Nuevo récord de ingresos para Apple, pero el iPhone cede terreno

Apple ha publicado sus resultados financieros del último trimestre del año 2024 (primer trimestre financiero de 2025), el más fuerte de todos, y bate récords de ingresos, pero no son todo alegrías porque el iPhone vuelve a perder terreno.

Apple ha batido (de nuevo) todos los récords históricos de la compañía con unos resultados financieros impresionantes: 124.300 millones de dólares de ingresos, un 4% más que el año anterior, con un beneficio neto en ese trimestre de 33.900 millones de dólares. Son muchas las categorías dentro de Apple que aumentan sus cifras de ingresos: Los ingresos del iPad aumentaron de 7.020 millones de dólares el año anterior a 8.088 millones de dólares este último año; los ingresos de los Mac aumentaron a 8.987 millones de dólares (7.780 millones el año previo); Servicios, un sector cada vez más importante para Apple, continuó su racha de crecimiento positivo. Los 26,34 mil millones de dólares en el primer trimestre financiero de 2025 han mejorado ampliamente los 23,12 mil millones de dólares registrados el año anterior.

¿El iPhone no termina de convencer?

Sin embargo si hablamos del iPhone las noticias no son malas, pero no son tan buenas como en el resto de categorías. Los ingresos del iPhone alcanzaron los 69.100 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 69.700 millones de dólares en el primer trimestre de 2024. Siguen siendo unas cifras tremendamente importantes, que suponen más del 55% del total de ingresos de la compañía, pero reflejan que los nuevos modelos de iPhone no se están siendo tan bien aceptados por los usuarios como el resto de productos. Y es que su gran novedad del año, Apple Intelligence, aún no está disponible en la inmensa mayoría de los países del mundo. Si tengo un iPhone «que hace lo mismo que el del año pasado», para qué voy a cambiarlo, o para qué voy a pagar más por él que por otro modelo anterior.

Otra de las posibles causas es que Apple gane menos dinero por unidad vendida. Desde hace tiempo la compañía no indica cuántas unidades ha vendido, por lo que pudiera ser que se estén vendiendo muy bien, pero los usuarios opten por modelos más baratos, no por los más caros, por lo que la cifra de ingresos podría ser inferior aunque se vendan igual de bien. Este año los iPhone 16 han tenido una muy buena renovación que los han colocado a la altura de los iPhone 16 Pro y Pro Max, con algunas diferencias a nivel de la cámara, pero sin tantas diferencias como otros años, y puede que muchos usuarios estén optando por esos modelos, que además están disponibles en diseños más atrevidos y coloridos.

A la espera de Apple Intelligence

Estamos a punto de ver el debut de Apple Intelligence en Europa, y quizás esto pueda suponer un revulsivo importante en las ventas de iPhone estos próximos trimestres. Recordemos que sólo los iPhone 15 Pro y Pro Max y todos los modelos de iPhone 16 son compatibles con la Inteligencia Artificial de Apple, y los iPhone 15 Pro ya no están en el catálogo de Apple, por lo que si alguien quiere usar Apple Intelligence tendrá que comprar los últimos modelos.