Ya puedes alquilar o comprar F1, el gran éxito de Apple este año

La película F1: The Movie, protagonizada por Brad Pitt, es una producción de Apple que ha captado la atención tanto de amantes del cine como de fanáticos de la Fórmula 1. Esta película ya está disponible para alquilar y comprar en España en formato digital, con precios oficiales de 12,99 € para el alquiler y 16,99 € para la compra a través de la app de Apple TV (enlace). Estos precios corresponden a la ventana de lanzamiento premium bajo demanda, una estrategia común para estrenos muy esperados, antes de que llegue a la plataforma de streaming Apple TV+ en los próximos meses.

El costo de producción de F1: The Movie supera los 350 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas más caras realizadas por Apple hasta ahora. A pesar de esta inversión elevada, la película ha logrado un gran éxito económico y de taquilla. En todo el mundo, su recaudación ha superado los 590 millones de dólares, un récord para Apple en la industria cinematográfica. En su primer fin de semana, la película generó 146 millones en ventas de entradas, con una notable contribución del formato IMAX, que representó cerca del 20% del total.

Desde el punto de vista de la crítica, F1: The Movie ha sido bien valorada. Con una puntuación del 82% en Rotten Tomatoes, el film ha sido destacado por su mezcla entre la emoción del deporte motor y una narrativa dramática sólida. La actuación de Brad Pitt ha recibido elogios por aportar profundidad y carisma al personaje principal. Muchos analistas incluso proyectan que la película podría competir en futuras ceremonias de premio importantes, lo que refuerza su condición de éxito tanto comercial como artístico. Una de las mejores producciones de Apple desde su comienzo en el mundo cinematográfico que la compañía espera le siga de escaparate para conseguir un incremento en su número de suscriptores a Apple TV+, un servicio de streaming con un catálogo que siempre ha sido interesante y que ahora además es muy variado.