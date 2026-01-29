What The Golf para iPhone es uno de esos juegos que te desmontan cualquier idea previa sobre lo que debería ser el golf. En lugar de hoyos serios y reglas estrictas, te encuentras con un festival de niveles absurdos, físicas disparatadas y referencias a otros videojuegos que hacen que cada partida sea una sorpresa. Si estás aquí es porque quieres una guía a fondo para sacarle todo el jugo al juego y, de paso, cazar todos los logros, incluidos esos logros ocultos que tanto se resisten.

A lo largo de esta guía vas a encontrar explicaciones detalladas de la jugabilidad, trucos para avanzar por el mundo central, consejos para el contenido diario y, sobre todo, una sección específica centrada en los logros secretos y los terminales de registro, que son uno de los mayores quebraderos de cabeza para quienes buscan completar el juego al 100 %. También hablaremos de ese misterioso último logro del que apenas hay información y te daremos pistas y métodos para que no se te quede nada en el tintero. Vamos allá con What The Golf iPhone: guía completa.

Cómo funciona What The Golf en iPhone: mecánicas básicas y estructura

Lo primero que hay que tener claro es que What The Golf en iPhone no es un juego de golf al uso. La mecánica principal consiste en arrastrar el dedo para marcar la potencia y la dirección del lanzamiento, pero casi nunca estás lanzando solo una pelota: a veces sales disparado tú mismo, otras el palo, otras la bandera e incluso objetos completamente absurdos que no tienen nada que ver con el golf.

El juego está estructurado en un gran mundo central que funciona como hub. Desde esa especie de laboratorio o entorno principal vas accediendo a pequeños grupos de niveles. Cada zona suele tener su propia temática y sus propias bromas: parodias de otros juegos, físicas cambiadas o reglas totalmente locas que te obligan a adaptarte en segundos.

Una característica importante es que muchos niveles tienen variantes adicionales o desafíos extra. No basta con superar el hoyo básico, sino que se desbloquean versiones alternativas con condiciones especiales, como completar el nivel con menos golpes, esquivar obstáculos nuevos o hacer cosas aparentemente contrarias a la lógica del golf. Ir completando estas variantes es crucial si quieres acercarte al 100 % de logros.

En iPhone, el control táctil hace que el juego sea muy accesible, pero también implica que la precisión depende mucho del gesto. Cuando busques tiempos rápidos o tengas que superar desafíos con margen mínimo, te conviene repetir varias veces el mismo nivel para memorizar dónde soltar el dedo, qué potencia funciona mejor y cómo reaccionan las físicas en ese escenario concreto.

Además, ten presente que la versión para iPhone suele recibir eventos y ajustes relacionados con Apple Arcade y actualizaciones periódicas. Esto puede afectar al contenido diario y, en algunas ocasiones, a la forma en que se presentan ciertos desafíos o logros, así que conviene mantener el juego siempre actualizado desde la App Store.

El mundo central y los terminales de registro: cómo explorarlo todo

El llamado “overworld” o mundo central de What The Golf es mucho más que un menú bonito. Es un escenario completamente jugable, lleno de secretos, rutas alternativas y, lo que interesa a quienes quieren completarlo al 100 %, terminales de registro repartidos por todas partes. Estos terminales son pequeñas estaciones o paneles de control que puedes activar y que cuentan para un logro específico.

Uno de los problemas más habituales es que, al avanzar por la historia, el jugador tiene la sensación de haber explorado cada zona varias veces, pero siempre falta algún terminal de registro escondido. Hay usuarios que han invertido horas recorriendo el mundo principal de arriba abajo, con la sensación de que ya han pasado por todos los rincones al menos una docena de veces, y aun así siguen sin completar el logro asociado a golpear todos los terminales.

Para no caer en esa frustración, es recomendable abordar el overworld con una mentalidad casi de juego de exploración. Fíjate bien en pasillos laterales, ramificaciones del camino principal, zonas aparentemente decorativas y pequeños accesos que pueden quedar medio ocultos por la cámara o por la propia estructura del nivel. A menudo, los terminales difíciles de encontrar están en lugares que en su momento atravesaste deprisa, centrándote solo en llegar al siguiente grupo de niveles.

Un truco que ayuda bastante es recorrer el mundo central siguiendo un patrón sistemático. Por ejemplo, empieza por una punta del mapa y avanza siempre hacia la misma dirección, explorando cada bifurcación hasta el final antes de volver al camino principal. Al hacerlo de forma metódica en vez de ir dando vueltas sin orden, reduces mucho la posibilidad de pasar por alto un terminal escondido detrás de un giro o al final de un pequeño corredor.

Tampoco descartes que algunos terminales de registro se encuentren cerca de zonas temáticas que ya dabas por cerradas. En ocasiones, tras completar cierto conjunto de niveles, se desbloquean ligeras variaciones en el entorno del mundo central: puertas que se abren, caminos secundarios que antes no estaban accesibles o detalles visuales que indican que puedes interactuar con una zona concreta. Volver atrás con calma después de avanzar en la historia puede revelar terminales que inicialmente no estaban disponibles.

Logro de los terminales de registro: consejos para no dejarte ninguno

El logro de “golpear todos los terminales de registro” se ha convertido en uno de los más comentados entre la comunidad porque, aunque en teoría no es complicado, localizar el último terminal puede ser desesperante. Hay jugadores que se quedan con 50 logros de 53 conseguidos, con el de los terminales como uno de los pocos que faltan, pese a haber invertido varias horas en buscar por todo el mapa.

Para aumentar tus posibilidades de éxito, conviene que asumas que tu memoria del recorrido no es suficiente. Por muy seguro que estés de haber “explorado cada rincón y grieta del mundo central al menos una docena de veces”, es fácil que el diseño visual te engañe y que determinados pasillos o esquinas se te pasen por alto repetidamente. El juego está pensado precisamente para que haya elementos que solo ves cuando vas despacio y con intención de buscar.

Una buena estrategia es dividir mentalmente el laboratorio o mundo central en secciones claramente delimitadas (por ejemplo, ala izquierda, ala derecha, zona central, área superior, etc.) y dedicar tiempo a cada una, anotando mentalmente o incluso en un papel qué terminales has visto. Aunque suene exagerado para un juego tan absurdo, llevar un mínimo de “registro de los registros” te permite detectar huecos evidentes cuando revisas cada área.

Otro consejo útil es prestar atención a los terminales que están en lugares menos intuitivos. Algunos pueden encontrarse justo al final de una ruta que parece de broma o que en su momento ignoraste porque asumiste que solo estaba ahí como chiste visual. Otros pueden estar junto a zonas que ya has superado, pero a las que se accede bajando una pequeña rampa, subiendo una plataforma lateral o atravesando un pasillo que en pantalla se ve estrecho y sin importancia.

Si a pesar de todo sigues atascado, no está de más tomarte un descanso y volver más tarde con la cabeza despejada. Muchas veces, el último terminal aparece cuando dejas de buscarlo de forma obsesiva. En lugar de repetir el mismo recorrido a toda velocidad, avanza lentamente, deteniéndote a observar cualquier objeto que parezca interactivo o cualquier dispositivo que se parezca a los terminales que ya has visto anteriormente.

Logros ocultos y misterios finales del juego

Además de los logros visibles, What The Golf en iPhone incluye logros ocultos que no se muestran claramente en la interfaz hasta que los desbloqueas. Esto provoca que, al llegar a cierto punto, tengas casi todo el listado completado, pero queden varios huecos misteriosos que no sabes a qué corresponden. En algunos casos se trata de acciones muy específicas dentro de ciertos niveles; en otros, de comportamientos que el juego premia precisamente porque no son obvios.

Un ejemplo frecuente es el jugador que llega a tener 50 logros de 53 sin apenas esfuerzo adicional, solo por pasarse el juego y completar bastantes variantes. En ese punto, descubre que los logros restantes están relacionados con tareas más concretas: terminar una serie de desafíos diarios varias veces, encontrar todos los terminales de registro y un último logro secreto del que casi no hay información fiable en Internet.

Ese último logro oculto se ha convertido prácticamente en una pequeña leyenda dentro de la comunidad. Muchos usuarios comentan que no han sido capaces de encontrar detalles claros sobre cómo desbloquearlo y que, aunque han probado a repetir niveles, experimentar con acciones raras o recorrer el overworld una y otra vez, siguen sin dar con la condición exacta. La falta de documentación oficial y de guías detalladas alimenta ese halo de misterio.

Aunque no haya una descripción oficial clara, suele ocurrir en este tipo de juegos que ciertos logros secretos se desbloquean cuando cumples combinaciones de acciones muy específicas: completar todos los desafíos de una zona, superar determinados niveles sin fallo, realizar una interacción inusual con un objeto concreto, o incluso descubrir un área oculta que no forma parte del recorrido normal. Es recomendable que mantengas la curiosidad y pruebes comportamientos que, en principio, parecerían “equivocados”.

También es buena idea mantenerte atento a actualizaciones, parches y comentarios de la comunidad, porque en un título con tanto humor y tantas capas de broma como What The Golf, a veces los desarrolladores dejan pistas veladas en cambios de versión o ajustes menores. De ese modo, aunque el último logro siga siendo un misterio, tendrás más opciones de descubrir alguna pista indirecta o de que otros jugadores compartan avances en foros y redes.

Desafío diario: cómo completar el logro de 18 días

Entre los logros ocultos relativamente sencillos de conseguir está el que requiere completar el desafío diario 18 veces. A diferencia de la búsqueda interminable de terminales o del último logro secreto, aquí la dificultad no está en la mecánica en sí, sino en la constancia. Tienes que entrar al juego en días distintos y superar el reto que te propongan.

El desafío diario funciona como una pequeña prueba de habilidad o puzzle que cambia con el tiempo. Suelen ser variaciones de niveles ya conocidos, pero con condiciones alteradas, objetivos ligeramente diferentes o elementos sorpresa que buscan ponerte a prueba de forma rápida. Superarlo en un día concreto suele llevar solo unos minutos, así que no exige sesiones largas de juego.

Para conseguir el logro, el punto clave es la organización: basta con que accedas con cierta regularidad al juego. Puedes marcarte el objetivo de entrar varios días a la semana, sin necesidad de que sean consecutivos, hasta acumular las 18 superaciones del desafío diario que te pide el logro. No tienes que hacerlo todo seguido; el juego cuenta el total de días en los que completas el reto.

Si tiendes a olvidarte de estos contenidos, puede ser útil activar recordatorios en el propio iPhone o aprovechar ratos muertos del día, como cuando estás esperando en alguna cola o desplazándote en transporte público, para abrir el juego y echar un vistazo al desafío diario. El requisito es relativamente asequible si lo incorporas a tu rutina como un pequeño entretenimiento puntual.

En comparación con otros logros más crípticos, este resulta casi un “regalo” por seguir jugando. Aun así, conviene no dejarlo pasar si ya estás muy avanzado en el resto del contenido, porque completar estos 18 desafíos diarios será una de las últimas piezas necesarias para alcanzar el ansiado 100 % de logros en tu perfil.

Estrategia general para completar el juego al 100 % en iPhone

Si tu objetivo es ver el contador de logros totalmente lleno, lo primero es asumir que What The Golf es un juego que premia tanto la curiosidad como la perseverancia. No basta con avanzar en línea recta por los niveles principales; tienes que dedicar tiempo a variantes, secretos y modos adicionales que, de entrada, pueden parecer secundarios, pero que suman un porcentaje importante al progreso global.

Un buen plan de acción pasa por, en primer lugar, terminar la campaña principal a tu ritmo, sin obsesionarte con hacerlo perfecto. Esto te dará una visión general del tipo de humor, las mecánicas y el diseño de niveles, y te permitirá desbloquear gran parte del mapa del mundo central. Mientras tanto, irás consiguiendo varios logros simplemente por avanzar y explorar.

Una vez acabada la historia, es momento de volver atrás y centrarte en los desafíos específicos que te falten: niveles alternativos, retos de golpes limitados, modos especiales y, por supuesto, los contenidos diarios y secretos del overworld. En esta fase es cuando cobran sentido los recorridos sistemáticos, las revisitas a zonas ya superadas y la búsqueda de esas pequeñas interacciones que quizás ignoraste al principio.

Conviene que revises de forma periódica el listado de logros disponible en el juego, incluso aunque algunos aparezcan con descripciones poco claras u ocultas. Analiza cuáles ya tienes y cuáles parecen vinculados a objetivos concretos, como terminales, desafíos diarios o acciones puntuales. Organizarte por tipos de logro te evita dar vueltas sin rumbo y te ayuda a centrar cada sesión de juego en un objetivo claro.

Por último, no subestimes el valor de la comunidad: muchos de los avances en la comprensión de los logros ocultos han venido de jugadores compartiendo experimentos, rutas y hallazgos. Aunque hay elementos de los que apenas se habla en Internet, como el famoso último logro secreto, los foros y redes sociales dedicados a What The Golf pueden darte ideas frescas o confirmar si lo que te falta es algo conocido o realmente raro.

Al final, el encanto de What The Golf en iPhone reside en esa mezcla entre humor absurdo, niveles imprevisibles y pequeños retos que despiertan el afán completista. Si tienes paciencia para recorrer cada rincón del mundo central, constancia para cumplir los retos diarios y ganas de investigar los secretos más escondidos, acabarás viendo cómo esos 53 logros dejan de ser una meta inalcanzable y se convierten en un trofeo más de tu biblioteca de juegos. Por últimísimo, si estás interesado puedes descargarlo desde este enlace de su página oficial de Apple.