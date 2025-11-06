Apple ha lanzado la primera beta para desarrolladores de watchOS 26.2 e iOS 26.2, y aunque se trata de una actualización menor a primera vista, introduce un cambio importante en la función “Sleep Score”, una de las herramientas más valoradas por los usuarios del Apple Watch para monitorizar la calidad del sueño que se introdujo con la llegada de watchOS 26 el pasado mes de septiembre.

Un cambio sutil pero clave en la interpretación del descanso

Con esta versión, Apple ha redefinido las categorías de puntuación que determinan cómo dormimos, adaptándolas a sensaciones más realistas. Hasta ahora, muchos usuarios se encontraban con puntuaciones “excelentes” incluso tras noches de sueño irregular, lo que generaba confusión y restaba utilidad al indicador.

La nueva escala, que pasa a tener etiquetas más coherentes, queda así:

Muy baja : 0–40 (antes 0–29)

: 0–40 (antes 0–29) Baja : 41–60 (antes 30–49)

: 41–60 (antes 30–49) Aceptable : 61–80 (antes 50–69)

: 61–80 (antes 50–69) Alta : 81–95 (antes 70–89)

: 81–95 (antes 70–89) Muy alta: 96–100 (antes “Excelente”)

Apple ha eliminado el término “Excelente” para mantener consistencia con las demás categorías y evitar interpretaciones demasiado optimistas.

Aunque pueda parecer un simple ajuste de nombres y números, esta modificación busca reflejar mejor cómo las personas se sienten realmente tras una noche de mal descanso. Por ejemplo, alguien que duerme solo cinco o seis horas puede seguir recibiendo una puntuación alta en la versión actual, algo que Apple reconoce como poco realista.

Con esta actualización, los usuarios obtendrán una lectura más precisa y coherente del sueño, lo que puede ayudarles a detectar hábitos poco saludables y mejorar su descanso de forma sostenida.

Así calcula Apple el “Sleep Score” en watchOS 26

La función de puntuación del sueño fue introducida con watchOS 26 y se basa en tres factores principales:

Duración del sueño (hasta 50 puntos)

(hasta 50 puntos) Hora de acostarse (hasta 30 puntos)

(hasta 30 puntos) Interrupciones nocturnas (hasta 20 puntos)

El objetivo no es tanto ofrecer un diagnóstico médico, sino una visión global de los patrones de sueño y su evolución a lo largo del tiempo.

Apple continúa reforzando su estrategia de bienestar con el Apple Watch como pieza central. watchOS 26.2 e iOS 26.2 no solo mejoran la precisión del seguimiento del sueño, sino que consolidan el compromiso de la compañía con la salud preventiva y la autopercepción realista del descanso.

La función está disponible en todos los modelos compatibles con watchOS 26, y los cambios se aplican automáticamente tras la actualización, que estará disponible para todos los usuarios en un par de meses, cuando el periodo de betas finalice.