A partir del 1 de febrero de 2026, WhatsApp pondrá en marcha un nuevo recorte de compatibilidad que dejará a muchos móviles antiguos fuera del servicio. La medida afectará tanto a iPhone como a teléfonos con Android que ya no pueden actualizarse a las versiones mínimas exigidas por la aplicación.

Este cambio forma parte de la política periódica de Meta, propietaria de WhatsApp, que revisa cada año qué sistemas operativos siguen siendo seguros y viables. Al dejar atrás plataformas obsoletas, la compañía intenta mantener un nivel de seguridad, rendimiento y estabilidad acorde con las funciones que va incorporando.

Qué cambiará en WhatsApp desde febrero de 2026

A partir de esa fecha, solo podrán usar la app los móviles que cumplan unos requisitos mínimos de sistema operativo. En el lado de Apple, WhatsApp pasará a exigir como base iOS 15.1 o una versión posterior. Cualquier iPhone que no llegue a esa versión quedará sin acceso a la plataforma.

En el caso de Android, la barrera se sitúa en Android 5.0 (Lollipop). Los dispositivos que sigan funcionando con ediciones más antiguas, como Android 4.4 KitKat o Jelly Bean y versiones previas, dejarán de ser compatibles. Aunque se trata de sistemas muy veteranos, todavía hay usuarios que los mantienen en uso, sobre todo en terminales de gama básica.

Según explica Meta en su Centro de Ayuda, estas revisiones se realizan de forma regular teniendo en cuenta cuántas personas siguen utilizando cada versión y si aún reciben parches de seguridad del fabricante. Cuando un sistema queda abandonado, su mantenimiento se vuelve un riesgo para la privacidad y para el correcto funcionamiento del servicio.

En Europa y España el impacto se notará especialmente en quienes aún conservan un móvil de hace una década como segundo teléfono o para usos muy concretos, porque en esos casos WhatsApp dejará directamente de abrir o mostrará avisos de que el dispositivo ya no es compatible.

iPhone que se quedarán sin WhatsApp

La nueva exigencia de iOS 15.1 deja fuera a todos aquellos iPhone que no alcanzan esa versión del sistema. Apple hace años que dejó de actualizar varios modelos muy populares, de modo que no podrán seguir usando WhatsApp a partir de febrero.

Entre los modelos afectados destacan:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s y modelos anteriores

Estos terminales, lanzados entre aproximadamente 2011 y 2015, ya no pueden instalar iOS 15.1. Al quedarse anclados en versiones antiguas, dejan de cumplir las condiciones mínimas que marca WhatsApp, por lo que la app no se ejecutará en ellos una vez entre en vigor el cambio.

En la práctica, esto afectará sobre todo a usuarios que aún conservan un iPhone 6 o 6 Plus como móvil principal o como terminal de repuesto. Aunque sigan siendo funcionales para llamadas, navegación básica o música, no podrán utilizar WhatsApp, lo que en la vida diaria supone, para muchos, perder su principal vía de comunicación.

Teléfonos Android que perderán compatibilidad

En el ecosistema Android la lista es bastante más extensa, ya que hay más fabricantes y gamas. El requisito es claro: Android 5.0 (Lollipop) o superior. Todo dispositivo que se quede por debajo de esa versión dejará de contar con soporte.

Eso implica la salida de móviles que funcionan con Android 4.4 KitKat y generaciones anteriores (4.3, 4.2, 4.1, etc.), presentes sobre todo en dispositivos lanzados antes de 2014. Muchos de ellos ya no reciben ningún tipo de actualización oficial ni correcciones de seguridad.

Entre los ejemplos de modelos afectados que se citan con frecuencia se encuentran:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

LG Optimus L3 II

Huawei Ascend G510

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Motorola Moto E de primera generación

Estos terminales no disponen de una vía oficial para llegar a Android 5.0, por lo que, aunque sigan encendiendo sin problemas, WhatsApp dejará de funcionar en ellos. En algunos casos, la aplicación dejará de actualizarse primero y, más adelante, mostrará un mensaje indicando que el móvil ya no es compatible.

En países europeos donde aún circulan muchos de estos teléfonos en el mercado de segunda mano o como dispositivos de empresa, la recomendación de los expertos es bastante clara: si el móvil se ha quedado atrapado en versiones anteriores a Lollipop, habrá que pensar en renovarlo si se quiere seguir usando WhatsApp con normalidad.

Motivos por los que WhatsApp deja de funcionar en móviles antiguos

Meta justifica este tipo de recortes en tres grandes ejes: compatibilidad, seguridad y evolución tecnológica. Mantener el soporte para sistemas muy antiguos limita la posibilidad de introducir funciones nuevas y complica el despliegue de mejoras de seguridad.

Los teléfonos que ya no reciben actualizaciones del fabricante dejan de incorporar parches críticos contra vulnerabilidades, lo que puede suponer un riesgo tanto para los usuarios como para la plataforma. Si una parte del parque de móviles no se puede proteger adecuadamente, la compañía prefiere retirarlos de la lista de sistemas admitidos.

Además, muchas de las herramientas recientes de WhatsApp, desde opciones avanzadas de privacidad hasta funciones multimedia más exigentes, dependen de hardware con mayor capacidad de procesamiento y de sistemas operativos modernos. En móviles muy viejos, estas características no solo funcionan peor, sino que pueden provocar fallos y cuelgues constantes.

Por todo ello, Meta realiza cada año una revisión de cuántos usuarios siguen en versiones antiguas y qué nivel de soporte mantienen los fabricantes. Cuando un sistema queda claramente desfasado y con una base de usuarios muy reducida, se retira de la lista de compatibilidad para concentrar recursos en plataformas más actuales.

Cómo saber si tu móvil se quedará sin WhatsApp

La forma más directa de comprobar si un teléfono corre riesgo de perder el soporte es revisar la versión del sistema operativo instalada. El proceso varía ligeramente entre Android e iOS, pero es bastante sencillo en ambos casos.

En un dispositivo Android, hay que ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android. Si la versión indicada es inferior a 5.0, el terminal se quedará sin WhatsApp cuando la medida entre en vigor, salvo que exista una actualización pendiente que permita dar el salto a Lollipop o superior.

En un iPhone, el camino pasa por Ajustes > General > Información > Versión de software. Si el dispositivo no llega a iOS 15.1 y no aparece ninguna actualización disponible en el apartado de actualización de software, será uno de los modelos que perderán compatibilidad.

Según indica el Centro de Ayuda de WhatsApp, los usuarios con móviles afectados recibirán avisos dentro de la propia aplicación en las semanas previas a la fecha límite. Estos mensajes recordarán que el dispositivo dejará de ser compatible y que conviene actualizar el sistema o cambiar de terminal.

Qué hacer antes de que WhatsApp deje de ser compatible

Quienes tengan un móvil que va a quedar fuera de soporte deberían tomar algunas precauciones para no perder sus datos. La primera y más importante es realizar una copia de seguridad de los chats y del contenido multimedia asociado.

En Android, este respaldo se puede activar desde los ajustes de la aplicación, vinculándolo a una cuenta de Google Drive. En iPhone, el guardado se realiza en iCloud, también desde el menú de configuración de WhatsApp. De este modo, si se cambia de teléfono, será posible restaurar el historial de conversaciones en el nuevo dispositivo.

Antes de dar por perdido el móvil actual, conviene comprobar si existe alguna actualización de sistema pendiente. Algunos teléfonos más modernos, aunque antiguos, podrían todavía dar el salto a una versión soportada y seguir utilizando la app sin problema.

Si el dispositivo ya no admite nuevas versiones de software, la única alternativa para mantener el acceso a la aplicación será pasarse a un teléfono más reciente. Mantener un terminal sin soporte implica también mayores riesgos de seguridad en general, no solo en lo relativo a la mensajería.

Nuevos “ajustes estrictos de la cuenta” para reforzar la seguridad

En paralelo a esta limpieza de sistemas antiguos, WhatsApp está desplegando una función pensada para quienes quieran un nivel de protección extra: los “ajustes estrictos de la cuenta”. Se trata de un conjunto de medidas diseñadas para reducir el riesgo de fraudes y ataques dirigidos.

La opción se irá activando de forma progresiva en usuarios de Android e iOS en Europa y el resto de regiones. Para habilitarla, hay que entrar en la ruta Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas dentro de la propia aplicación, donde aparecerá el nuevo apartado.

Al encender estos ajustes estrictos, WhatsApp aplicará un perfil de seguridad más cerrado: se producirá el bloqueo automático de archivos y contenido multimedia enviados por personas que no estén en la agenda de contactos y se desactivará la vista previa de enlaces potencialmente sospechosos.

La herramienta también permite silenciar llamadas de números desconocidos, imponer restricciones más severas a las invitaciones a grupos y exigir la verificación en dos pasos para acceder a la cuenta. Además, las llamadas podrán pasar por los servidores de WhatsApp, lo que ayuda a ocultar la dirección IP del usuario y reduce la exposición de sus datos.

Con todas estas medidas, la plataforma de mensajería ajusta su funcionamiento a los tiempos actuales: por un lado, abandona dispositivos que ya no pueden garantizar un nivel mínimo de seguridad y, por otro, refuerza las opciones de privacidad para los móviles que siguen dentro de la lista de compatibilidad. Para quienes aún dependen de un teléfono veterano, tocará revisar la versión de su sistema cuanto antes y decidir si merece la pena aguantar con un dispositivo limitado o dar el salto a un modelo más moderno para seguir usando WhatsApp sin sobresaltos.