WhatsApp añade nuevas funciones a los grupos

WhatsApp continúa evolucionando sus chats de grupo con nuevas funciones pensadas para mejorar la organización, la claridad y la forma en la que interactuamos con otras personas. La aplicación de mensajería introduce tres novedades clave que buscan facilitar la identificación de los participantes, hacer las conversaciones más visuales y evitar olvidos en planes compartidos. Son cambios discretos, pero muy bien enfocados, que mejoran la experiencia diaria en grupos grandes, familiares o de trabajo sin complicar el uso de la app.

Etiquetas de miembros para saber quién es quién en cada grupo

La principal novedad llega con las nuevas etiquetas de miembros, una función que permite a cada usuario definirse de forma distinta en cada chat grupal. Estas etiquetas no sustituyen al nombre del contacto, sino que lo complementan con información contextual como “organizador”, “padre”, “entrenador” o cualquier rol que tenga sentido dentro del grupo. Esto resulta especialmente útil en conversaciones con muchas personas o en grupos donde no todos se conocen entre sí, ya que aporta contexto inmediato sin necesidad de presentaciones constantes.

Lo interesante de esta función es que las etiquetas son específicas para cada grupo, por lo que puedes mostrar un rol diferente según el contexto. De este modo, WhatsApp evita confusiones y mejora la dinámica de los grupos, haciendo que las conversaciones sean más claras y fáciles de seguir, especialmente cuando hay mensajes cruzados o decisiones que dependen de una persona concreta.

Stickers de texto para destacar mensajes importantes

WhatsApp también incorpora la posibilidad de crear stickers directamente a partir de texto. Esta función permite escribir una palabra o frase y convertirla en un sticker visual que destaca mucho más que un mensaje tradicional. Es una forma sencilla de enfatizar avisos, respuestas rápidas o expresiones habituales dentro de un grupo sin depender de imágenes externas ni de packs de stickers ya existentes.

Estos stickers de texto pueden guardarse y reutilizarse, lo que los convierte en una herramienta práctica para grupos activos donde se repiten mensajes clave. Además, encajan muy bien con el tono informal de WhatsApp y aportan un punto visual que hace las conversaciones más dinámicas y fáciles de seguir, especialmente en chats con mucho movimiento.

Recordatorios de eventos para que nadie se olvide

La tercera novedad se centra en la organización de planes mediante recordatorios de eventos. Cuando se crea un evento dentro de un chat grupal, ahora es posible establecer recordatorios para los participantes. De esta forma, WhatsApp avisa automáticamente antes de que llegue la fecha, ayudando a que nadie se despiste con reuniones, celebraciones o llamadas programadas.

Esta función refuerza el uso de WhatsApp como herramienta de coordinación diaria, evitando depender de aplicaciones externas para recordar planes compartidos. Todo queda integrado en la conversación, de forma sencilla y sin añadir pasos innecesarios, algo que encaja perfectamente con la filosofía de la app.