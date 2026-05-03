Vodafone España ha dado un paso más en su apuesta por el turismo conectado con el lanzamiento de DataOnly, una eSIM de prepago centrada exclusivamente en datos móviles y pensada para quienes llegan al país desde el extranjero. La idea es que cualquier visitante pueda disponer de conexión casi al momento, sin tener que buscar una tienda física ni preocuparse por contratos tradicionales.

Esta nueva propuesta se apoya en la red 5G de la operadora y está dirigida a viajeros de corta y media estancia: turistas, estudiantes de intercambio o profesionales desplazados temporalmente. Al tratarse de una eSIM sin número de teléfono asociado, el servicio se centra únicamente en el acceso a Internet, algo que encaja con los hábitos actuales de uso del móvil, donde buena parte de la comunicación pasa por aplicaciones y servicios online.

Qué es DataOnly y a quién va dirigida

DataOnly es, en esencia, una tarjeta SIM virtual de prepago que solo incluye datos móviles, sin llamadas ni SMS, y que se instala directamente en el móvil compatible mediante un código QR. No es una oferta pensada para clientes españoles de la compañía, sino para personas que visitan España desde otros países y necesitan una solución sencilla y rápida para conectarse.

La teleco ha explicado que esta fórmula busca evitar los trámites habituales al aterrizar en un nuevo destino: buscar un punto de venta, hacer cola en una tienda, presentar documentación o enfrentarse a posibles barreras idiomáticas. Con la eSIM, todo el proceso se resuelve a través de Internet, antes o después de llegar al país.

El público objetivo lo forman, sobre todo, turistas que vienen unos días, estudiantes en estancias temporales o profesionales que viajan por trabajo y que dependen de una conexión estable para moverse por la ciudad, consultar mapas, trabajar en remoto o mantener el contacto con su entorno y seguir consejos para viajar con tu iPhone. Al no incluir número de teléfono, la propuesta se adapta a quienes ya utilizan aplicaciones de mensajería y videollamadas para comunicarse.

Con este planteamiento, Vodafone se posiciona como proveedor de conectividad para el ecosistema turístico, dentro de un contexto en el que el acceso a Internet se considera prácticamente un servicio básico para cualquier viaje, desde reservar un alojamiento hasta pedir un coche de alquiler o acceder a contenidos de ocio en streaming.

Contratación 100% digital y activación con código QR

Uno de los elementos diferenciales de DataOnly es que todo el proceso de alta se realiza de forma digital, sin necesidad de tarjeta física. El usuario accede a la página web específica del servicio, selecciona el plan que mejor encaja con la duración de su estancia, realiza el pago online y, en cuestión de minutos, recibe en su correo electrónico el código QR necesario para activar la eSIM.

Para empezar a utilizar la conexión, basta con que el viajero escanee ese código QR con un smartphone compatible con eSIM. El dispositivo descargará el perfil y habilitará la línea de datos inmediatamente, sin esperas ni pasos adicionales. Este sistema permite llegar al destino con la conectividad prácticamente resuelta, o activarla nada más aterrizar desde el propio aeropuerto.

Además, Vodafone ha introducido un margen de flexibilidad interesante: la eSIM no tiene por qué activarse justo en el momento de la compra. El cliente dispone de hasta 60 días para poner en marcha el servicio, lo que facilita que la adquisición se haga con antelación al viaje, sin miedo a perder días de uso si se compra demasiado pronto.

Este enfoque totalmente online entronca con la tendencia del sector, donde la contratación de servicios digitales antes de iniciar el viaje se ha vuelto algo habitual. Para el usuario, supone evitar desplazamientos a tiendas, horarios comerciales y papeleo; para la operadora, significa poder ofrecer un servicio escalable a un volumen elevado de turistas sin depender tanto de la red física de establecimientos.

Planes y precios de la eSIM DataOnly

Vodafone España ha configurado la oferta de DataOnly en función de dos variables clave: la duración de la estancia y la cantidad de datos que puede necesitar el viajero, como comparan los mejores planes de eSIM globales. De este modo, los planes buscan cubrir desde escapadas muy cortas hasta visitas de alrededor de un mes.

En el catálogo principal de tarifas, orientado a estancias en España, se incluyen las siguientes opciones de prepago, todas ellas con acceso a la red 5G de la compañía y sin tope diario de consumo:

25 GB durante 3 días por 10 euros , pensados para escapadas muy breves o fines de semana largos.

, pensados para escapadas muy breves o fines de semana largos. 35 GB durante 7 días por 15 euros , adecuada para vacaciones de una semana o viajes de trabajo cortos.

, adecuada para vacaciones de una semana o viajes de trabajo cortos. 75 GB durante 15 días por 23 euros , destinada a quienes pasan dos semanas en el país y requieren un volumen de datos mayor.

, destinada a quienes pasan dos semanas en el país y requieren un volumen de datos mayor. 140 GB durante 30 días por 42 euros, orientada a estancias de hasta un mes, como cursos intensivos, teletrabajo temporal o vacaciones prolongadas.

Además de estos planes, la operadora ha diseñado alternativas que amplían el uso de los datos a la Unión Europea, e incluso opciones similares a un plan de datos global, manteniendo la filosofía de prepago y sin necesidad de firmar compromisos a largo plazo. Así, algunos paquetes permiten utilizar la franquicia de gigas tanto en España como en otros países europeos, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada tarifa.

En todos los casos, la compañía remarca que no se aplican límites diarios de consumo dentro del bono contratado. Es decir, el usuario puede gastar sus gigas como prefiera, ya sea concentrando el uso en pocos días con un consumo intensivo de vídeo en streaming o repartiendo la navegación de forma más equilibrada a lo largo de toda la estancia.

Conectividad 5G y cobertura en España y Europa

El servicio DataOnly se apoya en la infraestructura 5G de Vodafone en España, lo que permite ofrecer velocidades de descarga y subida elevadas y mejorar la experiencia en aplicaciones que requieren gran ancho de banda, como la reproducción de vídeo en alta definición, las videollamadas o el uso de herramientas colaborativas en la nube.

Para el visitante extranjero, esto se traduce en la posibilidad de utilizar el móvil casi igual que en su país de origen, sin tener que depender de redes WiFi públicas o de conexiones inestables. La eSIM permite además que el teléfono conserve la línea principal del usuario (si su dispositivo lo admite) y, al mismo tiempo, disponga de una segunda línea de datos local que puede priorizar para navegar.

Vodafone también subraya que determinadas tarifas de DataOnly incluyen uso en otros países europeos, de acuerdo con las políticas de cada plan. Esto puede resultar útil para quienes combinan varios destinos en un mismo viaje o tienen previsto moverse por diferentes puntos de la Unión Europea, siempre y cuando se revisen las condiciones de la modalidad contratada.

Con la inclusión de cobertura en Europa en algunos paquetes y el soporte de atención al cliente asociado al servicio, la compañía busca reforzar su papel como aliado tecnológico del sector turístico y de los viajeros internacionales, que a menudo valoran tanto la calidad de la red como la facilidad para resolver dudas o incidencias durante su estancia.

En conjunto, DataOnly se presenta como una solución de prepago flexible y totalmente digital para conectarse a Internet al visitar España, que intenta responder a la demanda creciente de conectividad inmediata sin atarse a contratos ni depender de tarjetas físicas, aprovechando al máximo las capacidades de las eSIM y de las redes 5G actuales.