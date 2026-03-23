Viajar al extranjero y seguir conectado al móvil sin dejarse un dineral en la factura es una de las grandes preocupaciones de muchos usuarios. El auge de las tarjetas eSIM específicas para viajes ha abierto un nuevo mercado en el que hasta ahora dominaban las empresas digitales especializadas, pero en el que los grandes operadores empiezan a moverse con fuerza.

En este contexto, Vodafone España ha decidido dar un paso adelante con el lanzamiento de Vodafone Travel eSIM, una solución de roaming online pensada para cualquier viajero, sea o no cliente de la compañía. La propuesta llega acompañada de una renovación de los bonos de datos de roaming tradicionales, lo que refuerza la estrategia del operador en un segmento que vuelve a crecer con fuerza tras la pandemia.

Un mercado de eSIM de viaje en pleno crecimiento

El negocio de las eSIM para viajes internacionales se ha convertido en uno de los pocos nichos de las telecomunicaciones que crece a doble dígito. Fuentes del sector estiman que en España se comercializarán alrededor de cuatro millones de eSIM de viaje en un solo año, impulsadas por la necesidad de seguir conectado fuera del país sin depender de redes WiFi públicas ni de tarifas de itinerancia caras.

Hasta hace poco, este mercado estaba dominado por firmas como Holafly, Airalo o servicios ligados a otras plataformas, como Revolut o Saily (del grupo NordVPN). Todas ellas se han especializado en ofrecer paquetes de datos para destinos concretos mediante una eSIM que se descarga y se activa desde el móvil. Ahora, los grandes operadores españoles han decidido competir en ese mismo terreno, con movimientos recientes de Movistar (eSIM Flag), Orange (Orange Travel) y, más recientemente, Vodafone.

Para las operadoras, el interés es evidente: a los ingresos del roaming clásico se suman los de estas nuevas soluciones digitales. En el mercado doméstico español, los operadores registraron unos 370 millones de euros en ingresos por itinerancia internacional en el último ejercicio con datos oficiales, en un contexto en el que el tráfico de datos en roaming se ha multiplicado por cuatro desde 2019.

En el caso de España, además, el negocio se multiplica porque confluyen los turistas que viajan al extranjero y los viajeros que llegan al país. Ambos colectivos pueden recurrir tanto a las eSIM de viaje como a los bonos de roaming de los operadores, lo que explica que compañías como Vodafone estén apostando fuerte por este tipo de soluciones.

Qué es Vodafone Travel eSIM y a quién va dirigida

Vodafone Travel eSIM es, en esencia, una tarjeta SIM virtual para roaming de datos que se contrata y se activa exclusivamente por Internet. No requiere tarjeta física ni visitas a una tienda: basta con seguir el proceso en la web o en la aplicación específica y escanear el código QR en un móvil compatible para empezar a navegar.

Uno de los puntos más llamativos es que se trata de un servicio abierto a cualquier usuario, independientemente de su operador actual. Es decir, no hace falta tener una línea móvil con Vodafone para poder comprar y utilizar estos bonos de conectividad internacional, algo que sitúa al operador en el mismo terreno de juego que las plataformas digitales especializadas.

La eSIM se instala en el teléfono como línea de datos adicional, lo que permite mantener el número principal para llamadas y SMS con el operador habitual. Esta doble configuración es especialmente útil para viajeros que necesitan seguir recibiendo códigos SMS, mensajes bancarios o llamadas de trabajo y, a la vez, quieren usar datos a un precio más ajustado en el extranjero.

Además, el servicio está diseñado para admitir tethering o zona WiFi, de manera que es posible compartir la conexión con otros dispositivos o con los compañeros de viaje. Para grupos pequeños o familias, esta opción puede reducir el coste frente a contratar varias soluciones de datos por separado al viajar con tu iPhone.

Precios, destinos y tipos de bonos disponibles

La propuesta de Vodafone Travel eSIM se basa en bonos configurables según país, región, volumen de datos y duración. El usuario puede elegir si quiere una eSIM válida solo para un destino concreto o un plan regional que cubra varios países durante el mismo viaje.

En destinos muy demandados como las Islas Maldivas, la compañía anuncia opciones desde 6 euros, pensadas para estancias cortas con un consumo de datos moderado. Para zonas más amplias, como América Latina, Asia, América del Norte o África, los planes arrancan en torno a los 7 euros, con variaciones en función del número de días y de los gigas incluidos.

En algunos casos, también se detallan paquetes concretos por país. Por ejemplo, para República Dominicana se ofrecen opciones que parten de unos 19 euros por un paquete básico de varios gigas y una validez de alrededor de diez días, mientras que las propuestas más completas pueden incluir hasta 50 GB durante 30 días por importes sensiblemente mayores.

El patrón se repite en regiones como Asia, donde se contemplan bonos que van desde ofertas más económicas con pocos gigas y siete días de uso, hasta opciones de mayor duración, alrededor de un mes, con un volumen de datos superior para quienes necesitan conectividad intensiva en varios países.

Todo el proceso, desde la selección del destino hasta el pago y la activación, se realiza de forma totalmente online. Una vez completada la compra, el usuario recibe las instrucciones y el código QR para instalar la eSIM en su dispositivo, sin necesidad de esperar envíos ni realizar trámites adicionales.

Funcionamiento práctico y ventajas de la eSIM frente a la SIM física

El funcionamiento es el habitual en este tipo de servicios: el viajero contrata el bono de datos de Vodafone Travel eSIM, instala la eSIM en su móvil y configura qué línea utilizar para datos y cuál para voz. De esta forma puede seguir atendiendo llamadas en su número de siempre, mientras usa los datos de la eSIM para navegar.

Una diferencia clave frente a la compra de una SIM local en el país de destino es que no es necesario cambiar de tarjeta ni perder cobertura en el número principal. Esto evita complicaciones, sobre todo para quienes necesitan verificar accesos a servicios online mediante SMS o no quieren ir cambiando de número en aplicaciones de mensajería.

La naturaleza digital del servicio también simplifica la gestión: la eSIM puede añadirse o eliminarse desde los ajustes del propio teléfono, sin trámites físicos. Muchas de estas tarjetas virtuales se eliminan automáticamente o dejan de tener utilidad al expirar el periodo contratado, por lo que el usuario puede instalar nuevas eSIM de viaje en cada desplazamiento sin acumular plásticos ni tarjetas inservibles.

Al estar respaldada por la infraestructura internacional del grupo Vodafone, la compañía busca garantizar una cobertura amplia en los países incluidos y una experiencia de usuario homogénea. Aunque la calidad real de la conexión dependerá de las redes locales con las que se interconecte en cada destino, el planteamiento pasa por ofrecer una alternativa estructurada y reconocible frente a otros proveedores globales.

Bonos de roaming diarios para clientes de Vodafone

Paralelamente al lanzamiento de Vodafone Travel eSIM, la operadora ha renovado sus bonos de roaming tradicionales para clientes de contrato y prepago. El objetivo es ofrecer cuatro modalidades diarias para más de 20 destinos internacionales, con diferentes combinaciones de precio y datos.

Los clientes pueden activar un bono de 3 euros al día con 3 GB de datos para viajar por Estados Unidos continental, Hawái y Alaska. Es una de las opciones más agresivas respecto a los precios que se veían hace algunos años en esos destinos, donde el consumo de datos podía disparar rápidamente la factura.

La siguiente modalidad ofrece 1 GB al día por 5 euros en países como China, Egipto, India, Georgia, Azerbaiyán, Argelia, Vietnam, Malasia, Jordania y Túnez, cubriendo así una mezcla de destinos turísticos y mercados emergentes donde cada vez hay más movimiento de viajeros.

Para quienes se desplacen a Argentina, Colombia, Uruguay, Senegal, Camerún, Benín, Bosnia, Montenegro o Pakistán, se contempla un bono de 10 euros al día con 1 GB. Aunque la capacidad en gigas es similar a la anterior, el precio sube por tratarse de mercados con condiciones de interconexión distintas.

Por último, el paquete más amplio es el de 15 euros al día con 2 GB, orientado a destinos como Australia, Brasil, Canadá, Filipinas, Marruecos o República Dominicana, entre otros. Está pensado para quienes necesitan un uso más intensivo de datos en lugares donde el coste mayorista del roaming sigue siendo elevado.

Roaming incluido en la UE y ventajas adicionales

Estos nuevos bonos se suman a la política de roaming sin coste adicional dentro de la Unión Europea que Vodafone, como el resto de operadores españoles, aplica en cumplimiento de la normativa europea conocida como «Roaming Like At Home». Esto incluye países del Espacio Económico Europeo y, en el caso de la compañía, también se extiende a Islandia, Liechtenstein, Noruega, Moldavia y Ucrania.

Más allá del ámbito comunitario, Vodafone mantiene acuerdos específicos que permiten disponer de roaming incluido en algunas tarifas en destinos como Reino Unido, Suiza y Turquía. En determinados planes de contrato con datos móviles ilimitados, la conectividad también se extiende a Estados Unidos, Alaska y Hawái sin coste adicional, lo que da cierto margen a quienes viajan con frecuencia a estos mercados.

La combinación de roaming europeo sin recargos, bonos de datos diarios para países concretos y la nueva eSIM para cualquier usuario dibuja un catálogo más flexible que el que se ofrecía antes de la pandemia, cuando las opciones se reducían en muchos casos a pagar tarifas estándar más elevadas o a recurrir a soluciones de terceros poco integradas con el operador.

Todo ello se enmarca en una estrategia más amplia con la que Vodafone intenta cubrir tanto las necesidades de clientes propios que viajan fuera de Europa como las de quienes, sin pertenecer a la base de clientes del operador, buscan una alternativa digital rápida para tener datos móviles en el extranjero.

En conjunto, la llegada de Vodafone Travel eSIM y la actualización de los bonos de roaming sitúan a la operadora en una posición más competitiva en el mercado de la conectividad en viaje, donde el usuario dispone ahora de más combinaciones posibles: desde seguir usando su tarifa europea habitual hasta contratar una eSIM independiente solo para datos en destinos lejanos. La elección final dependerá del tipo de viaje, del consumo previsto y de la comodidad que cada persona busque a la hora de mantenerse conectada fuera de España.