WhatsApp está dando uno de los pasos más llamativos en la historia de su interfaz: las burbujas de los mensajes cambian de forma de manera radical. Lo que hasta ahora era un diseño prácticamente intocable, con el característico «rabillo» que apuntaba al emisor, pasa a convertirse en un sistema de mensajes más redondeado, minimalista y alineado con las tendencias actuales de diseño móvil.

Este giro visual no llega solo ni por capricho. Forma parte de una renovación más amplia de la experiencia de chat que la compañía está probando primero en Android, y que previsiblemente acabará llegando también a WhatsApp en iPhone y al conjunto de usuarios en España y el resto de Europa. Aunque pueda parecer un detalle menor, cambiar la forma de las burbujas afecta a cómo leemos, percibimos y organizamos las conversaciones del día a día.

Adiós al «rabillo» clásico: cómo serán ahora las burbujas de WhatsApp

Durante años, el estilo de WhatsApp se ha apoyado en unos bocadillos de chat con cola lateral, ese rabillo que apuntaba hacia la derecha o hacia la izquierda para indicar quién enviaba el mensaje. Esa forma se había convertido en una seña de identidad de la aplicación, hasta el punto de que muchos usuarios la tenían interiorizada casi como parte de la propia conversación.

En las versiones beta más recientes de la app para Android, identificadas como WhatsApp beta 2.26.10.2 y variantes cercanas, ese elemento desaparece por completo. Los mensajes pasan a tener forma de píldora, con todas las esquinas redondeadas y sin ningún pico lateral. El resultado es una apariencia más uniforme y suave, en la que cada burbuja se alinea de forma más precisa con el borde de la pantalla.

Hasta ahora, el comportamiento era mixto: el primer mensaje de una serie incluía el rabillo, y los siguientes se agrupaban debajo con esquinas suavizadas pero sin cola. Con el nuevo diseño, esta diferenciación desaparece y todas las burbujas adoptan el mismo formato redondeado, lo que cambia de golpe la sensación visual de un chat entero.

Uno de los objetivos de este rediseño es eliminar espacios vacíos y sangrías poco coherentes que se habían ido acumulando con los años. Al prescindir de la cola y ajustar mejor el contenido al lateral, las conversaciones se ven más compactas, sin tantos huecos irregulares entre mensajes.

Para compensar la ausencia del rabillo como referencia rápida de dirección, WhatsApp apuesta por una alineación más marcada de los mensajes a derecha e izquierda, además de ligeras variaciones en el espaciado entre los textos enviados y recibidos. No llega a ser un cambio rompedor en lo funcional, pero sí modifica cómo leemos de un golpe de vista quién habla en cada momento.

Más curvas, menos marcos: así cambian fotos, vídeos y contenido multimedia

El rediseño no se queda en los mensajes de texto. Las fotos y los vídeos también adoptan este nuevo lenguaje visual. En lugar de mostrarse dentro de un cuadro rígido o una burbuja muy marcada, pasan a integrarse mejor en el flujo de la conversación, con esquinas redondeadas y sin esos marcos clásicos que los separaban tanto del resto del contenido.

En las pruebas de la beta se aprecia que las imágenes y clips ocupan casi toda la anchura disponible de la burbuja, manteniendo la forma de píldora e imitándose al máximo al estilo del mensaje de texto. La sensación es de mayor continuidad: todo el hilo de la conversación, ya sea texto o multimedia, comparte la misma estructura visual.

Este enfoque encaja con lo que estamos viendo en otras apps de Meta, como Instagram o Messenger, donde se prioriza un diseño más limpio y sin marcos recargados. El objetivo es que el contenido destaque por sí mismo y que el envoltorio pase más desapercibido, algo que encaja también con las tendencias generales en interfaces móviles.

Para el usuario medio, la principal consecuencia es que el chat se percibe menos «cuadrado» y más fluido. No supone un cambio de funciones, pero sí puede hacer que navegar por conversaciones largas o llenas de fotos resulte algo más agradable para la vista, especialmente en pantallas de alta resolución y tasas de refresco elevadas, cada vez más habituales en Europa.

Un cambio que recuerda al nuevo indicador de «escribiendo…»

El movimiento encaja con otras decisiones recientes de WhatsApp. Hace algo más de un año y medio, la app sustituyó el clásico texto «Escribiendo…» por un icono animado flotante dentro de la propia ventana de chat. Fue un cambio aparentemente pequeño, pero que tocaba otro de los elementos que los usuarios veían constantemente en su día a día.

Con esta nueva actualización, WhatsApp vuelve a tocar un pilar visual que llevaba sin alterarse prácticamente desde que la app se popularizó. La eliminación del rabillo de las burbujas puede provocar una sensación curiosa al principio; habrá quien note que «algo raro» pasa en sus chats sin saber exactamente qué ha cambiado.

Ese tipo de ajustes estéticos suelen generar reacciones divididas: una parte de la comunidad agradece la limpieza y la modernización, mientras que otra echa de menos la personalidad del diseño anterior. WhatsApp parece asumir ese riesgo a cambio de armonizar su interfaz con la del resto de servicios de Meta.

Más allá de las opiniones, lo cierto es que el cambio encaja en la tendencia general de la industria: interfaces más suaves, orgánicas y con menos distracciones, sobre todo en un contexto en el que los usuarios europeos pasan gran parte del día saltando entre aplicaciones de mensajería, redes sociales y plataformas de vídeo con estéticas bastante parecidas.

Por qué WhatsApp está cambiando ahora el diseño de los mensajes

Detrás de este lavado de cara hay varios motivos estratégicos. Por un lado, Meta busca unificar la experiencia entre todas sus aplicaciones. Al alinear el estilo de WhatsApp con el de Instagram, Messenger u otros servicios del grupo, se refuerza la sensación de ecosistema común y se facilita que el usuario se mueva de una app a otra sin cambios bruscos en la interfaz.

También pesa el factor regulatorio, especialmente en Europa. Con la obligación de abrir la puerta a chats interoperables con servicios de terceros, impulsada por la normativa comunitaria de mercados digitales, a WhatsApp le interesa disponer de un diseño lo más neutro y flexible posible, capaz de encajar bien con mensajes que lleguen desde otras plataformas.

Otro aspecto es puramente técnico. El nuevo estilo de burbujas se adapta mejor a pantallas de alta densidad y a los últimos sistemas operativos móviles, donde se tiende a premiar formas curvas, transiciones suaves y elementos más amables a la vista. Para una aplicación que se abre decenas de veces al día, ese refinamiento visual suma puntos en comodidad.

A esto se suma el hecho de que WhatsApp lleva tiempo trabajando en una modernización global de su interfaz, que no solo afecta a los mensajes. La app ha ido introduciendo nuevos filtros de búsqueda, atajos para gestionar estados, mejoras en el panel de ajustes y pequeños retoques aquí y allá, siempre con la idea de que todo encaje en un diseño más contemporáneo.

Dónde se está probando el nuevo diseño y quién puede verlo ya

El rediseño de las burbujas de mensaje se ha detectado principalmente en la versión beta de WhatsApp para Android, concretamente en la rama identificada como 2.26.10.2 y próximas compilaciones. No todos los participantes del programa beta lo ven a la vez; la compañía acostumbra a activar estas novedades de forma progresiva en diferentes países.

En el caso de España y del resto de Europa, el despliegue está siendo gradual. Algunos usuarios apuntados a la beta en Google Play ya están notando el nuevo aspecto en sus chats, mientras que otros siguen viendo las burbujas antiguas. Es una prueba típica: la empresa recopila comentarios, analiza posibles errores y decide si mantiene los cambios tal cual o introduce ajustes.

Quien quiera adelantarse y probar las novedades puede intentar unirse al programa beta de WhatsApp en Android a través de la ficha de la app en la Play Store. Sin embargo, los cupos suelen estar limitados, de manera que no siempre es posible registrarse. Además, hay que tener presente que una versión de prueba puede presentar fallos o comportamientos inesperados.

En cuanto a iOS, la información que circula en los canales especializados apunta a que el nuevo diseño acabará llegando también a los iPhone, aunque todavía no se ha generalizado su aparición en las betas públicas. Dado el historial de la plataforma, lo lógico es que, una vez consolidado en Android, el estilo se replicase poco después en la app para iOS.

Un rediseño que no viene solo: otras novedades en pruebas

Aunque el foco visual se lo lleven las nuevas burbujas, el cambio del diseño de los mensajes forma parte de un paquete más amplio de ajustes y funciones que WhatsApp está moviendo por sus betas. Algunas de ellas están relacionadas con la propia gestión de los chats y con posibles servicios premium por suscripción que la compañía explora para el futuro.

Entre las funciones en pruebas se ha dejado ver un sistema para recibir actualizaciones de estado de números con los que se ha interactuado recientemente, aunque no se encuentren guardados en la agenda. Si esa relación se enfría y deja de haber mensajes, la aplicación reduciría o detendría esas notificaciones para evitar saturar al usuario.

También se ha encontrado una lista de espera para acceder a un eventual plan premium de WhatsApp. La idea sería ofrecer, bajo suscripción, opciones extra pensadas sobre todo para quienes usan la aplicación de forma intensiva, ya sea a nivel personal o profesional, algo muy habitual entre empresas y autónomos en España.

Entre las características que se barajan para ese posible plan de pago se incluye la ampliación del número de chats fijados en la parte superior de la lista de conversaciones: frente al límite actual, que es bastante reducido, los usuarios premium podrían mantener un buen puñado de grupos y contactos anclados, lo que facilitaría mucho la gestión diaria.

Otra de las funciones en desarrollo pasa por nuevas opciones de personalización, como tonos de llamada exclusivos dentro de WhatsApp o iconos y temas diferenciados para quienes opten por ese tipo de suscripción. No son cambios confirmados para todo el mundo, pero encajan en una estrategia de segmentación donde el núcleo de mensajería seguiría siendo gratuito.

Impacto para los usuarios en España y en Europa

En el contexto europeo, donde WhatsApp se ha convertido en herramienta casi imprescindible tanto en entornos personales como laborales, cualquier variación visual en los mensajes tiene un efecto inmediato en la rutina de millones de personas. Desde grupos familiares hasta chats de trabajo, todo pasa por esas burbujas que ahora cambian de forma.

Para quienes utilizan la app a diario en España, el ajuste puede notarse especialmente en conversaciones muy largas o con mucho contenido multimedia, donde la nueva estética ayuda a que la información parezca más ordenada. A nivel práctico, los mensajes siguen funcionando igual, pero el ojo se adapta a una interfaz algo menos recargada.

También hay que tener en cuenta que este tipo de cambios visuales tienen un componente de costumbre. Es probable que, durante los primeros días, algunos usuarios echen de menos la cola clásica de los mensajes o perciban el chat como «distinto» sin saber exactamente por qué. Con el tiempo, si la experiencia es positiva, ese nuevo aspecto acabará siendo el estándar de referencia.

En términos de compatibilidad, la compañía está orientando este rediseño para que funcione bien en la amplia variedad de dispositivos Android presentes en el mercado europeo, desde móviles de gama de entrada hasta terminales de alta gama. La apuesta por formas simples y redondeadas también ayuda a que la interfaz se vea coherente en pantallas de distintos tamaños y resoluciones.

Al final, este cambio en el diseño de los mensajes de WhatsApp refuerza una idea: la aplicación no deja de evolucionar, aunque a veces lo haga a pequeños pasos. La desaparición del rabillo y la llegada de las burbujas tipo píldora se suman a una larga lista de retoques que buscan mantener la app actualizada sin alterar en exceso la forma de usarla que millones de personas llevan años interiorizando.