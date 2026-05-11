WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de teléfonos Android y iPhone a partir de mayo de 2026. No se trata de un fallo puntual ni de un problema temporal, sino de un cambio planificado en los requisitos técnicos de la aplicación, que obligará a dejar atrás a varios modelos ya veteranos.

La decisión responde a la necesidad de mantener la app segura, rápida y preparada para nuevas funciones. Para lograrlo, la empresa prioriza los dispositivos con sistemas operativos actuales y deja de dar soporte a aquellos móviles que ya no pueden actualizarse a versiones más recientes.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos móviles en 2026

La razón de fondo es sencilla: cada nueva versión de WhatsApp incluye mejoras de seguridad, rendimiento y funciones avanzadas, y todo eso requiere una base técnica que muchos teléfonos antiguos ya no pueden ofrecer. Mantener la compatibilidad con sistemas desfasados complica el desarrollo y puede dejar huecos de seguridad sin corregir.

Los sistemas operativos más viejos suelen dejar de recibir parches de seguridad, acumulan vulnerabilidades y no cuentan con las tecnologías necesarias para implementar cifrados más robustos, funciones multimedia avanzadas o integraciones con otros servicios. Seguir soportándolos supondría limitar la evolución de la plataforma.

Por ese motivo, Meta, la compañía responsable de WhatsApp, concentra sus recursos en dispositivos capaces de garantizar una experiencia estable y segura. El objetivo es que las novedades lleguen a la mayoría de usuarios, aunque eso implique dejar fuera a una minoría con móviles muy antiguos.

Además, el proceso será gradual: primero se irán restringiendo ciertas funciones, se notarán errores frecuentes y, con el tiempo, la app dejará de abrirse o de permitir el envío y recepción de mensajes en esos teléfonos.

Qué móviles se quedarán sin WhatsApp en mayo de 2026

El cambio afecta tanto a dispositivos Android como a iPhone. En la práctica, todo móvil que no alcance la versión mínima del sistema operativo dejará de ser compatible. A partir de mayo de 2026, el requisito general será:

Android 6.0 o superior (los dispositivos con Android 5.0 o anterior quedarán fuera ).

). iPhone con iOS 15.1 o posterior (los que se queden en iOS 15.1 o versiones previas perderán soporte).

Eso se traduce en una lista concreta de móviles que ya están en el límite y que, salvo actualización de sistema, verán cómo WhatsApp deja de funcionar progresivamente:

iPhone que perderán WhatsApp a partir de mayo de 2026

En el ecosistema de Apple, el principal criterio es la versión de iOS instalada. Todos los iPhone que no puedan alcanzar una edición de iOS compatible terminarán sin acceso a la app. Entre los modelos señalados destacan:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En general, se verán afectados los iPhone que se queden anclados en iOS 15.1 o anterior. Aunque estos dispositivos puedan seguir funcionando para llamadas, SMS o navegación básica, con el paso de las semanas irán perdiendo compatibilidad con WhatsApp hasta quedarse sin servicio.

Para los usuarios en España y en el resto de Europa, esto puede afectar sobre todo a personas mayores o a quienes conservan un iPhone antiguo como móvil secundario. Es habitual que estos terminales se sigan usando para WhatsApp, pero la ventana de uso se irá cerrando a lo largo de 2026.

Móviles Android que se quedarán sin WhatsApp en mayo de 2026

En Android, más que el modelo concreto, importa la versión del sistema operativo. No obstante, ya se han identificado varios porque no pueden actualizarse a versiones más modernas:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primera generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

Todos ellos funcionan con versiones antiguas de Android, en muchos casos 5.0 o incluso anteriores, que ya no recibirán soporte por parte de WhatsApp. En cualquier móvil que se quede en Android 5.0 o por debajo, la app irá perdiendo funciones hasta dejar de operar.

Además, deben estar atentos los usuarios de otros modelos veteranos de Samsung, Motorola, LG, Sony o marcas como Huawei y HTC que no hayan recibido actualizaciones a Android 6 o superior. Aunque no aparezcan en las listas más repetidas, el criterio es el mismo: si el sistema se queda corto, la compatibilidad se rompe.

Cambio progresivo: qué pasará en tu móvil cuando pierda soporte

El corte no se hará de la noche a la mañana. Antes de que WhatsApp deje de funcionar del todo en un dispositivo, se suelen notar varias señales de aviso tanto dentro de la aplicación como en su comportamiento diario:

La app deja de actualizarse desde la tienda (Google Play o App Store).

Empiezan a aparecer errores frecuentes, cierres inesperados o fallos al enviar archivos .

. Algunas funciones nuevas no aparecen, aunque lleguen a otros móviles.

Con el tiempo, puede bloquearse el envío o recepción de mensajes.

WhatsApp también acostumbra a enviar avisos dentro de la propia app indicando que el dispositivo dejará de ser compatible próximamente. Esas notificaciones son la última llamada para tomar medidas y no perder conversaciones ni archivos.

En paralelo, la compañía mantiene actualizada en su página oficial la lista de sistemas operativos admitidos. Revisarla de vez en cuando puede evitar sorpresas, especialmente si usas un teléfono con varios años a sus espaldas.

Cómo comprobar si tu móvil seguirá siendo compatible

Antes de preocuparte de más, conviene revisar la versión exacta del sistema operativo que lleva tu dispositivo. El proceso es sencillo y no requiere instalar nada extra.

En un móvil Android, puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Abre la app de Ajustes o Configuración.

Desplázate hasta la sección “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” .

. Busca el apartado “Versión de Android” y comprueba el número.

Si el resultado es Android 6.0 o posterior, en principio podrás seguir usando WhatsApp con normalidad. Si marca Android 5.0 o inferior, lo más probable es que el terminal se quede fuera de soporte en mayo de 2026 o poco después.

En un iPhone, el procedimiento es parecido:

Ve a Ajustes.

Entra en General > Información .

. Fíjate en el apartado “Versión de software”.

Si el iPhone está en iOS 15.1 o una edición previa que ya no se pueda actualizar, con el tiempo dejará de ser compatible. En cambio, si puede instalar una versión más reciente de iOS, conviene hacerlo cuanto antes para alargar la vida útil de la app.

Qué hacer si tu móvil se queda sin WhatsApp

Si ya has comprobado que tu teléfono entra en la lista de afectados, lo más importante es actuar antes de perder el acceso definitivo. Hay varios pasos recomendables para minimizar el impacto.

El primero es realizar una copia de seguridad de tus chats y archivos. En Android, el proceso se hace desde los propios ajustes de WhatsApp:

Abre WhatsApp y entra en Ajustes.

Ve a la sección “Chats”.

Selecciona “Copia de seguridad” y elige guardar en Google Drive.

En iPhone, el sistema utiliza iCloud para el respaldo:

Abre Ajustes de WhatsApp.

Accede a “Chats”.

Entra en “Copia de seguridad” y activa “Copia automática”, indicando la frecuencia deseada.

Con la copia hecha, si más adelante cambias de móvil podrás restaurar todas tus conversaciones, fotos y documentos en el nuevo dispositivo sin perder el historial.

El segundo paso es comprobar si tu móvil admite una actualización de sistema operativo. Algunos modelos antiguos reciben, de forma puntual, versiones más recientes de Android o iOS que pueden alargar unos años la compatibilidad con WhatsApp.

Si no hay nuevas versiones disponibles o el fabricante ha dejado de actualizar ese modelo, la única alternativa para seguir usando la app con normalidad será dar el salto a un teléfono más moderno. Puede ser un móvil nuevo o de segunda mano, siempre que cumpla con los requisitos mínimos.

Alternativas y precauciones si no vas a cambiar de móvil

Hay usuarios que, por presupuesto o por costumbre, prefieren seguir con su móvil viejo aunque se queden sin WhatsApp. En ese escenario, se pueden considerar otras aplicaciones de mensajería compatibles con sistemas más antiguos, aunque la mayoría de contactos probablemente continúe utilizando WhatsApp.

Si vas a dejar de usar la app, es aconsejable avisar a tus contactos con antelación, especialmente a familiares, amigos cercanos y grupos de trabajo. Así evitarás malentendidos y cortes bruscos en la comunicación.

También conviene ser prudente con posibles fraudes que se aprovechan de estas situaciones. Ante mensajes que prometen mantener WhatsApp en móviles no compatibles o desbloquear funciones a cambio de datos personales, lo mejor es desconfiar.

Para reducir riesgos dentro de la propia app, uses el móvil que uses, se recomienda:

No compartir nunca el código de verificación de WhatsApp.

de WhatsApp. Evitar enviar contraseñas, números de tarjetas o documentos sensibles.

Desconfiar de mensajes que pidan dinero con urgencia o prometan premios.

Activar la verificación en dos pasos y revisar periódicamente los dispositivos vinculados.

y revisar periódicamente los dispositivos vinculados. Bloquear y reportar contactos sospechosos o desconocidos.

De cara a mayo de 2026, quienes utilicen aún teléfonos antiguos tendrán que valorar si les compensa seguir con un dispositivo sin soporte o dar el paso a un modelo más reciente. Planificar el cambio con tiempo, revisar la versión del sistema y hacer copias de seguridad marcará la diferencia entre una transición tranquila y un corte brusco de comunicaciones.