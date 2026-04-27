WhatsApp ha vuelto a mover ficha con una decisión que afectará a quienes siguen utilizando móviles más antiguos. La aplicación de mensajería va a dejar de funcionar en una serie de dispositivos que ya no cumplen con los requisitos básicos de sistema operativo, lo que obligará a muchos usuarios a actualizar su móvil o quedarse sin acceso a la plataforma.

El cambio no será inmediato de un día para otro, pero sí tiene una fecha límite muy clara: a partir del 8 de septiembre de 2026, WhatsApp cortará el soporte en determinados teléfonos Android que se han quedado anclados en versiones viejas del sistema. En Europa y España el impacto será menor que en otros mercados, pero todavía hay personas que usan estos terminales como móvil principal o de repuesto.

Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en los móviles afectados

La fecha marcada en rojo es el 8 de septiembre de 2026. A partir de ese día, WhatsApp dejará de ser compatible con todos los móviles que sigan funcionando con Android 5.0 o Android 5.1, también conocidos como Android Lollipop. Hasta ahora, esa era precisamente la versión mínima necesaria para poder usar la app.

La propia página oficial de soporte de WhatsApp ya lo refleja: desde ese 8 de septiembre, la aplicación solo se podrá usar en dispositivos con Android 6.0 Marshmallow o superior. Eso implica que los teléfonos que no puedan actualizar a esa versión del sistema operativo quedarán fuera del servicio.

Este cambio afecta tanto a WhatsApp Messenger como a WhatsApp Business, por lo que también impactará en pequeños negocios y profesionales que aún trabajen con móviles antiguos para gestionar sus cuentas.

En el caso de los usuarios de Apple, la situación es distinta. WhatsApp seguirá exigiendo como mínimo iOS 15.1 o versiones posteriores, por lo que los iPhone con esa versión o superior no verán cambios en esta tanda de restricciones.

Qué móviles se quedan sin WhatsApp: versiones y marcas más afectadas

WhatsApp no ha publicado una lista oficial de modelos concretos, pero sí ha dejado claro que dejará de funcionar en todos los smartphones que se queden en Android 5.0 o 5.1 y no puedan dar el salto a Android 6.0. Eso salpica a una amplia gama de teléfonos, sobre todo de hace unos cuantos años.

Entre las marcas más afectadas se encuentran Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Oppo, LG, Motorola o Sony, especialmente en sus gamas populares de hace una década. Muchos de estos dispositivos se lanzaron entre 2012 y 2015 y quedaron “atascados” en versiones previas a Android 6.0.

Varios ejemplos de móviles que se verán impactados son modelos muy conocidos en su momento, como ciertos Samsung Galaxy S3 y Note 2, viejas gamas Motorola Moto G y Moto E, ciertos Sony Xperia o los Huawei más veteranos que no llegaron a recibir Marshmallow. En la práctica, se trata de teléfonos que, en la mayoría de los casos, ya no son el terminal principal de sus dueños, pero que siguen utilizándose como móvil secundario, para multimedia o como dispositivo de emergencia.

En España y el resto de Europa occidental, la proporción de usuarios que aún usa estos terminales es relativamente baja, pero en otros territorios con mayor presencia de móviles de gama baja antiguos la medida puede afectar a cientos de miles de personas.

Por qué WhatsApp elimina el soporte en Android 5.0 y 5.1

La decisión de cortar el soporte a Android 5.x no es un capricho, sino una mezcla de motivos técnicos, de seguridad y de eficiencia. Mantener viva una app tan compleja en sistemas tan antiguos se vuelve cada vez más complicado, y resta recursos para seguir avanzando en novedades.

En primer lugar está la seguridad. Los móviles con Android 5.0 y 5.1 llevan años sin recibir parches oficiales de sus fabricantes, lo que los convierte en dispositivos vulnerables a fallos y ataques. Si WhatsApp sigue funcionando en ellos, la propia aplicación podría quedar expuesta a brechas de privacidad o a usos malintencionados.

También entra en juego la compatibilidad con las nuevas funciones. Muchas de las herramientas que WhatsApp está incorporando —como mejoras en el control del almacenamiento, sistemas avanzados de gestión de cuentas o funciones ligadas a la inteligencia artificial y a notificaciones más sofisticadas— dependen de APIs y componentes de sistema que simplemente no existen en Android 5.0 ni 5.1.

Por último, está la cuestión de la eficiencia en el desarrollo. Seguir adaptando cada actualización para que funcione en teléfonos con más de diez años de antigüedad supone un esfuerzo desproporcionado para un grupo de usuarios que, según la propia compañía, es cada vez más reducido. Al fijar el mínimo en Android 6.0, WhatsApp puede optimizar mejor el rendimiento en móviles actuales, aprovechar mejor la memoria RAM y centrarse en chips más modernos.

Cómo saber si tu móvil se verá afectado

Antes de preocuparte de más, lo primero es comprobar la versión de Android que tiene tu teléfono. El proceso puede variar ligeramente según la marca, pero en la mayoría de dispositivos el camino es similar.

En general, basta con ir a Ajustes > Información del teléfono > Versión de Android. Allí aparecerá el número de versión exacto. Si pone Android 5.0 o Android 5.1 (a veces acompañado de la palabra Lollipop), tu móvil se quedará sin soporte de WhatsApp cuando llegue el 8 de septiembre de 2026.

Si tu teléfono indica que tiene Android 6.0 o superior, no tendrás problema con este cambio concreto y podrás seguir usando la aplicación con normalidad, siempre y cuando mantengas el dispositivo actualizado y con suficiente espacio de almacenamiento.

En los próximos meses, WhatsApp comenzará a mostrar mensajes de aviso dentro de la propia app en los móviles con Android 5.x, recordando en varias ocasiones que el servicio dejará de funcionar y recomendando actualizar el sistema o cambiar de dispositivo.

Qué puedes hacer para no perder tus chats y seguir usando WhatsApp

Si tu móvil está en el grupo de afectados, conviene planificar el cambio con cierta antelación. No se trata solo de seguir usando WhatsApp, sino también de asegurarte de que no pierdes conversaciones importantes, fotos, vídeos o documentos.

La primera recomendación es intentar actualizar el sistema operativo. Algunos dispositivos que salieron con Android 5.0 o 5.1 de fábrica llegaron a recibir en su día Android 6.0, aunque muchos usuarios nunca instalaron esa actualización. Merece la pena ir a Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema y comprobar si hay una versión más reciente disponible.

Si tu móvil no ofrece ninguna actualización oficial a Android 6.0 o superior, tendrás que plantearte un cambio de terminal. No es necesario irse a la gama alta: incluso modelos económicos actuales vienen con versiones de Android muy superiores y recibirán soporte durante varios años.

Sea cual sea tu caso, es esencial hacer una copia de seguridad de tus chats antes de que llegue la fecha límite. Desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad puedes guardar tus conversaciones en Google Drive, siempre que tengas espacio suficiente en tu cuenta. Si prefieres no usar la nube, WhatsApp también genera copias locales en la memoria interna del móvil, que puedes transferir a otro teléfono o a un ordenador.

Cuando estrenes tu nuevo dispositivo o restaures el sistema, al instalar WhatsApp podrás recuperar el historial de mensajes desde esa copia de seguridad, siempre que utilices el mismo número de teléfono y, en el caso de Google Drive, la misma cuenta de Google con la que hiciste el respaldo.

Qué ocurrirá si no actualizas el móvil ni el sistema

Si decides no hacer nada y sigues usando un móvil con Android 5.0 o 5.1 más allá del 8 de septiembre de 2026, la aplicación irá mostrando cada vez más limitaciones. Primero dejarás de recibir algunas actualizaciones, después pueden empezar a aparecer errores y, finalmente, WhatsApp dejará directamente de abrir o de permitirte enviar y recibir mensajes.

Las conversaciones que tengas almacenadas localmente en el teléfono seguirán ahí, pero no podrás acceder a ellas desde la app una vez que deje de ser compatible. Si en ese momento no has hecho ninguna copia de seguridad, recuperar esos chats será muy complicado, y en la práctica se dará por perdido todo ese historial.

WhatsApp insiste en que este tipo de decisiones se toman analizando la antigüedad del sistema operativo y el número de usuarios activos que siguen dependiendo de esas versiones. Aunque pueda sonar drástico, es un movimiento habitual en la industria tecnológica para poder introducir nuevas funciones sin arrastrar las limitaciones del pasado.

Al final, el cambio afectará sobre todo a quienes siguen usando dispositivos muy antiguos o heredados, algo que todavía es relativamente frecuente en algunas familias, en personas mayores o en entornos donde se aprovechan móviles de segunda mano para usos muy básicos.

Con este nuevo paso, WhatsApp marca una línea clara: quedarse en Android 5.x significa quedarse sin la app. Conviene, por tanto, revisar el móvil que utilizamos cada día, pensar si es el momento de renovarlo y, sobre todo, asegurarse de que todos los chats importantes están a salvo en una copia de seguridad antes de que llegue la fecha límite.