta solución como una forma de ofrecer controles contextuales que se adaptaran a cada aplicación, con accesos directos dinámicos para herramientas de edición, navegación por la web y tareas habituales.

Sin embargo, una parte notable de los usuarios profesionales, incluidos muchos en España y en otros mercados europeos, consideró que la Touch Bar complicaba más de lo que ayudaba. Quienes trabajan intensivamente con atajos de teclado, como desarrolladores, editores de vídeo o creadores de contenido, echaron en falta la fiabilidad de las teclas físicas, señalando que la barra táctil no ofrecía una referencia táctil clara para usar los comandos de memoria y obligaba a desviar la vista con frecuencia hacia esa zona.

Aún más controvertido resultó el teclado con mecanismo de mariposa, introducido para lograr portátiles más delgados. Con el uso, quedó patente que este diseño era especialmente sensible a la entrada de polvo o pequeñas partículas, lo que podía provocar teclas que se quedaban pegadas o dejaban de responder correctamente. Esta situación derivó en una oleada de quejas y en varias demandas colectivas, hasta el punto de que Apple puso en marcha un programa de reparación ampliado para cubrir los fallos en múltiples países.

En el ámbito europeo, muchos profesionales que utilizaban el MacBook Pro como herramienta principal de trabajo también se vieron afectados por estos problemas. Para quienes pasaban horas escribiendo informes, código o documentación, el hecho de que el teclado fallara de forma intermitente se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza y en un factor que llegó a afectar a la percepción de fiabilidad del producto en esas generaciones concretas.

Tras varios años de polémica, la compañía optó por abandonar el mecanismo de mariposa y recuperar un sistema de teclas más tradicional en las siguientes iteraciones del MacBook Pro. El cambio se interpretó como un reconocimiento implícito de que, llegado cierto punto, la búsqueda de diseños extremadamente finos no puede anteponerse a aspectos básicos como la durabilidad y la comodidad de escritura, que son cruciales para el público profesional al que va dirigida esta gama.

Del Intel Core al Apple Silicon: una nueva transición clave

El otro gran capítulo de estos veinte años llegó en 2020, cuando Apple inició una nueva transición de arquitectura en sus ordenadores: el paso de los procesadores Intel a los chips Apple Silicon. El MacBook Pro de 13 pulgadas fue uno de los tres primeros productos en estrenar el chip M1, junto con el MacBook Air y el Mac mini, inaugurando una etapa en la que el diseño de los procesadores pasa a ser completamente interno y se refuerza la integración entre hardware y software.

Este cambio se tradujo en mejoras muy claras en rendimiento por vatio y en eficiencia energética. En el uso diario, esto supuso para muchos usuarios, también en España y en otros países europeos, la posibilidad de afrontar jornadas largas sin estar permanentemente pendientes del cargador. El aumento de autonomía y la capacidad para manejar tareas exigentes con menos consumo han sido dos de los argumentos más destacados de esta nueva generación de portátiles profesionales.

Al controlar tanto el diseño de los chips como el desarrollo de macOS, Apple dejó de depender del calendario de lanzamientos de Intel y ganó margen para avanzar a su propio ritmo. Esto ha permitido optimizar aplicaciones y procesos para sacar mayor partido a los SoC de la casa, lo que se nota especialmente en tareas como la edición de vídeo en alta resolución, el trabajo con grandes bibliotecas fotográficas o la ejecución de software de desarrollo complejo. En estos escenarios, la coordinación entre hardware y sistema operativo se traduce en una experiencia más fluida y estable.

La transición a Apple Silicon también ha reforzado la coherencia del ecosistema de la marca. Funciones como el uso conjunto de iPhone, iPad y Mac, la sincronización de proyectos en la nube o la ejecución de determinadas apps y servicios se benefician de una arquitectura más alineada entre dispositivos. Para empresas europeas que han apostado por desplegar flotas de ordenadores Mac, esta homogeneidad supone ventajas en mantenimiento, rendimiento y soporte.

Con el paso de los años, la gama MacBook Pro ha ido adoptando sucesivas generaciones de estos chips, elevando el listón de rendimiento y acercándose a terrenos tradicionalmente asociados a estaciones de trabajo de sobremesa. Esto ha permitido que muchos profesionales, desde creadores de contenido hasta ingenieros, puedan plantearse utilizar un portátil como equipo principal sin renunciar a la potencia que necesitan para su día a día, algo que hace dos décadas resultaba bastante menos habitual.

Lo que se espera para la tercera década del MacBook Pro

Mientras se celebra este vigésimo aniversario, las miradas también están puestas en lo que podría llegar en los próximos años. Diversas filtraciones y rumores apuntan a que los modelos de gama alta del MacBook Pro podrían experimentar un nuevo rediseño importante de cara a la segunda mitad de esta década, con especial protagonismo para la tecnología de pantalla.

Entre las posibilidades que se barajan figura la adopción de paneles OLED, capaces de ofrecer negros más profundos, un contraste superior y un mejor comportamiento con contenido HDR. Este cambio sería especialmente relevante para perfiles creativos que trabajan con imagen y vídeo, ya que permitiría una representación más fiel de escenas oscuras y un control más preciso de la iluminación. También se habla de diseños que integren capacidades táctiles, una característica que Apple siempre ha tratado con cautela en el Mac, pero que podría ganar peso a medida que las interfaces se adapten mejor a ese tipo de interacción.

Otra de las ideas que han circulado es la posible incorporación de elementos inspirados en el iPhone, como un recorte en la parte superior de la pantalla similar al Dynamic Island. Esta solución permitiría reservar un área para cámaras y sensores sin renunciar a marcos más finos, reforzando además la sensación de continuidad entre el portátil y el resto de dispositivos del ecosistema.

En paralelo, las previsiones apuntan a que Apple seguirá apostando por portátiles más delgados y ligeros, manteniendo o incluso ampliando la potencia disponible gracias a futuras generaciones de chips Apple Silicon. Si se cumplen las fechas que señalan algunas fuentes, estas novedades podrían empezar a llegar entre finales de 2026 y principios de 2027, justo cuando el MacBook Pro estaría entrando de lleno en su tercera década en el mercado, con una combinación de nuevas tecnologías de pantalla, mejoras de rendimiento y una integración todavía más profunda con el resto de productos de la marca.

Veinte años después de aquel “one more thing” en San Francisco, el MacBook Pro se ha consolidado como una herramienta central para todo tipo de profesionales: desde creativos y desarrolladores hasta ingenieros, docentes y estudiantes avanzados. Su trayectoria reúne aciertos muy reconocidos, apuestas arriesgadas que no siempre salieron bien y dos grandes transiciones de procesadores que han marcado la evolución del sector. Todo indica que la gama seguirá jugando un papel protagonista en el catálogo de portátiles de Apple durante muchos años, mientras la compañía trata de equilibrar potencia, eficiencia, portabilidad y nuevas formas de interacción en sus próximos modelos.