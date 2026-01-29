WhatsApp ha dado un paso más en su estrategia de seguridad con la llegada del nuevo modo estricto o Configuración Estricta de la Cuenta, un ajuste pensado para quienes temen ser objetivo de ataques digitales dirigidos. No se trata de una función para usar a la ligera, sino de una especie de «modo candado» que endurece al máximo la protección de la app.

Este nuevo sistema está especialmente orientado a usuarios de alto riesgo, como periodistas, activistas, cargos públicos o personas que manejan información sensible, aunque cualquier persona en España o Europa que lo desee podrá activarlo cuando llegue a su dispositivo. El objetivo es reducir al mínimo la superficie de ataque sin que el usuario tenga que ir tocando opción por opción.

Qué es exactamente el nuevo modo estricto de WhatsApp

En la práctica, el modo estricto funciona como un interruptor global de seguridad: al encenderlo, WhatsApp aplica automáticamente la configuración más restrictiva disponible en la cuenta. Es una capa adicional que se suma al ya conocido cifrado de extremo a extremo, que sigue siendo la base de la protección de los chats.

WhatsApp explica que con este sistema se busca cerrar las vías de entrada usadas en ataques avanzados, incluidos los que emplean spyware y campañas de phishing muy sofisticadas. En lugar de dejar que el usuario decida cada ajuste de manera individual, la app agrupa todo en un solo modo pensado para escenarios de riesgo elevado.

En este contexto, la compañía de Meta se sitúa en la línea de otras grandes tecnológicas: Apple ya introdujo un modo estricto en 2022 y Google lleva tiempo impulsando modos de protección avanzada para perfiles vulnerables. Ahora WhatsApp adapta ese enfoque al terreno de la mensajería instantánea.

Eso sí, activarlo implica aceptar ciertas incomodidades en el día a día: el propio servicio reconoce que se sacrifica parte de la vida social y la comodidad para ganar en seguridad, algo que puede no encajar con todos los tipos de usuario.

Cambios principales al activar la Configuración Estricta de la Cuenta

Una vez que se activa el modo estricto, la app aplica una serie de protecciones automáticas pensadas para frenar los ataques más habituales. La clave está en que convierte en norma el comportamiento más restrictivo posible, sin que el usuario tenga que recordarlo o configurarlo manualmente.

Entre los cambios más relevantes destacan varios controles sobre el contenido entrante: archivos adjuntos, fotos, vídeos y otros elementos multimedia enviados por números que no están en tu agenda quedan bloqueados. Se trata de una medida directa para cortar el clásico archivo trampa que llega desde remitentes desconocidos.

La función también se encarga de la parte más molesta de la comunicación no deseada: las llamadas procedentes de números no guardados se silencian automáticamente, evitando tanto el spam como los intentos de ataque que arrancan con llamadas fantasma para comprobar si una línea está activa.

Además de gestionar llamadas y adjuntos, el modo estricto ajusta el comportamiento en grupos. La app limita quién puede añadirte a chats grupales, de forma que solo los contactos que tengas guardados —o una lista muy acotada que tú mismo definas— podrán agregarte. Esto reduce escenarios en los que se añade a usuarios de forma masiva a grupos desconocidos con fines de fraude o acoso.

Otro frente clave es el de los enlaces: la función desactiva las vistas previas de URLs, evitando que, al generar esa previsualización, se filtren indirectamente datos técnicos como la dirección IP o se produzcan comportamientos inesperados al cargar contenido remoto.

Refuerzo de privacidad y protección técnica: más allá del cifrado

El modo estricto no solo actúa como filtro de lo que entra en tu móvil, también realiza distintos ajustes internos para reforzar la privacidad de tu perfil y la integridad de las comunicaciones. Una de las piezas centrales es la verificación en dos pasos, que pasa a ser un requisito activo en este modo.

Al activar esta configuración, WhatsApp habilita y mantiene la verificación en dos pasos de forma permanente, dificultando que un atacante pueda hacerse con tu cuenta aunque tenga acceso al código de verificación inicial. La propia app recomienda combinarlo con copias de seguridad cifradas de extremo a extremo para quienes utilicen backups en la nube.

También se ajusta cómo se muestra tu información personal: se reduce la visibilidad de datos como la foto de perfil, la hora de última conexión y la sección de información, que pasan a estar disponibles únicamente para contactos guardados u opciones muy restringidas definidas por el usuario.

En el apartado más técnico, el servicio incorpora internamente el lenguaje de programación Rust en procesos ligados al análisis de archivos. Rust está diseñado con un foco especial en la seguridad de memoria, lo que ayuda a reducir ciertos tipos de vulnerabilidades que pueden aprovecharse para ejecutar código malicioso al procesar contenido.

Gracias a estas mejoras, las fotos, vídeos y documentos que se comparten se someten a comprobaciones adicionales antes de llegar al dispositivo, con el objetivo de detectar comportamientos sospechosos o indicios de spyware avanzado. Sin que el usuario note nada en la interfaz, se suma así una capa extra de defensa frente a amenazas modernas.

Rutas de las llamadas y alertas de seguridad dentro de los chats

Dentro del paquete de medidas, WhatsApp también ha introducido cambios en la forma en la que se gestionan las llamadas y las advertencias de cifrado, con la idea de complicar aún más el rastreo y detectar posibles manipulaciones en las sesiones de chat.

Cuando el modo estricto está activo, determinadas comunicaciones pueden rutarse a través de los propios servidores de WhatsApp con el fin de dificultar que un atacante pueda deducir la ubicación del usuario a partir de datos de red. Este tipo de medidas añade fricción a intentos de seguimiento más avanzados.

Además, la aplicación muestra alertas destacadas si se detectan cambios en los códigos de cifrado de un contacto dentro de una conversación. Este tipo de aviso ya existía, pero cobra un papel más visible al formar parte de un paquete de seguridad pensado para quienes necesitan comprobar que nadie está intentando interceptar sus comunicaciones.

La combinación de todos estos ajustes hace que, con un solo paso, la cuenta pase a operar en un modo mucho más vigilado. Eso sí, el usuario puede desactivar la Configuración Estricta de la Cuenta en cualquier momento desde el mismo menú, volviendo a un comportamiento más flexible si considera que ya no necesita ese nivel de protección.

Aunque la mayor parte de la experiencia de uso sigue siendo familiar, el propio servicio reconoce que algunos patrones habituales, como aceptar llamadas o recibir archivos de gente que no está en la agenda, se vuelven mucho más restrictivos, algo que conviene tener en cuenta antes de activarlo de manera permanente.

Quién debería plantearse usar el modo estricto y cómo se activa

Desde la compañía se insiste en que no es una función pensada para todo el mundo de forma predeterminada, sino una herramienta dirigida principalmente a personas con riesgo claro de ciberataques dirigidos. Entre los perfiles señalados se encuentran periodistas de investigación, activistas, defensores de derechos humanos, figuras políticas y usuarios que gestionan datos especialmente delicados.

No obstante, cualquier usuario en España o en el resto de Europa que tenga sospechas de estar bajo vigilancia digital o que simplemente quiera elevar su nivel de protección podrá activar el modo estricto cuando esté disponible en su cuenta. La decisión queda en manos de cada persona, según su contexto y necesidades.

El proceso de activación es sencillo y está integrado en los ajustes habituales de la app: hay que ir a Ajustes > Privacidad > Avanzado (en algunas versiones aparece como opciones avanzadas o Strict Account Settings) y desde ahí habilitar la nueva Configuración Estricta de la Cuenta. La opción se gestiona únicamente desde el dispositivo principal.

WhatsApp ha confirmado que el despliegue es gradual tanto en Android como en iOS, por lo que puede que aún no aparezca en todos los móviles españoles o europeos. En las próximas semanas se espera que vaya llegando a más usuarios, empezando por aquellos que ya suelen recibir antes las novedades de la plataforma.

Una vez activado, el modo estricto se puede revisar y, si hace falta, desactivar de nuevo desde el mismo menú. Algunas protecciones básicas —como el cifrado de extremo a extremo de los chats— seguirán activas incluso si se apaga esta configuración reforzada.

Con este nuevo modo estricto, WhatsApp refuerza su apuesta por ofrecer un entorno más seguro para quienes se mueven en contextos sensibles o temen convertirse en objetivo de campañas cibernéticas sofisticadas. La aplicación introduce así un botón único que concentra las defensas más contundentes: bloqueo de archivos sospechosos, control férreo de llamadas y grupos, reducción de la exposición del perfil y un mayor control sobre cifrado y rutas de conexión, todo ello con el reto de encontrar un equilibrio razonable entre seguridad y comodidad en el uso diario.