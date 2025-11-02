WhatsApp llega al Apple Watch: lo que puedes hacer y lo que no

Después de años de espera, WhatsApp por fin aterriza en el Apple Watch con una aplicación dedicada que promete llevar la mensajería más popular del mundo directamente a tu muñeca. Con la primera beta ya en marcha, la hemos probado y os podemos contar cómo funciona, qué podemos hacer y qué no desde el smartwatch de Apple.

Instalación y requisitos iniciales

Para probar en estos momentos la nueva app, necesitas tener la versión beta de WhatsApp en tu iPhone a través de TestFlight. La instalación se realiza de forma automática al sincronizar ambos dispositivos, por lo que no hay que emparejar nada manualmente. Eso sí, conviene tener en cuenta que la aplicación actúa como un complemento: depende completamente del iPhone para funcionar. Si el teléfono no está conectado ya sea por Bluetooth o WiFi, la aplicación de WhatsApp para Apple Watch no funcionará, lo que limita bastante su uso en situaciones donde el móvil no está disponible.

Qué puedes hacer con WhatsApp en el Apple Watch

Esta primera beta introduce varias funciones que cambian por completo la forma en que interactuamos con WhatsApp desde la muñeca. Ahora es posible leer mensajes completos directamente en el reloj, algo que antes se limitaba a simples notificaciones. También se pueden enviar respuestas rápidas, dictar mensajes por voz e incluso grabar notas de audio sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo. La interfaz es sencilla, con una lista de conversaciones recientes, vista previa de mensajes y un sistema de emojis para reaccionar de manera instantánea a lo que te envían.

Funciones que todavía no están disponibles

Aunque la mejora es evidente, la app todavía tiene muchas limitaciones propias de una beta. No es posible realizar ni recibir llamadas de voz o videollamadas, ni visualizar contenido multimedia de gran tamaño. Tampoco hay soporte para enviar fotos, vídeos o stickers directamente desde el reloj, ni independencia total respecto al iPhone. En la práctica, la aplicación actúa más como un espejo inteligente que como una app completa. WhatsApp parece estar probando la estabilidad del sistema antes de permitir funciones más avanzadas que requieran mayor autonomía o potencia de proceso.

Experiencia de uso y rendimiento

Durante el uso diario, la experiencia es fluida y la respuesta del reloj es rápida. Los mensajes llegan al instante, las notificaciones se integran bien con watchOS y el dictado por voz funciona con bastante precisión. La interfaz está adaptada al tamaño de la pantalla, con botones grandes y texto legible. Sin embargo, el hecho de que dependa del iPhone resta parte de la magia que debería tener una app nativa. En entornos sin conexión o si el teléfono se queda en casa, la aplicación deja de ser funcional, lo que todavía la mantiene en una fase de prueba más que de uso real.

Con esta primera versión de WhatsApp para Apple Watch puedes hacer:

Leer conversaciones recientes : puedes acceder al listado de chats directamente desde el reloj y ver los mensajes más recientes

: puedes acceder al listado de chats directamente desde el reloj y ver los mensajes más recientes Enviar mensajes : no solo responder a una notificación, sino redactar un nuevo mensaje desde el reloj. Puedes escribir con el teclado, dictar el texto por voz o usar respuestas rápidas.

: no solo responder a una notificación, sino redactar un nuevo mensaje desde el reloj. Puedes escribir con el teclado, dictar el texto por voz o usar respuestas rápidas. Enviar y recibir notas de voz : ya es posible grabar mensajes de voz desde el reloj y enviarlos, así como escuchar los que te envían

: ya es posible grabar mensajes de voz desde el reloj y enviarlos, así como escuchar los que te envían Enviar reacciones con emojis : pulsando prolongadamente sobre un mensaje aparece la opción para reaccionar con un emoji, igual que en la app del teléfono

: pulsando prolongadamente sobre un mensaje aparece la opción para reaccionar con un emoji, igual que en la app del teléfono Ver pequeños medios adjuntos: aunque con limitaciones, ya puedes ver vistas previas de imágenes dentro de la conversación desde el reloj, emojis y stickers

A pesar de los avances, esta beta tiene algunas limitaciones que conviene conocer para no llevarse un chasco:

El iPhone debe estar conectado y al alcance : como ya se ha dicho, el reloj no funciona de forma realmente independiente. Si dejas el iPhone en casa o se desconecta, la app del reloj pierde funcionalidad

: como ya se ha dicho, el reloj no funciona de forma realmente independiente. Si dejas el iPhone en casa o se desconecta, la app del reloj pierde funcionalidad No llamadas o videollamadas completas desde el reloj : por el momento no se ha reportado soporte para aceptar o hacer una llamada de WhatsApp desde el Apple Watch

: por el momento no se ha reportado soporte para aceptar o hacer una llamada de WhatsApp desde el Apple Watch Limitaciones en la visualización de archivos : aunque se puede ver una imagen no puede visualizar gis ni vídeos

: aunque se puede ver una imagen no puede visualizar gis ni vídeos Funcionalidades avanzadas aún ausentes: como comunidades, canales, pagos, administrador de archivos o soporte completo de stickers desde el reloj aún no se han anunciado oficialmente, tampoco la visualización completa de histórico de chats

Conclusión

En resumen, la llegada de WhatsApp al Apple Watch marca un hito que los usuarios llevaban años esperando. Esta primera beta es una buena señal de que la integración entre ambos dispositivos está avanzando, aunque todavía queda camino por recorrer. Puedes leer y responder mensajes, dictar notas de voz y usar reacciones, pero las funciones más complejas aún están pendientes. Si eres de los que buscan comodidad y una forma rápida de comunicarte sin mirar el móvil, esta versión ya ofrece un adelanto prometedor. Solo falta que WhatsApp dé el siguiente paso hacia la independencia total en nuestra muñeca.