Apple ha dado el siguiente paso en el desarrollo de su software para relojes con el lanzamiento de watchOS 26.4 RC, la versión candidata a ser la definitiva que se pone en manos de quienes participan en los programas de prueba. Este movimiento anticipa la llegada inminente de la actualización para el público general, siempre que en estos últimos días no aparezca ningún fallo grave que obligue a retrasarla.

El ciclo de actualizaciones 26.4 se ha caracterizado por ser más discreto en cuanto a grandes funciones visibles, pero muy intenso en correcciones de errores, mejoras de estabilidad y ajustes internos. En el caso concreto de watchOS 26.4, Apple ha aprovechado para afinar el seguimiento del sueño con una nueva métrica, mantener la coherencia con el resto del ecosistema y rematar detalles antes de cerrar la versión que llegará a todos los Apple Watch compatibles en España y el resto de Europa.

La etiqueta RC, de Release Candidate, indica que nos encontramos ante una compilación que Apple considera lo bastante madura como para convertirse, con pocos o ningún cambio, en la versión que se distribuirá de forma masiva. Esta fase llega después de varias betas previas para desarrolladores y testers, que ya han ido depurando la mayoría de problemas de rendimiento, autonomía o conectividad.

Instalar una RC en el Apple Watch supone, en la práctica, usar una versión casi final, pero todavía abierta a ajustes. La compañía de Cupertino se reserva la opción de lanzar una segunda candidata (una hipotética watchOS 26.4 RC2) si en estos días detecta errores importantes relacionados, por ejemplo, con sincronización con el iPhone, fallos en notificaciones, mediciones de salud poco fiables o cierres inesperados de apps.

Para acceder a esta compilación, los desarrolladores y usuarios inscritos en el programa de betas pueden descargarla de forma habitual desde la app del Apple Watch en el iPhone, entrando en la sección de actualización de software. El acceso continúa limitado a cuentas registradas, mientras que la versión definitiva será la que llegue vía OTA a todos los usuarios sin necesidad de estar en ningún programa de pruebas.

En este contexto, el objetivo principal de Apple con watchOS 26.4 RC es confirmar, en un entorno más amplio, que no aparecen efectos secundarios indeseados: aumentos anómalos en el consumo de batería, desconexiones esporádicas del Bluetooth, fallos al registrar entrenos o incidencias con los datos de salud, algo especialmente sensible para muchos usuarios europeos que usan el reloj como referencia diaria de actividad.

Qué es exactamente watchOS 26.4 RC y por qué importa

La etiqueta RC, de Release Candidate, indica que nos encontramos ante una compilación que Apple considera lo bastante madura como para convertirse, con pocos o ningún cambio, en la versión que se distribuirá de forma masiva. Esta fase llega después de varias betas previas para desarrolladores y testers, que ya han ido depurando la mayoría de problemas de rendimiento, autonomía o conectividad.

Instalar una RC en el Apple Watch supone, en la práctica, usar una versión casi final, pero todavía abierta a ajustes. La compañía de Cupertino se reserva la opción de lanzar una segunda candidata (una hipotética watchOS 26.4 RC2) si en estos días detecta errores importantes relacionados, por ejemplo, con sincronización con el iPhone, fallos en notificaciones, mediciones de salud poco fiables o cierres inesperados de apps.

Para acceder a esta compilación, los desarrolladores y usuarios inscritos en el programa de betas pueden descargarla de forma habitual desde la app del Apple Watch en el iPhone, entrando en la sección de actualización de software. El acceso continúa limitado a cuentas registradas, mientras que la versión definitiva será la que llegue vía OTA a todos los usuarios sin necesidad de estar en ningún programa de pruebas.

En este contexto, el objetivo principal de Apple con watchOS 26.4 RC es confirmar, en un entorno más amplio, que no aparecen efectos secundarios indeseados: aumentos anómalos en el consumo de batería, desconexiones esporádicas del Bluetooth, fallos al registrar entrenos o incidencias con los datos de salud, algo especialmente sensible para muchos usuarios europeos que usan el reloj como referencia diaria de actividad.

Novedad clave en salud: Average Bedtime para entender mejor tus horas de sueño

La incorporación más clara en watchOS 26.4 RC es una nueva métrica de sueño llamada Average Bedtime, que se traduce como la hora media a la que te acuestas. El Apple Watch lleva tiempo registrando cuándo te vas a la cama y cuánto duermes, pero ahora esa información se condensa en un indicador que busca mostrar de forma sencilla si mantienes una rutina estable o si tu horario nocturno se ha ido desordenando con el paso de las semanas.

Esta métrica aparece vinculada con la app Salud del iPhone, donde se concentra el histórico de datos. En lugar de tener que revisar día a día a qué hora te acostaste, el sistema calcula una tendencia general que puede ayudar a detectar, por ejemplo, si entre semana te vas a la cama mucho antes que los fines de semana, o si de manera progresiva estás retrasando tu hora habitual de dormir.

Conviene tener presente que se trata de un indicador orientativo, no de una herramienta diagnóstica. Una media puede enmascarar comportamientos irregulares: varios días acostándote muy pronto y otros muy tarde pueden dar como resultado un valor “normal”, aunque tu descanso sea poco constante. Además, la fiabilidad del dato depende de que lleves el reloj puesto durante la noche, tengas bien configurado el modo Sueño y no lo cargues precisamente a las horas en las que deberías estar durmiendo.

Aun con estas limitaciones, Average Bedtime puede ser útil para las personas que en España y Europa están intentando mejorar su higiene del sueño, ya sea por motivos de salud, trabajo a turnos o simplemente por querer cuadrar mejor el equilibrio entre descanso y vida social. La combinación de esta métrica con otras ya presentes, como las fases de sueño o la duración total, ofrece un cuadro más completo de los hábitos nocturnos.

Desde el punto de vista de Apple, esta novedad encaja con la estrategia de seguir reforzando las capacidades de monitorización de salud del Apple Watch mediante pequeños pasos: ajustes de métricas, nuevos gráficos y formas más claras de presentar los datos. No es una función espectacular a primera vista, pero sí un refinamiento que puede marcar la diferencia a largo plazo para quienes consultan el apartado de sueño con frecuencia.

Compatibilidad y requisitos para instalar watchOS 26.4 RC

En cuanto a dispositivos, watchOS 26 mantiene la misma línea que versiones anteriores de la plataforma. La RC de watchOS 26.4 se puede instalar en relojes desde Apple Watch Series 6 en adelante, incluyendo los modelos SE y las variantes Ultra, siempre que estén emparejados con un iPhone compatible y actualizado.

En el lado del teléfono, Apple exige disponer como mínimo de un iPhone 11 o posterior, o bien un iPhone SE de segunda generación o superior, ejecutando una versión actual de iOS 26. Esta condición se mantiene también en la RC, por lo que quienes tengan un iPhone más antiguo o un Apple Watch fuera de esa lista no podrán acceder a la nueva compilación.

En el entorno europeo no se esperan diferencias de compatibilidad significativas frente a otros mercados, más allá de las funciones reguladas por normativas específicas en materia de salud o de conectividad inalámbrica. La disponibilidad de watchOS 26.4 RC se gestiona de forma global a través de los perfiles de beta, por lo que cualquier tester en España, Francia, Alemania o el resto de la Unión Europea debería ver la actualización al mismo tiempo.

Antes de instalar la RC, es recomendable comprobar que el Apple Watch tiene suficiente batería y espacio libre, que el iPhone está conectado a una red Wi‑Fi estable y que no dependes del reloj para tareas absolutamente críticas en tu día a día. Aunque la RC suela ser bastante estable, Apple sigue considerándola una versión de prueba.

Si todo va según lo previsto y no aparecen incidencias graves en esta última fase, la versión pública de watchOS 26.4 seguirá este mismo marco de compatibilidad y se distribuirá como una actualización más dentro de Ajustes, sin necesidad de estar inscrito en ningún programa de test.

Un ciclo 26.4 centrado en estabilidad y pequeños ajustes en el ecosistema

Aunque el foco aquí está en watchOS 26.4 RC, la compañía ha seguido una estrategia coordinada con el resto de plataformas del ecosistema 26.4, como tvOS o visionOS. En todos los casos, la sensación general entre probadores es que Apple ha priorizado arreglar fallos, consolidar el rendimiento y pulir detalles, por encima de introducir grandes cambios disruptivos.

Las distintas betas que han ido saliendo hasta llegar a esta RC han traído modificaciones menores y mejoras internas, más que funciones llamativas. Poco a poco se han corregido problemas de rendimiento, cierres inesperados de aplicaciones, pequeños errores de interfaz y situaciones puntuales en las que la batería del Apple Watch se agotaba más rápido de lo normal.

En el caso concreto de watchOS, la compañía parece haber puesto especial cuidado en que las funciones de salud, entreno y notificaciones, que son el corazón del uso diario del reloj, se comporten de forma sólida. Es un enfoque bastante habitual en ciclos en los que Apple prepara cambios más ambiciosos para versiones posteriores y aprovecha estas iteraciones intermedias para reforzar los cimientos.

Además, la RC sirve para comprobar en un volumen de dispositivos mayor si hay conflictos con apps de terceros, servicios de pago, notificaciones de mensajería o complicaciones de esferas que dependen de datos en tiempo real. En Europa, donde la fragmentación de operadores y bancos es alta, este tipo de pruebas resulta especialmente relevante.

Lo que ocurra en estos días con watchOS 26.4 RC será clave para que Apple termine de ajustar detalles. Si el feedback de desarrolladores y beta testers se mantiene razonablemente tranquilo, la compañía tiene vía libre para dar por cerrada la versión y empezar a centrar esfuerzos en el siguiente ciclo de actualizaciones.

Calendario previsto y recomendaciones para probadores de watchOS 26.4 RC

El despliegue de watchOS 26.4 RC llega en una fase final del ciclo de pruebas, lo que apunta a que la actualización pública podría estar a solo unos días de distancia. Siguiendo el patrón de lanzamientos recientes de Apple, la versión definitiva suele llegar dentro de la semana posterior a la RC, salvo que se detecte un fallo crítico que obligue a frenar la maquinaria y lanzar una segunda candidata.

Quienes ya están en el programa de betas pueden instalar la RC desde el propio reloj, pero conviene actuar con cierta prudencia. Si dependes del Apple Watch para recibir avisos importantes, gestionar citas, controlar entrenos o hacer pagos en el día a día, instalar una compilación que sigue siendo de prueba conlleva un mínimo margen de riesgo, por pequeño que sea.

En el caso de usuarios que tengan varios dispositivos, puede tener más sentido mantener la RC en un reloj secundario y dejar el principal en la última versión estable. De esta forma se puede probar la nueva métrica de sueño y el resto de ajustes sin comprometer el uso cotidiano. Esta estrategia es relativamente habitual entre desarrolladores y entusiastas que necesitan garantizar que al menos un dispositivo permanece en un estado totalmente estable.

Si durante estos días Apple detecta errores de peso en watchOS 26.4 RC, no sería extraño que apareciera una actualización incremental con una nueva compilación, corrigiendo esos puntos concretos antes de abrir el grifo al público general. Y si no hay rastro de incidencias destacadas, la RC se convertirá, prácticamente tal cual, en la versión que llegará vía OTA a todos los usuarios.

Para la mayoría de propietarios de un Apple Watch en España y el resto de Europa, lo relevante será que, cuando salte la notificación de actualización, se encontrarán con un watchOS 26.4 centrado en mejorar la experiencia diaria, con especial atención al sueño y a la estabilidad general, más que en cambios que transformen por completo el uso del reloj.

Con todo lo que se ha visto en las distintas betas y en esta RC, watchOS 26.4 se perfila como una de esas versiones que pasan algo desapercibidas en titulares pero que pueden marcar la diferencia a medio plazo: menos errores, mejor comportamiento de la batería, métricas de sueño más claras y un ecosistema algo más sólido son ingredientes que, sin llamar la atención, terminan por hacer que el Apple Watch resulte más fiable y cómodo en el día a día de los usuarios europeos.