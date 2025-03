Apple sigue mejorando la experiencia del Apple Watch con cada nueva versión de watchOS, introduciendo funciones que optimizan su uso diario. Con la próxima actualización watchOS 11.4, cuya versión RC llegó en el día de ayer, la compañía californiana ha decidido abordar una de las limitaciones que más afectaban a los usuarios: la imposibilidad de hacer sonar la alarma cuando el dispositivo estaba en modo silencioso. Esta pequeña pero útil mejora puede marcar una gran diferencia en la rutina de muchos.

Un cambio necesario en la gestión de alarmas en el Apple Watch

Actualmente, si el Apple Watch está configurado en modo silencioso, las alarmas solo emiten una vibración háptica, lo que en algunos casos puede no ser suficiente para despertar al usuario. Con la nueva actualización, la alarma podrá emitir sonido aunque el reloj esté en silencio, asegurando así que el usuario no se quede dormido por depender únicamente de la vibración. Si quieres saber más sobre cómo configurar alarmas en tu dispositivo, consulta este artículo sobre la gestión de alarmas en el Apple Watch.

Según las notas oficiales de la versión Release Candidate (RC) de watchOS 11.4, Apple ha introducido una nueva opción que permitirá a las alarmas de despertador romper el modo silencioso. Esta función no está activada por defecto, sino que podrá configurarse manualmente desde la app de alarmas del reloj. Para ajustar esta nueva opción, los usuarios deberán dirigirse a la aplicación de alarma en su Apple Watch, seleccionar una alarma existente o crear una nueva y activar la opción que permite que la alarma suene aunque el reloj esté en silencio. De esta manera, Apple brinda mayor control a los usuarios, permitiéndoles escoger la mejor configuración según sus necesidades.

Un problema común que finalmente se soluciona en watchOS 11.4

El modo silencioso es una de las configuraciones más utilizadas en el Apple Watch, ya que evita que el reloj emita sonidos innecesarios en reuniones, clases o durante la noche. Sin embargo, este ajuste tenía una gran limitación: las alarmas también se silenciaban, lo que significaba que algunos usuarios no se despertaban si la vibración no era suficiente para alertarlos. Este problema ha sido señalado por la comunidad de usuarios desde hace mucho tiempo. De hecho, en otros dispositivos de Apple, como el iPhone, las alarmas suenan independientemente de si el dispositivo está en silencio o no. Con esta actualización, el Apple Watch adoptará un enfoque similar, permitiendo a los usuarios decidir si su alarma debe ser audible incluso cuando el reloj esté en modo silencioso.

Disponibilidad y otras novedades

watchOS 11.4 ya está en su fase Release Candidate, lo que significa que la versión final está a punto de ser lanzada al público. Según las previsiones, la actualización debería estar disponible para todos los Apple Watch compatibles a principios de abril.

Además de la mejora en la gestión de alarmas, esta nueva versión del sistema operativo introduce otras optimizaciones, como el soporte mejorado para robots aspiradores compatibles con Matter y la resolución de algunos errores relacionados con la selección de carátulas del reloj. Esta actualización continúa refinando la experiencia de usuario del Apple Watch, añadiendo pequeñas pero significativas mejoras que lo convierten en un dispositivo más útil y versátil.