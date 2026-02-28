WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos en marzo

A partir del 1 de marzo de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con un buen número de móviles antiguos que todavía siguen en circulación, sobre todo en manos de quienes han ido estirando la vida útil de su teléfono todo lo posible. La medida afectará tanto a Android como a iPhone y supondrá que, en esos dispositivos, la aplicación dejará de abrirse, actualizarse o descargarse desde las tiendas oficiales.

El cambio responde a la decisión de Meta, propietaria de WhatsApp, de elevar los requisitos mínimos de sistema operativo para poder seguir usando el servicio con normalidad. Con ello se pretende reforzar la seguridad, el cifrado y el rendimiento de la plataforma, pero también implica que muchos terminales lanzados hace más de una década se quedarán fuera del soporte oficial.

Requisitos mínimos para seguir usando WhatsApp a partir de marzo de 2026

La compañía ha establecido un nuevo listón técnico que marca qué dispositivos seguirán teniendo acceso a la app y cuáles no; puedes consultar los modelos afectados. Para mantener todas las funciones habituales de WhatsApp (mensajes, llamadas, videollamadas y envío de archivos) será imprescindible cumplir estos requisitos de software:

Android 5.0 Lollipop o una versión posterior en teléfonos con sistema operativo Android.

en teléfonos con sistema operativo Android. iOS 15.1 o superior en los iPhone.

En los móviles que no puedan actualizarse hasta esas versiones mínimas, la aplicación irá perdiendo funciones de forma progresiva hasta que, llegada la fecha, deje de funcionar por completo. No será posible enviar ni recibir mensajes, ni tampoco instalar nuevas versiones desde Google Play o la App Store.

iPhone que se quedan sin WhatsApp

En el ecosistema de Apple, el corte se sitúa en iOS 15.1. Esto significa que los iPhone que no pueden instalar esa versión del sistema ya no podrán usar WhatsApp a partir de marzo de 2026. Entre los modelos afectados se encuentran:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos anteriores (como iPhone 5s, iPhone 5c y toda la familia iPhone 5, que ya venían arrastrando pérdidas de soporte en cambios previos)

Estos teléfonos no son compatibles con iOS 15.1, de modo que quedan fuera de los requisitos mínimos fijados por WhatsApp. Aunque puedan seguir utilizándose para llamadas, SMS o navegación básica, la app de mensajería dejará de abrirse y no se podrá reinstalar de forma oficial.

En cambio, modelos posteriores que sí actualizan a iOS 15.1 o superior, como la gama que arranca en el iPhone 6s, seguirán teniendo acceso mientras cumplan con ese mínimo de software y Apple continúe ofreciendo actualizaciones de seguridad.

Teléfonos Android que perderán compatibilidad

En Android, la situación es más diversa por la gran cantidad de fabricantes y modelos. El requisito es tener Android 5.0 o posterior, por lo que todos los equipos que se quedaron en versiones anteriores —como Android 4.1, 4.2 o 4.4— verán cortado el acceso a WhatsApp, como explicamos en estos iPhone y Android. Entre los dispositivos más representativos que dejarán de ser compatibles destacan:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S4 y modelos como Galaxy Ace 4

y modelos como Sony Xperia M

LG Optimus L7 II y otros de la serie Optimus como el LG Optimus L3 II

y otros de la serie Optimus como el Motorola Moto E (1.ª generación)

Huawei Ascend Mate y Huawei Ascend G510

y HTC Desire 500

Todos estos terminales fueron muy populares entre 2012 y 2014, pero dejaron de recibir actualizaciones de sistema hace años. Al no poder subir a Android 5.0, no alcanzan el umbral exigido por Meta y se quedarán sin soporte oficial para la app.

Además de la pérdida de acceso a WhatsApp, estos móviles operan con sistemas para los que ya no se publican parches de seguridad, lo que los hace más vulnerables a fallos y ataques. Aunque puedan seguir encendiendo y realizar tareas básicas, no responden a los estándares actuales de protección de datos.

Motivos del fin de soporte en móviles antiguos

Meta argumenta que limitar la compatibilidad a sistemas más recientes permite concentrar recursos en los dispositivos donde se encuentra la mayoría de usuarios activos. Mantener la app en móviles muy antiguos complica el desarrollo y obliga a destinar esfuerzos a plataformas que apenas tienen uso, como ya ocurrió cuando decidió retirar soporte a varios teléfonos.

También hay un motivo clave de ciberseguridad: los sistemas operativos desactualizados dejan de recibir actualizaciones críticas y correcciones de vulnerabilidades. Si WhatsApp siguiera funcionando en esos entornos, resultaría más difícil garantizar la protección del cifrado de extremo a extremo y del resto de medidas de seguridad de la aplicación.

Además, muchas de las funciones que la plataforma está incorporando —desde mejoras en cifrado y rendimiento hasta herramientas avanzadas de gestión de grupos o funciones apoyadas en inteligencia artificial— requieren un nivel de hardware y de sistema que simplemente no está presente en estos smartphones veteranos.

Cómo saber si tu móvil se verá afectado

Antes de dar por hecho que tu teléfono se quedará sin WhatsApp, conviene comprobar qué versión de sistema operativo tienes instalada. El proceso es sencillo en ambos ecosistemas y puede hacerse en pocos pasos desde los ajustes del dispositivo.

En Android, hay que ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software (o un menú de nombre similar, según la capa del fabricante). En ese apartado aparece la opción “Versión de Android”. Si el número es inferior a 5.0, tu móvil entra en el grupo de terminales en riesgo de perder WhatsApp si no existe actualización disponible.

En iPhone, el camino pasa por Ajustes > General > Información. En esa pantalla verás la “Versión de iOS” instalada. Si tu modelo no permite llegar a iOS 15.1, este será uno de los dispositivos que dejarán de ejecutar la app desde marzo de 2026.

En ambos casos, suele haber un apartado de Actualización de software que comprueba si hay nuevas versiones disponibles. Si tu móvil ofrece una actualización que supere los requisitos mínimos, instalarla cuanto antes es la mejor forma de asegurarte de que seguirás usando WhatsApp sin cortes.

Qué puedes hacer si tu móvil ya no será compatible

Si al revisar la versión de tu sistema ves que no llega al mínimo exigido y, además, tu dispositivo no admite más actualizaciones, tocará tomar decisiones antes de que llegue la fecha límite. Lo más importante es planificar la transición para no perder conversaciones ni archivos importantes.

El paso básico es realizar una copia de seguridad de tus chats y de todo el contenido que tengas en WhatsApp: fotos, vídeos, documentos y notas de voz. De este modo podrás recuperarlos cuando estrenes un teléfono compatible o, si tu equipo lo permite, tras actualizar el sistema.

Si el móvil es ya demasiado antiguo y no hay forma de actualizarlo, la alternativa realista será cambiar a un modelo más reciente que cumpla con Android 5.0 o superior, o con iOS 15.1 en adelante y valorar el programa de renovación disponible. Aunque suponga una inversión, seguir usando una app tan extendida como WhatsApp suele ser imprescindible en el día a día.

Cómo hacer copia de seguridad de WhatsApp en Android

En los teléfonos Android, WhatsApp utiliza Google Drive para almacenar las copias de seguridad en la nube. El proceso es rápido y no requiere aplicaciones adicionales, pero sí es importante tener iniciada sesión con una cuenta de Google y disponer de espacio suficiente.

Para guardar una copia manual, hay que abrir WhatsApp y tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior. Después, entrar en Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Desde ahí se puede pulsar el botón “Guardar” para subir los datos a la nube de Google.

En ese mismo menú es posible configurar copias automáticas diarias, semanales o mensuales, así como elegir si se incluyen los vídeos o solo los mensajes y fotos. Revisar estas opciones con calma ayuda a evitar sorpresas si el teléfono falla o hay que cambiar de dispositivo deprisa.

Cómo hacer copia de seguridad de WhatsApp en iPhone

En el caso de los iPhone, las copias se guardan en iCloud. Antes de nada, conviene comprobar que tienes la sesión iniciada con tu Apple ID y que dispones de espacio libre suficiente en la nube de Apple para almacenar el respaldo.

Dentro de WhatsApp, hay que ir a Configuración > Chats > Copia de seguridad y pulsar sobre “Realizar copia ahora” para lanzar el guardado manual. También se puede activar la opción de copias automáticas para que el propio sistema vaya renovando el respaldo con la frecuencia que elijas.

Si utilizas un plan gratuito de iCloud con poco espacio, tal vez tengas que liberar almacenamiento o ampliar el plan para que la copia complete sin errores. De lo contrario, podrías quedarte sin respaldo justo antes de cambiar de móvil o restaurar la app.

Notificaciones previas y recomendaciones de seguridad

Según explica la propia plataforma, los usuarios de dispositivos afectados irán recibiendo avisos dentro de la app con cierta antelación al corte definitivo. Esas notificaciones sirven como recordatorio para actualizar el sistema, migrar a otro móvil o hacer la copia de seguridad a tiempo.

Los especialistas insisten en que no es buena idea recurrir a versiones modificadas o no oficiales de WhatsApp para seguir usando la aplicación en teléfonos incompatibles. Este tipo de alternativas carecen de las protecciones de Meta y pueden poner en riesgo información personal, datos bancarios y contraseñas.

Todo este proceso no deja de ser una especie de “depuración” anual: las grandes compañías de software revisan qué plataformas siguen teniendo sentido mantener y van dejando atrás los equipos más obsoletos. Puede resultar molesto para quienes todavía usan esos móviles, pero también forma parte de mantener la infraestructura global más segura y estable.

El cambio de marzo de 2026 marca un punto de inflexión para muchos smartphones veteranos: quien tenga un móvil que no llega a Android 5.0 o a iOS 15.1 tendrá que valorar si lo actualiza, si es posible, o si da el salto a un dispositivo más moderno, pero en cualquier caso conviene revisar ya la versión del sistema, hacer copia de los chats en Google Drive o iCloud y prepararse para que WhatsApp solo siga funcionando en teléfonos que cumplan con los nuevos requisitos de seguridad y rendimiento.