Ya disponible WhatsApp para Apple Watch para todo el mundo

Ya tenemos disponible la aplicación de WhatsApp para Apple Watch, y no está en fase Beta ni hay truco: es oficial y disponible para todos. Apenas unos días después de que se lanzara la primera Beta de WhatsApp para el reloj, Meta la ha hecho pública en su aplicación oficial.
¿Qué novedades incluye?
La nueva app de WhatsApp para Apple Watch permite, entre otras cosas, leer chats completos directamente desde la muñeca, no solo recibir notificaciones. También se pueden responder mensajes, usar reacciones con emojis, escuchar y enviar notas de voz y ver una lista de conversaciones —incluidas las ancladas o temporales—. Esta funcionalidad marca un salto notable frente al soporte limitado que había hasta ahora en watchOS.
Requisitos y condiciones
Necesitarás tener por lo menos watchOS 10 y un Apple Watch Series 4, de modo que muy poca gente se va a quedar fuera de esta actualización. Pero debes tener en cuenta algo importante, aunque la app actúa desde el Apple Watch, sigue siendo una extensión del iPhone, es decir, el teléfono debe estar cerca y conectado para que la experiencia funcione correctamente. Pero eso no significa que no tendrás ninguna funcionalidad con el Apple Watch por sí solo: si tu Apple Watch tiene LTE y te dejas el iPhone en casa pero conectado a internet, recibirás las notificaciones en el reloj de Apple e incluso podrás responderlas. Esto no es algo propio de WhatsApp, es del propio sistema, pero debes conocerlo.
¿Qué significa para el usuario?
Para quienes ya usan Apple Watch, esto aporta una formas más cómoda de estar al día con WhatsApp sin tener que sacar el iPhone del bolsillo en cada momento. Desde la muñeca podrás responder rápidamente, reaccionar a mensajes o enviar notas de voz, lo que favorece el uso en situaciones de movilidad o cuando el teléfono no está tan accesible.