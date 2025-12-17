La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, prepara una nueva ronda de cambios técnicos que obligará a dejar atrás a una parte de los teléfonos más antiguos del mercado. A partir del 1 de enero de 2026, la plataforma dejará de ser compatible con una serie de modelos que ya no cumplen los requisitos mínimos de software que exige la compañía.

Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de mejora de seguridad, privacidad y rendimiento de la aplicación. Las futuras funciones, incluidas herramientas avanzadas de control de contenido y el uso de Inteligencia Artificial, requieren sistemas operativos más modernos, por lo que los móviles que no puedan actualizarse quedarán sin acceso al servicio, también en países europeos como España.

Qué cambia en WhatsApp a partir de enero de 2026

Meta ha fijado una nueva línea roja clara: WhatsApp solo funcionará en móviles con Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o versiones posteriores. Todo dispositivo que no llegue a ese nivel se quedará sin actualizaciones y, finalmente, sin posibilidad de usar la app.

En la práctica, esto significa que modelos de hace más de una década que todavía podían ejecutar la aplicación, aunque con limitaciones, dejarán de ser compatibles. La compañía ya inició este proceso de retirada gradual en 2025 y lo consolida de forma más amplia con el inicio de 2026.

Los recortes de compatibilidad afectan de lleno a marcas muy populares en España y Europa, como iPhone, Samsung, LG, Motorola, Sony o Huawei. En muchos casos se trata de teléfonos que ya no reciben actualizaciones oficiales del sistema operativo, lo que también implica menos protección frente a fallos de seguridad.

Meta argumenta que mantener el soporte para sistemas antiguos lastra el desarrollo de nuevas funciones y complica garantizar el nivel de seguridad que exigen tanto los usuarios como las normativas europeas actuales en materia de protección de datos.

Móviles que se quedan sin WhatsApp en 2026

La lista de dispositivos afectados incluye varios modelos muy conocidos que, durante años, han sido habituales en países como España. Todos ellos tienen en común que no pueden actualizarse a Android 5.0 o a iOS 15.1, los mínimos que WhatsApp exigirá a partir del 1 de enero de 2026.

Entre los teléfonos que perderán acceso a la app se encuentran numerosos modelos de Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony y Huawei. Son dispositivos que, pese a su antigüedad, aún pueden seguir en uso como móvil secundario o terminal principal de usuarios que no han renovado teléfono en mucho tiempo.

Modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles

En el caso de Apple, el cambio afecta principalmente a los iPhone de primeras generaciones con pantalla de 4 pulgadas y a los primeros modelos con pantalla más grande. Son terminales muy extendidos en su día que, a partir de 2026, no podrán ejecutar la versión necesaria de iOS para seguir usando WhatsApp, como recoge la lista de dispositivos sin soporte.

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Todos estos dispositivos se han quedado anclados en versiones antiguas del sistema y ya no reciben actualizaciones de seguridad completas, por lo que Meta prefiere no seguir ofreciendo soporte a través de su aplicación.

Teléfonos Samsung afectados

La marca surcoreana Samsung es una de las más golpeadas por esta decisión, ya que cuenta con una amplia gama de móviles de gama media y de entrada que todavía funcionan pero que llevan años sin recibir nuevas versiones de Android. WhatsApp dejará de operar en varios modelos icónicos de la casa.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy J2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy S5

Muchos de estos terminales fueron muy populares en su momento por ofrecer una buena relación calidad-precio, pero en 2026 ya no alcanzan los requisitos mínimos que pide la app para funcionar con normalidad.

Móviles LG que se quedarán sin la app

Aunque LG abandonó el mercado de los smartphones, todavía hay muchos de sus modelos circulando, sobre todo como teléfonos de uso básico. Con los nuevos requisitos, varios de esos dispositivos perderán el acceso a WhatsApp a partir de enero de 2026.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

Se trata, en general, de gamas de entrada y media lanzadas hace años, que ya no cuentan con soporte oficial y que funcionan con versiones antiguas de Android.

Otros fabricantes afectados: Motorola, Sony y Huawei

Además de Apple, Samsung y LG, la retirada del soporte también alcanza a modelos de otras marcas conocidas en Europa. En todos los casos, el problema es el mismo: no pueden actualizarse al sistema operativo mínimo requerido.

En el caso de Motorola, la medida afectará especialmente a sus primeros dispositivos de gama económica, que siguen presentes en algunos mercados.

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Respecto a Sony, WhatsApp dejará de funcionar en algunos de los modelos que en su momento fueron referencia en el catálogo de la firma japonesa, especialmente en la gama Xperia.

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2

Por su parte, en Huawei también hay varios dispositivos que se quedarán sin acceso a la aplicación al no cumplir los requisitos de sistema.

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Todos ellos comparten un patrón claro: son modelos lanzados hace varios años, que ya no se encuentran entre las prioridades de actualización de sus fabricantes y que funcionan con versiones previas a Android 5.0.

Por qué WhatsApp deja fuera a estos móviles antiguos

Meta justifica este movimiento en la necesidad de concentrar sus recursos en dispositivos capaces de soportar las funciones más recientes. Mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos implica dedicar tiempo y esfuerzo a plataformas que apenas cuentan ya con usuarios activos.

Por otro lado, los móviles que se quedan sin soporte suelen carecer de las últimas correcciones de seguridad del sistema operativo, lo que supone un riesgo potencial para la privacidad de las comunicaciones. Al dejar de ofrecer WhatsApp en estos terminales, la compañía intenta también reducir superficies de ataque.

Además, las nuevas herramientas que la app quiere desplegar a partir de 2026 —especialmente las relacionadas con Inteligencia Artificial y filtrado avanzado de contenido— requieren mayor potencia de procesamiento y memoria. Los modelos más antiguos sencillamente no son capaces de funcionar de forma fluida con estas novedades.

En países europeos, incluido España, donde la renovación de dispositivos es relativamente frecuente, el impacto se dejará notar sobre todo entre quienes conservan el móvil como segundo teléfono o lo usan únicamente para llamadas y mensajes básicos.

Nuevas funciones de seguridad y privacidad previstas para 2026

El endurecimiento de los requisitos de sistema llega acompañado de una batería de cambios centrados en la protección de la cuenta y el control de la información personal. La idea de Meta es reforzar su imagen de servicio seguro, especialmente en un contexto de creciente uso de la Inteligencia Artificial.

Entre las novedades previstas se encuentra la opción de bloquear automáticamente fotos, vídeos y otros archivos multimedia que lleguen desde números que no están en la agenda, evitando así que contenido indeseado o potencialmente peligroso se descargue sin control.

También está previsto que la aplicación permita silenciar llamadas de contactos desconocidos o considerados no deseados, reduciendo las molestias derivadas del spam y de las comunicaciones no solicitadas, algo especialmente sensible para muchos usuarios.

Otra de las mejoras en marcha es un mayor control sobre la visibilidad del perfil: la posibilidad de ajustar quién puede ver la foto, la descripción o la última hora de conexión de forma aún más granular, siguiendo la línea de las exigencias regulatorias europeas en materia de protección de datos.

Además, WhatsApp prepara un lavado de cara de la interfaz de los chats para hacerla más clara, con accesos más directos a las principales opciones de privacidad y una integración progresiva de funciones impulsadas por IA, como herramientas de ayuda o gestión más inteligente de conversaciones.

Para quienes van a seguir utilizando la aplicación en dispositivos compatibles, 2026 se perfila como un año de cambios importantes tanto en diseño como en seguridad, mientras que los usuarios de móviles más antiguos tendrán que plantearse un cambio de terminal y saber cómo pasar los chats entre iPhone y Android si quieren continuar usando el servicio con normalidad.

La decisión de dejar sin soporte a móviles con Android por debajo de 5.0 y a iPhone con versiones anteriores a iOS 15.1, unida a la llegada de nuevas funciones de privacidad e Inteligencia Artificial, marca un nuevo paso en la evolución de WhatsApp: los dispositivos más veteranos de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony o Huawei quedarán fuera, y quienes residan en España o en cualquier otro país europeo deberán comprobar si su teléfono entra en la lista afectada para evitar sorpresas el 1 de enero de 2026.