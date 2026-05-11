VisionOS 27: Novedades que traerá para Apple Vision Pro

Apple revelará visionOS 27 durante la WWDC 2026 el próximo 8 de junio como la próxima gran actualización para el Vision Pro. Según informes recientes, esta versión se centrará principalmente en la paridad de funciones con el resto de sistemas operativos de la compañía. A diferencia de años anteriores, no se espera un gran volumen de funciones exclusivas para el hardware de computación espacial.

La actualización pondrá un énfasis especial en la integración de la nueva versión de Siri y diversas herramientas de inteligencia artificial. Apple busca que el Vision Pro adopte las mismas capacidades de edición y asistencia que llegarán a iOS 27 y macOS 27. Esto supone una estrategia de consolidación para asegurar que el ecosistema de software se mantenga uniforme en todos los dispositivos de la marca.

Mejoras en el rendimiento y corrección de errores

Tras el rápido ritmo de desarrollo mostrado en las versiones anteriores, visionOS 27 parece marcar una etapa de refinamiento técnico y estabilidad. El informe detalla que el sistema recibirá numerosas optimizaciones de rendimiento y soluciones para errores detectados previamente. Esta decisión permitiría a los desarrolladores centrarse en la fluidez del sistema antes de introducir cambios drásticos en la interfaz de usuario.

Uno de los cambios con mayor impacto potencial es la renovación completa de Siri, que ahora está bajo el liderazgo de Mike Rockwell. La mejora en el asistente de voz es crítica para el Vision Pro, donde la voz es un método de entrada principal. Contar con un asistente más capaz facilitaría tareas que actualmente son complejas mediante el seguimiento ocular o el teclado virtual en entornos inmersivos.

Estrategia de paridad entre sistemas operativos

La paridad con iOS 27 significa que las herramientas de IA generativa para edición de contenido también estarán presentes en el visor. Los usuarios del Vision Pro podrán acceder a las mismas funciones avanzadas de procesamiento de datos que el resto de usuarios de Apple. Esta integración es clave para evitar que el producto de computación espacial se quede rezagado frente al iPhone o el iPad.

Apple parece estar equilibrando la innovación en hardware con la necesidad de un software robusto y predecible para el usuario profesional. La llegada de visionOS 27 confirmaría que la prioridad este año es la eficiencia operativa sobre las novedades puramente visuales. Al unificar las funciones de inteligencia artificial, la compañía refuerza la utilidad del dispositivo como una extensión natural de sus ordenadores tradicionales.

Esta actualización de visionOS 27 sugiere que Apple prefiere consolidar su tecnología de inteligencia artificial antes de seguir añadiendo capas de complejidad al sistema. La mejora en el control por voz podría ser el factor que finalmente cambie la forma en que interactuamos con la computación espacial. ¿Crees que una mejor integración de Siri es suficiente para mejorar tu productividad diaria con el Vision Pro?